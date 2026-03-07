الخطوط الكويتية تسيير رحلة من برشلونة إلى الدمام صباح الاثنين

الخطوط الكويتية تسيير رحلة من برشلونة إلى الدمام صباح الاثنين
أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم السبت عن تسيير رحلة من مدينة برشلونة الإسبانية إلى مطار الدمام في المملكة العربية السعودية الشقيقة وتحمل الرقم (KU136D) الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المقبل بتوقيت برشلونة.
وتوقعت الشركة في بيان صحافي وصول الرحلة إلى مطار الدمام الساعة السادسة و10 دقائق من مساء يوم الاثنين، داعية الراغبين بالحجز على متن الرحلة إلى التواصل مع مركز اتصال خدمة العملاء من خلال الرقم (171) أو رسائل خدمة الواتساب 009651802050.
