طقس بارد اليوم ولطيف غدا وحتى نهاية الأسبوع

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
طقس بارد اليوم ولطيف غدا وحتى نهاية الأسبوع
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 10 آذار (بترا)- ترتفع درجات الحرارة قليلاً اليوم الثلاثاء، ويكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب في المرتفعات الجبلية العالية، ومن تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر في المرتفعات الجبلية العالية، ومن تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في ساعات المساء والليل لاسيما في مناطق البادية.
ويطرا يوم غدٍ الأربعاء، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة؛ وتكون الاجواء مغبرة بوجه عام، ولطيفة الحرارة في اغلب المناطق، ودافئًة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.
وتكون الأجواء الخميس، مغبرة بوجه عام، ولطيفة الحرارة في اغلب المناطق، ودافئًة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك فرصة ضعيفة لهطول امطار خفيفة ومتفرقة في البادية الشمالية الشرقية، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول ظهراً الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
ويكون الطقس الجمعة، لطيف الحرارة في اغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار، خصوصًا في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 16 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 4، وفي مرتفعات الشراة 12 - 3، وفي مناطق البادية 19 - 6، وفي مناطق السهول 17 - 8، وفي الأغوار الشمالية 23 - 9، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 13، وفي البحر الميت 25 - 12، وفي خليج العقبة 24 - 12 درجة مئوية.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب في المرتفعات الجبلية العالية، ومن تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر في المرتفعات الجبلية العالية، ومن تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في ساعات المساء والليل لاسيما في مناطق البادية.
ويطرا يوم غدٍ الأربعاء، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة؛ وتكون الاجواء مغبرة بوجه عام، ولطيفة الحرارة في اغلب المناطق، ودافئًة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.
وتكون الأجواء الخميس، مغبرة بوجه عام، ولطيفة الحرارة في اغلب المناطق، ودافئًة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك فرصة ضعيفة لهطول امطار خفيفة ومتفرقة في البادية الشمالية الشرقية، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول ظهراً الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
ويكون الطقس الجمعة، لطيف الحرارة في اغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار، خصوصًا في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 16 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 4، وفي مرتفعات الشراة 12 - 3، وفي مناطق البادية 19 - 6، وفي مناطق السهول 17 - 8، وفي الأغوار الشمالية 23 - 9، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 13، وفي البحر الميت 25 - 12، وفي خليج العقبة 24 - 12 درجة مئوية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment