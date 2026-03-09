بابكو إنرجيز تعلن حالة القوة القاهرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ مارس ٢٠٢٦ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭. (‬مقفلة‭)‬،‭ ‬المجموعة‭ ‬المتكاملة‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬تحول‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حالة‭ ‬القوة‭ ‬القاهرة‭ ‬على‭ ‬عمليات‭ ‬المجموعة‭ ‬المتأثرة‭ ‬بالأوضاع‭ ‬الراهنة‭ ‬نتيجة‭ ‬الاعتداءات‭ ‬الإيرانية‭ ‬المستمرة‭ ‬على‭ ‬المنطقة،‭ ‬والهجوم‭ ‬الغاشم‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬إحدى‭ ‬وحدات‭ ‬مصفاة‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬التابعة‭ ‬للمجموعة‭.‬

وأوضحت‭ ‬الشركة‭ ‬أن‭ ‬احتياجات‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬كافة‭ ‬مؤمنة‭ ‬بالكامل‭ ‬وفقًا‭ ‬للخطط‭ ‬الاستباقية‭ ‬الموضوعة،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬استمرارية‭ ‬الإمدادات‭ ‬وتلبية‭ ‬الطلب‭ ‬المحلي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تأثر‭. ‬وأعربت‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬عن‭ ‬تقديرها‭ ‬لعلاقاتها‭ ‬الراسخة‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬شركائها،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬ستواصل‭ ‬اطلاع‭ ‬الشركاء‭ ‬والجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬المعلومات‭ ‬والمستجدات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬