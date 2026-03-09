  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
صافرة أجنبية للكأس

2026-03-09 11:11:00
(MENAFN- Al Watan) أوضحت مصادر أن إدارتي الأهلي والاتحاد طلبتا استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مواجهتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وجاء تحرك الناديين انطلاقًا من أهمية المباراتين في مشوار الموسم الجاري وسط تطلع كل طرف إلى مواصلة المنافسة على لقب أغلى الكؤوس.
وبينت المصادر أن الإدارتين تقدمتا بطلبَين رسميين عبر نظام MySAFF الإلكتروني قبل الموعد المحدد للمواجهتَين بـ 14 يوما، وفق الإطار الزمني المعتمد من قِبل لجنة الحكام، مع إرفاق إيصال سداد الرسوم المالية المقررة بالتزامن مع تقديم الطلب. ويمنح النظام، المطبَّق منذ الموسم الماضي، الأندية حرية كاملة في طلب الحكام الأجانب دون حد أقصى لعدد المباريات، سواء أكان النادي مستضيفا، أو ضيفا.
ويستضيف الخلود نظيره الاتحاد على ملعب نادي الحزم، فيما يواجه الأهلي ضيفه الهلال على ملعب الإنماء، لتحديد طرفي نهائي كأس الملك.

