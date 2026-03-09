تراجع مؤشري بورصة البحرين وسط تداولات تجاوزت 326 ألف دينار

تراجع مؤشري بورصة البحرين وسط تداولات تجاوزت 326 ألف دينار
أنهت بورصة البحرين تعاملات يوم الاثنين على انخفاض في مؤشريها الرئيسيين، وسط تداولات نشطة تجاوزت قيمتها 326 ألف دينار بحريني، مع تصدر عدد من الشركات قائمة التداول من حيث القيمة.
وأغلق مؤشر البحرين العام عند مستوى 1,958.88 نقطة منخفضا بمقدار 27.97 نقطة مقارنة بإقفال يوم الأحد، بنسبة تراجع بلغت 1.41%. كما تراجع مؤشر البحرين الإسلامي ليغلق عند 965.42 نقطة بانخفاض قدره 6.65 نقطة وبنسبة 0.68% قياساً بإقفاله السابق.
وشهدت جلسة التداول تداول 932.79 ألف سهم بقيمة إجمالية بلغت 326.56 ألف دينار بحريني، تم تنفيذها عبر 106 صفقات، حيث تركزت تعاملات المستثمرين بشكل رئيسي على أسهم قطاع المال.
واستحوذ القطاع على النصيب الأكبر من التداولات بقيمة بلغت 95.36 ألف دينار، أي ما يعادل 29.20% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وذلك من خلال تداول 405.95 ألف سهم عبر 28 صفقة.
وعلى صعيد الشركات الأكثر تداولاً من حيث القيمة، تصدرت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) القائمة بقيمة تداول بلغت نحو 64.66 ألف دينار، ما يمثل 19.80% من إجمالي قيمة التداول، وذلك عبر تداول 66.68 ألف سهم من خلال 52 صفقة.
وجاء بنك السلام في المرتبة الثانية بقيمة تداول بلغت 58.99 ألف دينار بنسبة 18.06% من إجمالي التداولات، حيث تم تداول 259.98 ألف سهم عبر 18 صفقة.
أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب شركة بيون بقيمة تداول بلغت 53.12 ألف دينار، ما يعادل 16.27% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، بعد تداول 111.94 ألف سهم عبر 9 صفقات. وبشكل عام، تم خلال الجلسة تداول أسهم 13 شركة، حيث انخفضت أسعار أسهم 10 شركات، فيما حافظت بقية الشركات على مستويات إقفالها السابقة دون تغيير. ويعكس أداء الجلسة استمرار حالة التباين في حركة السوق، مع تركّز السيولة في عدد محدود من الأسهم القيادية، في وقت يترقب فيه المستثمرون تطورات الأوضاع الاقتصادية والإقليمية وتأثيرها في حركة الأسواق المالية.
