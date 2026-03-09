صافرة أجنبية للكأس

403
صافرة أجنبية للكأس
(MENAFN- Al Watan) أوضحت مصادر أن إدارتي الأهلي والاتحاد طلبتا استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مواجهتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وجاء تحرك الناديين انطلاقًا من أهمية المباراتين في مشوار الموسم الجاري وسط تطلع كل طرف إلى مواصلة المنافسة على لقب أغلى الكؤوس.
وبينت المصادر أن الإدارتين تقدمتا بطلبَين رسميين عبر نظام MySAFF الإلكتروني قبل الموعد المحدد للمواجهتَين بـ 14 يوما، وفق الإطار الزمني المعتمد من قِبل لجنة الحكام، مع إرفاق إيصال سداد الرسوم المالية المقررة بالتزامن مع تقديم الطلب. ويمنح النظام، المطبَّق منذ الموسم الماضي، الأندية حرية كاملة في طلب الحكام الأجانب دون حد أقصى لعدد المباريات، سواء أكان النادي مستضيفا، أو ضيفا.
ويستضيف الخلود نظيره الاتحاد على ملعب نادي الحزم، فيما يواجه الأهلي ضيفه الهلال على ملعب الإنماء، لتحديد طرفي نهائي كأس الملك.
