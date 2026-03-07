الخطوط الكويتية تسيير رحلة من برشلونة إلى الدمام صباح الاثنين

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم السبت عن تسيير رحلة من مدينة برشلونة الإسبانية إلى مطار الدمام في المملكة العربية السعودية الشقيقة وتحمل الرقم (KU136D) الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المقبل بتوقيت برشلونة.

وتوقعت الشركة في بيان صحافي وصول الرحلة إلى مطار الدمام الساعة السادسة و10 دقائق من مساء يوم الاثنين، داعية الراغبين بالحجز على متن الرحلة إلى التواصل مع مركز اتصال خدمة العملاء من خلال الرقم (171) أو رسائل خدمة الواتساب 009651802050.