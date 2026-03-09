  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الدفاع المدني يسيطر على الحريق الذي اندلع في إحدى المنشآت بمنطقة المعامير

2026-03-09 11:14:58
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ مارس ٢٠٢٦ - 02:00

أعلن‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬أنه‭ ‬تمت‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الحريق‭ ‬الذي‭ ‬اندلع‭ ‬في‭ ‬احدى‭ ‬المنشآت‭ ‬بمنطقة‭ ‬المعامير،‭ ‬اثر‭ ‬استهداف‭ ‬من‭ ‬العدوان‭ ‬الإيراني‭ ‬السافر،‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬تسجيل‭ ‬أي‭ ‬إصابات‭ ‬أو‭ ‬خسائر‭ ‬في‭ ‬الأرواح‭.‬

وكان‭ ‬مركز‭ ‬الاتصال‭ ‬الوطني‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬اندلاع‭ ‬حريق‭ ‬بسبب‭ ‬استهداف‭ ‬العدوان‭ ‬الايراني‭ ‬منشأة‭ ‬في‭ ‬المعامير‭ ‬مع‭ ‬وقوع‭ ‬أضرار‭ ‬مادية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تسجيل‭ ‬إصابات‭ ‬او‭ ‬خسائر‭ ‬في‭ ‬الأرواح،‭ ‬والجهات‭ ‬المختصة‭ ‬تباشر‭ ‬إجراءات‭ ‬إطفاء‭ ‬الحريق‭.‬



