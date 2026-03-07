  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الخطوط الكويتية تسيير رحلة من برشلونة إلى الدمام صباح الاثنين

الخطوط الكويتية تسيير رحلة من برشلونة إلى الدمام صباح الاثنين

2026-03-07 12:05:03
(MENAFN- Al-Anbaa)

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم السبت عن تسيير رحلة من مدينة برشلونة الإسبانية إلى مطار الدمام في المملكة العربية السعودية الشقيقة وتحمل الرقم (KU136D) الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المقبل بتوقيت برشلونة.

وتوقعت الشركة في بيان صحافي وصول الرحلة إلى مطار الدمام الساعة السادسة و10 دقائق من مساء يوم الاثنين، داعية الراغبين بالحجز على متن الرحلة إلى التواصل مع مركز اتصال خدمة العملاء من خلال الرقم (171) أو رسائل خدمة الواتساب 009651802050.

MENAFN07032026000130011022ID1110830052

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث