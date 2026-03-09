ألـبـا تعلن تـرقـية شـوجـي تـاكـيـوتشـي لمنصب مدير مبيعات آسيا والمحيط الهادئ

ألـبـا تعلن تـرقـية شـوجـي تـاكـيـوتشـي لمنصب مدير مبيعات آسيا والمحيط الهادئ
أعلنت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (ألبا)، أكبر مصهر للألمنيوم ذي موقع واحد في العالم، ترقية شوجي تاكيوتشي ليشغل منصب مدير المبيعات - آسيا والمحيط الهادئ، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز حضورها في الأسواق ذات النمو العالي.
انضم شوجي إلى ألبا في ديسمبر 2020، ولعب دورًا محوريًا في تأسيس فرع الشركة في سنغافورة، والذي أصبح مركز المبيعات الرئيسي للشركة في قارة آسيا. وعلى مدى الأعوام الماضية، كان له دور بارز في تعزيز حضور ألبا ضمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك الدخول إلى السوق اليابانية بنجاح، حيث تورّد ألبا اليوم جميع منتجاتها ذات القيمة المضافة. كما أسهم تاكيوشي في بناء سمعة قوية للشركة فيما يتعلق بجودة المنتجات وتميّز خدمة العملاء، ودعم توسعها في أسواق أخرى مثل تايلاند ومختلف أسواق الشرق الأقصى.
وفي تعليقه على هذه الترقية، صرح الرئيس التنفيذي لشركة ألبا، علي البقالي، قائلًا: «يتميّز شوجي بعقلية راسخة تركز على العملاء، مدعومة بفهم عميق لديناميكيات الأسواق الإقليمية. وتعكس ترقيته التزامنا بتوفير إمدادات موثوقة ومنتجات عالية الجودة وقيمة طويلة الأمد لعملائنا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ».
وقبل انضمامه إلى ألبا، عمل شوجي في شركة UACJ ، وهي أكبر شركة لدرفلة وسحب الألمنيوم في اليابان، حيث اكتسب خبرة واسعة في شراء وتجارة المنتجات ذات القيمة المضافة ومنتج P 1020 القياسي، بالإضافة إلى خبرته في تداول مشتقات الألمنيوم. ويحمل شوجي درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة سينشو في العاصمة اليابانية طوكيو.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment