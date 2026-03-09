403
دبل هاتريك نجم الاتحاد يسطع في جوي
(MENAFN- Al Watan) سطع نجم مهاجم الاتحاد الشاب طلال حاجي، في سماء دوري جوي للنخبة تحت 21 عاما، بعد أن سجل دبل هاتريك مذهل في شباك البكيرية، أول من أمس في المواجهة التي جمعتهما لحساب الجولة الـ18 للدوري، مؤكدا على قدراته التهديفية الكبيرة وصناعته للفارق في المباريات الحاسمة.
وشارك حاجي أساسيًا مع مجموعة من لاعبي الفريق الأول، مثل أحمد الغامدي وفرحة الشمراني وأحمد الجليدان، لينجحوا في قيادة العميد، لتحقيق الانتصار الكبير 7 /1.
وتمكن حاجي من أن يخطف الأنظار من الجميع، بتسجيل 6 أهداف من سباعية فريقه ((دبل هاتريك))، ليصبح أول لاعب يسجل هذا العدد من الأهداف خلال مباراة واحدة في تاريخ دوري جوي للنخبة، الذي يعد موسمه الحالي الأول.
