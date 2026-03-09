تراجع مؤشري بورصة البحرين وسط تداولات تجاوزت 326 ألف دينار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ مارس ٢٠٢٦ - 02:00

أنهت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬تعاملات‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬انخفاض‭ ‬في‭ ‬مؤشريها‭ ‬الرئيسيين،‭ ‬وسط‭ ‬تداولات‭ ‬نشطة‭ ‬تجاوزت‭ ‬قيمتها‭ ‬326‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مع‭ ‬تصدر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬قائمة‭ ‬التداول‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬القيمة‭.‬

وأغلق‭ ‬مؤشر‭ ‬البحرين‭ ‬العام‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬1‭,‬958‭.‬88‭ ‬نقطة‭ ‬منخفضا‭ ‬بمقدار‭ ‬27.97‭ ‬نقطة‭ ‬مقارنة‭ ‬بإقفال‭ ‬يوم‭ ‬الأحد،‭ ‬بنسبة‭ ‬تراجع‭ ‬بلغت‭ ‬1‭.‬41‭%‬‭. ‬كما‭ ‬تراجع‭ ‬مؤشر‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬ليغلق‭ ‬عند‭ ‬965‭.‬42‭ ‬نقطة‭ ‬بانخفاض‭ ‬قدره‭ ‬6‭.‬65‭ ‬نقطة‭ ‬وبنسبة‭ ‬0‭.‬68‭% ‬قياساً‭ ‬بإقفاله‭ ‬السابق‭.‬

وشهدت‭ ‬جلسة‭ ‬التداول‭ ‬تداول‭ ‬932‭.‬79‭ ‬ألف‭ ‬سهم‭ ‬بقيمة‭ ‬إجمالية‭ ‬بلغت‭ ‬326‭.‬56‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬عبر‭ ‬106‭ ‬صفقات،‭ ‬حيث‭ ‬تركزت‭ ‬تعاملات‭ ‬المستثمرين‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬على‭ ‬أسهم‭ ‬قطاع‭ ‬المال‭.‬

واستحوذ‭ ‬القطاع‭ ‬على‭ ‬النصيب‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬التداولات‭ ‬بقيمة‭ ‬بلغت‭ ‬95‭.‬36‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬29‭.‬20‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬الأسهم‭ ‬المتداولة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تداول‭ ‬405‭.‬95‭ ‬ألف‭ ‬سهم‭ ‬عبر‭ ‬28‭ ‬صفقة‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬الشركات‭ ‬الأكثر‭ ‬تداولاً‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬القيمة،‭ ‬تصدرت‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬ألبا‭) ‬القائمة‭ ‬بقيمة‭ ‬تداول‭ ‬بلغت‭ ‬نحو‭ ‬64‭.‬66‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬19‭.‬80‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬التداول،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬تداول‭ ‬66‭.‬68‭ ‬ألف‭ ‬سهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬52‭ ‬صفقة‭.‬

وجاء‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬بقيمة‭ ‬تداول‭ ‬بلغت‭ ‬58‭.‬99‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بنسبة‭ ‬18‭.‬06‭%‬‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬التداولات،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تداول‭ ‬259‭.‬98‭ ‬ألف‭ ‬سهم‭ ‬عبر‭ ‬18‭ ‬صفقة‭.‬

أما‭ ‬المرتبة‭ ‬الثالثة‭ ‬فكانت‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬شركة‭ ‬بيون‭ ‬بقيمة‭ ‬تداول‭ ‬بلغت‭ ‬53‭.‬12‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬16‭.‬27‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬الأسهم‭ ‬المتداولة،‭ ‬بعد‭ ‬تداول‭ ‬111‭.‬94‭ ‬ألف‭ ‬سهم‭ ‬عبر‭ ‬9‭ ‬صفقات‭. ‬وبشكل‭ ‬عام،‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬تداول‭ ‬أسهم‭ ‬13‭ ‬شركة،‭ ‬حيث‭ ‬انخفضت‭ ‬أسعار‭ ‬أسهم‭ ‬10‭ ‬شركات،‭ ‬فيما‭ ‬حافظت‭ ‬بقية‭ ‬الشركات‭ ‬على‭ ‬مستويات‭ ‬إقفالها‭ ‬السابقة‭ ‬دون‭ ‬تغيير‭. ‬ويعكس‭ ‬أداء‭ ‬الجلسة‭ ‬استمرار‭ ‬حالة‭ ‬التباين‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬السوق،‭ ‬مع‭ ‬تركّز‭ ‬السيولة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬محدود‭ ‬من‭ ‬الأسهم‭ ‬القيادية،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يترقب‭ ‬فيه‭ ‬المستثمرون‭ ‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والإقليمية‭ ‬وتأثيرها‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬الأسواق‭ ‬المالية‭.‬