  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
1000 قاض يلتحقون بدبلوم القانون المدني

1000 قاض يلتحقون بدبلوم القانون المدني

2026-03-09 11:13:36
(MENAFN- Al Watan) كشفت وزارة العدل أن عدد القضاة الملتحقين بالدبلوم العالي للقانون المدني تجاوز 1000 قاضٍ في مختلف درجات السلك القضائي ضمن البرنامج الذي ينفذه مركز التدريب العدلي، ويشتمل على 21 مقرراً بإجمالي 380 ساعة تدريبية، تُقدم من خلال نخبة من المتخصصين في القانون المدني.
وقد دشن وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، البرنامج في أكتوبر الماضي، في إطار مواكبة النهضة التشريعية التي تشهدها المملكة، بما يسهم في حفظ الحقوق، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وتعزيز إمكانية التنبؤ بالأحكام، بينما يهدف الدبلوم إلى تمكين القضاة من التطبيق الدقيق لأحكام نظام المعاملات المدنية، وتعزيز جودة التسبيب القضائي في القضايا المدنية، بما يسهم في استقرار المعاملات، وإمكانية التنبؤ بالأحكام.
ويتضمن البرنامج دراسة متعمقة للنظريات العامة للالتزامات والعقود والحقوق العينية، إلى جانب التطبيقات القضائية العملية وآليات إدارة الدعوى المدنية، بما يعزز سلامة التكييف النظامي وجودة بناء الحكم القضائي. وقد استهدف البرنامج في مرحلته الأولى قضاة المحاكم العامة، بينما تشمل المرحلة الثانية جميع قضاة المملكة، بالإضافة إلى المحامين، على أن تتخرج الدفعة الأولى خلال عام 2026، ضمن الخطة المعتمدة لتطوير الكفاءة القضائية في القضاء المدني.

MENAFN09032026000089011017ID1110839489

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث