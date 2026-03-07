طقس بارد وزخات مطرية خفيفة اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا)- تنخفض درجات الحرارة قليلاً، اليوم السبت، وتتكاثر الغيوم تدريجيا على ارتفاعات مختلفة، وتكون الأجواء باردة في معظم المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل الصقيع في ساعات الفجر في المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية والسهول، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية الشمالية العالية، ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.

ويبقى الطقس يوم غدٍ الأحد، باردًا في معظم المناطق وباردًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

أما الاثنين، فيطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا في المرتفعات الجبلية وباردًا نسبيًا في بقية المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

كما يطرأ الثلاثاء ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفًا في معظم المناطق، ودافئا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 16 - 4 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 - 3، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 1، وفي مرتفعات الشراة 13 - 0، وفي مناطق البادية 18 - 2، وفي مناطق السهول 16 - 3، وفي الأغوار الشمالية 22 - 5، وفي الأغوار الجنوبية 24 - 10، وفي البحر الميت 22 - 8، وفي خليج العقبة 23 - 9 درجة مئوية.

--(بترا)

ب ط

07/03/2026 06:50:17





دليل ال

مركز تدريب روابط م



حدث في مثل ه

المقالات المخ صورة و

آخر الأخبار طقس بارد وزخات مطرية خفيفة وكالة الأنباء الأردنية اتحاد عمان يتغلب على الجبيهة في كأس الأردن لكرة اسقاط اربع طائرات مسيرة في اربيل باقليم ك الدفاع السعودية: اعتراض صاروخ كروز شرقعن ماذا تبحث؟ خدماتخدمات صحفيةتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعياتصل بنا

ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية

6845 عمان 11118

5609700 (6) 962+

5682493 (6) 962+

...

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة