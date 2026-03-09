الدفاع المدني يسيطر على الحريق الذي اندلع في إحدى المنشآت بمنطقة المعامير

الدفاع المدني يسيطر على الحريق الذي اندلع في إحدى المنشآت بمنطقة المعامير
أعلن الدفاع المدني أنه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في احدى المنشآت بمنطقة المعامير، اثر استهداف من العدوان الإيراني السافر، ولم يتم تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.
وكان مركز الاتصال الوطني قد أعلن اندلاع حريق بسبب استهداف العدوان الايراني منشأة في المعامير مع وقوع أضرار مادية من دون تسجيل إصابات او خسائر في الأرواح، والجهات المختصة تباشر إجراءات إطفاء الحريق.
