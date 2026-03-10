طقس بارد اليوم ولطيف غدا وحتى نهاية الأسبوع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا)- ترتفع درجات الحرارة قليلاً اليوم الثلاثاء، ويكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب في المرتفعات الجبلية العالية، ومن تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر في المرتفعات الجبلية العالية، ومن تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في ساعات المساء والليل لاسيما في مناطق البادية.ويطرا يوم غدٍ الأربعاء، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة؛ وتكون الاجواء مغبرة بوجه عام، ولطيفة الحرارة في اغلب المناطق، ودافئًة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.وتكون الأجواء الخميس، مغبرة بوجه عام، ولطيفة الحرارة في اغلب المناطق، ودافئًة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك فرصة ضعيفة لهطول امطار خفيفة ومتفرقة في البادية الشمالية الشرقية، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول ظهراً الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.ويكون الطقس الجمعة، لطيف الحرارة في اغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار، خصوصًا في مناطق البادية.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 16 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 4، وفي مرتفعات الشراة 12 - 3، وفي مناطق البادية 19 - 6، وفي مناطق السهول 17 - 8، وفي الأغوار الشمالية 23 - 9، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 13، وفي البحر الميت 25 - 12، وفي خليج العقبة 24 - 12 درجة مئوية.