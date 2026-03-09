ألـبـا تعلن تـرقـية شـوجـي تـاكـيـوتشـي لمنصب مدير مبيعات آسيا والمحيط الهادئ

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ مارس ٢٠٢٦ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭. (‬ألبا‭)‬،‭ ‬أكبر‭ ‬مصهر‭ ‬للألمنيوم‭ ‬ذي‭ ‬موقع‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬ترقية‭ ‬شوجي‭ ‬تاكيوتشي‭ ‬ليشغل‭ ‬منصب‭ ‬مدير‭ ‬المبيعات‭ - ‬آسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهودها‭ ‬المتواصلة‭ ‬لتعزيز‭ ‬حضورها‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬ذات‭ ‬النمو‭ ‬العالي‭.‬

انضم‭ ‬شوجي‭ ‬إلى‭ ‬ألبا‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2020،‭ ‬ولعب‭ ‬دورًا‭ ‬محوريًا‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬فرع‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬سنغافورة،‭ ‬والذي‭ ‬أصبح‭ ‬مركز‭ ‬المبيعات‭ ‬الرئيسي‭ ‬للشركة‭ ‬في‭ ‬قارة‭ ‬آسيا‭. ‬وعلى‭ ‬مدى‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية،‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬حضور‭ ‬ألبا‭ ‬ضمن‭ ‬منطقة‭ ‬آسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬السوق‭ ‬اليابانية‭ ‬بنجاح،‭ ‬حيث‭ ‬تورّد‭ ‬ألبا‭ ‬اليوم‭ ‬جميع‭ ‬منتجاتها‭ ‬ذات‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭. ‬كما‭ ‬أسهم‭ ‬تاكيوشي‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬سمعة‭ ‬قوية‭ ‬للشركة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بجودة‭ ‬المنتجات‭ ‬وتميّز‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء،‭ ‬ودعم‭ ‬توسعها‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬تايلاند‭ ‬ومختلف‭ ‬أسواق‭ ‬الشرق‭ ‬الأقصى‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الترقية،‭ ‬صرح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ألبا،‭ ‬علي‭ ‬البقالي،‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬يتميّز‭ ‬شوجي‭ ‬بعقلية‭ ‬راسخة‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬العملاء،‭ ‬مدعومة‭ ‬بفهم‭ ‬عميق‭ ‬لديناميكيات‭ ‬الأسواق‭ ‬الإقليمية‭. ‬وتعكس‭ ‬ترقيته‭ ‬التزامنا‭ ‬بتوفير‭ ‬إمدادات‭ ‬موثوقة‭ ‬ومنتجات‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬وقيمة‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬لعملائنا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬آسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ‮»‬‭.‬

وقبل‭ ‬انضمامه‭ ‬إلى‭ ‬ألبا،‭ ‬عمل‭ ‬شوجي‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ UACJ ،‭ ‬وهي‭ ‬أكبر‭ ‬شركة‭ ‬لدرفلة‭ ‬وسحب‭ ‬الألمنيوم‭ ‬في‭ ‬اليابان،‭ ‬حيث‭ ‬اكتسب‭ ‬خبرة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬شراء‭ ‬وتجارة‭ ‬المنتجات‭ ‬ذات‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬ومنتج‭ ‬ P 1020‭ ‬القياسي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خبرته‭ ‬في‭ ‬تداول‭ ‬مشتقات‭ ‬الألمنيوم‭. ‬ويحمل‭ ‬شوجي‭ ‬درجة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬سينشو‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬اليابانية‭ ‬طوكيو‭.‬