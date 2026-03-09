أردوغان يحذر من خطوات استفزازية بعد إسقاط صاروخين إيرانيين

403
أردوغان يحذر من خطوات استفزازية بعد إسقاط صاروخين إيرانيين
(MENAFN- Al Watan) قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن بلاده تراقب مجالها الجوي على مدار الساعة باستخدام مقاتلات F-16 وطائرات الإنذار المبكر جواً وطائرات التزوّد بالوقود تحسباً لأي تهديد محتمل، وذلك عقب إعلان إسقاط صاروخ باليستي إيراني دخل المجال الجوي التركي.
وحذّر أردوغان، في تصريحات أعقبت اجتماع الحكومة، من أن "خطوات خاطئة واستفزازية للغاية" لا تزال تُتخذ رغم التحذيرات التركية.
وأضاف أن تركيا "تقف في الأزمة الإيرانية إلى جانب الحق والعدالة والقانون الدولي والسلام والاستقرار، وتدعم حل الصراعات عبر الحوار".
وأشار إلى أن أنقرة تقوم بـ"حراك دبلوماسي مكثف منذ اليوم الأول"، لافتاً إلى أنه أجرى مباحثات مع 16 زعيماً في إطار الجهود الرامية لإيجاد مخرج للأزمة.
وذكر أردوغان أن بلاده تراقب أجواءها "على مدار الساعة ضد التهديدات المحتملة عبر طائرات F-16 وطائرات الإنذار المبكر والتزوّد بالوقود".
وتابع: "سنواصل متابعة التطورات بالتنسيق مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) وسائر حلفائنا، وسنمضي في اتخاذ إجراءات إضافية من شأنها تعزيز أمننا".
ومضى قائلاً إن "تحذيراتنا الصادقة لا تزال تُقابل بخطوات خاطئة واستفزازية للغاية من شأنها أن تضع صداقة تركيا موضع اختبار"، موضحاً أن الاجتماع الحكومة التركية تناول "انعكاسات الأزمة الإيرانية وتأثيراتها على جميع المجالات من الاقتصاد والتجارة وصولاً إلى أمن الحدود".
