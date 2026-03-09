  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
دبل هاتريك نجم الاتحاد يسطع في جوي

دبل هاتريك نجم الاتحاد يسطع في جوي

2026-03-09 11:11:00
(MENAFN- Al Watan) سطع نجم مهاجم الاتحاد الشاب طلال حاجي، في سماء دوري جوي للنخبة تحت 21 عاما، بعد أن سجل دبل هاتريك مذهل في شباك البكيرية، أول من أمس في المواجهة التي جمعتهما لحساب الجولة الـ18 للدوري، مؤكدا على قدراته التهديفية الكبيرة وصناعته للفارق في المباريات الحاسمة.
وشارك حاجي أساسيًا مع مجموعة من لاعبي الفريق الأول، مثل أحمد الغامدي وفرحة الشمراني وأحمد الجليدان، لينجحوا في قيادة العميد، لتحقيق الانتصار الكبير 7 /1.
وتمكن حاجي من أن يخطف الأنظار من الجميع، بتسجيل 6 أهداف من سباعية فريقه ((دبل هاتريك))، ليصبح أول لاعب يسجل هذا العدد من الأهداف خلال مباراة واحدة في تاريخ دوري جوي للنخبة، الذي يعد موسمه الحالي الأول.

MENAFN09032026000089011017ID1110839486

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث