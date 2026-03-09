  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
ارتفاع أعداد القتلى من المدنيين في إيران ولبنان

2026-03-09 11:13:53
(MENAFN- Al Watan) قال مسؤولون إيرانيون إن عدد القتلى جراء الهجوم الأمريكي المستمر قد وصل إلى 1255 قتيلاً، مع إصابة أكثر من 12000 شخص، مما يجعل إيران الجبهة الأكثر دموية في الحرب الإقليمية حتى الآن.
وقد أدلى بهذا الرقم نائب وزير الصحة الإيراني علي جعفريان، الذي قال إن معظم القتلى والجرحى كانوا من المدنيين.
وبحسب جافاريان، فإن القتلى يشملون 200 طفل و11 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتتراوح أعمار الضحايا من ثمانية أشهر إلى 88 عاماً.
وقال إن العديد من الذين أصيبوا كانوا في منازلهم أو في أماكن عملهم، مما يؤكد مدى تحمل المناطق المدنية وطأة القصف.
أكدت التقارير الرسمية وشبه الرسمية الإيرانية حجم الدمار المادي الذي لحق بالبلاد. ونقلت قناة "برس تي في"، نقلاً عن تقارير وزارتي الصحة والخارجية والهلال الأحمر الإيرانيين، أن الغارات استهدفت أحياء سكنية ومدارس ومستشفيات ومرافق طوارئ وأسواقاً ومواقع مدنية أخرى في عدة مدن، ولا سيما طهران.
إيران: مستشفيات، مدارس، منازل، منشآت نفطية
إن الأضرار التي أبلغت عنها السلطات الإيرانية تتجاوز بكثير مجرد عدد الضحايا. فقد ذكر جعفريان أن 29 منشأة طبية قد تضررت، وأُجبرت 10 منها على الإغلاق.
وأضاف أن 52 مركزاً صحياً و18 موقعاً لخدمات الطوارئ و15 سيارة إسعاف قد تضررت أو دُمرت أيضاً.
واستنادا إلى تقارير رسمية إيرانية، فإن الهلال الأحمر وثق آلاف الضربات على الممتلكات غير العسكرية، بما في ذلك استهداف 3646 وحدة سكنية وغير عسكرية وتدمير 528 وحدة تجارية بالكامل.
وذكرت شبكة الأخبار الإيرانية أيضاً أن 11 مستشفى تضررت جراء الضربات الصاروخية، وأن ثلاثة مستشفيات أصبحت غير قابلة للعمل تماماً، وأن 8 قواعد طبية طارئة تضررت.
وتشير التقارير الإيرانية أيضاً إلى وقوع هجمات متكررة على المدارس ومرافق الأطفال.
لبنان: ارتفاع عدد القتلى
بعد إيران، تبقى لبنان الجبهة المدنية الرئيسية الأخرى في الحرب. ووفقًا لمركز عمليات الطوارئ الصحية التابع لوزارة الصحة اللبنانية، فقد أسفرت الهجمات الإسرائيلية منذ الثاني من مارس عن مقتل 486 شخصًا وإصابة 1313 آخرين. ونقلت وكالة أنباء الأناضول هذا العدد المحدث مساء الاثنين، نقلاً عن الوزارة مباشرةً.
وارتفع عدد القتلى اللبنانيين رسمياً بشكل حاد بحلول يوم الأحد. ونقلت وكالة رويترز، نقلاً عن وزارة الصحة اللبنانية، أن من بين القتلى 83 طفلاً على الأقل و42 امرأة، مما يؤكد الخسائر المدنية الناجمة عن اتساع رقعة الهجوم الإسرائيلي.
وذكر التقرير نفسه أن القصف الإسرائيلي أدى إلى تصاعد أعمدة من الدخان فوق الضواحي الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان مع دخول الحرب أسبوعها الثاني.
وأشارت أيضاً إلى أن الغارات استهدفت فروعاً لمؤسسة القرض الحسن في الضواحي الجنوبية، في حين قام الجيش الإسرائيلي بتوسيع أوامر الإخلاء في جميع أنحاء جنوب لبنان، وأجزاء من سهل البقاع، والضواحي الجنوبية لبيروت.
بينما بلغ عدد القتلى الرسمي يوم الاثنين 486 قتيلاً، تتضح معالم الدمار في لبنان بشكل متزايد. فقد أفادت وكالة رويترز بأن غارات إسرائيلية استهدفت الضواحي الجنوبية لبيروت، بما فيها الضاحية، ومناطق واسعة من جنوب لبنان، في حين نزحت عائلات عديدة بموجب أوامر إخلاء واسعة النطاق.
وأشارت التقارير اللبنانية والإقليمية في 9 مارس أيضاً إلى وقوع هجمات جديدة على فروع جمعية القرض الحسن في الضاحية وسقوط ضحايا إضافية في جنوب لبنان، حيث استمرت الهجمات في الانتشار بين بيروت والجنوب.

