أردوغان يحذر من خطوات استفزازية بعد إسقاط صاروخين إيرانيين

2026-03-09 11:13:53
(MENAFN- Al Watan) قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن بلاده تراقب مجالها الجوي على مدار الساعة باستخدام مقاتلات F-16 وطائرات الإنذار المبكر جواً وطائرات التزوّد بالوقود تحسباً لأي تهديد محتمل، وذلك عقب إعلان إسقاط صاروخ باليستي إيراني دخل المجال الجوي التركي.
وحذّر أردوغان، في تصريحات أعقبت اجتماع الحكومة، من أن "خطوات خاطئة واستفزازية للغاية" لا تزال تُتخذ رغم التحذيرات التركية.
وأضاف أن تركيا "تقف في الأزمة الإيرانية إلى جانب الحق والعدالة والقانون الدولي والسلام والاستقرار، وتدعم حل الصراعات عبر الحوار".
وأشار إلى أن أنقرة تقوم بـ"حراك دبلوماسي مكثف منذ اليوم الأول"، لافتاً إلى أنه أجرى مباحثات مع 16 زعيماً في إطار الجهود الرامية لإيجاد مخرج للأزمة.
وذكر أردوغان أن بلاده تراقب أجواءها "على مدار الساعة ضد التهديدات المحتملة عبر طائرات F-16 وطائرات الإنذار المبكر والتزوّد بالوقود".
وتابع: "سنواصل متابعة التطورات بالتنسيق مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) وسائر حلفائنا، وسنمضي في اتخاذ إجراءات إضافية من شأنها تعزيز أمننا".
ومضى قائلاً إن "تحذيراتنا الصادقة لا تزال تُقابل بخطوات خاطئة واستفزازية للغاية من شأنها أن تضع صداقة تركيا موضع اختبار"، موضحاً أن الاجتماع الحكومة التركية تناول "انعكاسات الأزمة الإيرانية وتأثيراتها على جميع المجالات من الاقتصاد والتجارة وصولاً إلى أمن الحدود".

