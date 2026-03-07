طقس بارد وزخات مطرية خفيفة اليوم
عمان 7 آذار (بترا)- تنخفض درجات الحرارة قليلاً، اليوم السبت، وتتكاثر الغيوم تدريجيا على ارتفاعات مختلفة، وتكون الأجواء باردة في معظم المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل الصقيع في ساعات الفجر في المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية والسهول، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية الشمالية العالية، ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.
ويبقى الطقس يوم غدٍ الأحد، باردًا في معظم المناطق وباردًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
أما الاثنين، فيطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا في المرتفعات الجبلية وباردًا نسبيًا في بقية المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
كما يطرأ الثلاثاء ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفًا في معظم المناطق، ودافئا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 16 - 4 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 - 3، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 1، وفي مرتفعات الشراة 13 - 0، وفي مناطق البادية 18 - 2، وفي مناطق السهول 16 - 3، وفي الأغوار الشمالية 22 - 5، وفي الأغوار الجنوبية 24 - 10، وفي البحر الميت 22 - 8، وفي خليج العقبة 23 - 9 درجة مئوية.
--(بترا)
ب ط
07/03/2026 06:50:17
جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
