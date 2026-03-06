  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
صحفيو مكة يحتفلون بزملاء الحرف في قلب التاريخ

2026-03-06 11:21:23
(MENAFN- Al Watan) احتفى فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة بسحوره الرمضاني الإعلامي السنوي لهذا العام الذي أقيم في خاصرة عين زبيدة برعاية شركة أشرقت وبحضور لافت من الإعلاميين والإعلاميات والمسؤولين.
ورحب مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة فهد الإحيوي بالحضور كافة معرباً عن اعتزازه بهذا اللقاء الذي يجمع زملاء الحرف في ليلة رمضانية يفوح منها عبق التاريخ وفي مَعلم جليل يمتد أثره لأكثر من 1200 عام.
وأشار الإحيوي إلى أن هذه المناسبة تأتي ضمن فعاليات الفرع لتحقيق أهداف الهيئة وتوطيد الروابط المهنية قائلاً: نجتمع بقلوب ممتنة لنعمة الأمن والأمان التي تحظى بها هذه البلاد المباركة بفضل الله أولاً، ثم بفضل الرعاية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة أيدها الله لاستقرار ونماء هذا الوطن ومقدما شكره لكافة الحضور ولشركة أشرقت على رعايتها للحفل.
من جانبه رحب الرئيس التنفيذي لشركة أشرقت المهندس محمد بادغيش بالمشاركين مؤكداً اعتزاز الشركة برعاية هذه المناسبة في هذا الموقع التاريخي العريق مستعرضاً الدور المميز الذي تقوم به الشركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وضيوف الرحمن.
وتخلل الحفل عرض مرئي تناول التاريخ العريق لـ "خاصرة عين زبيدة" وآخر سلط الضوء على الجهود الفعالة لشركة "أشرقت". كما شهدت المناسبة إطلاق "شركة الإسناد" برئاسة الاستاذ أحمد يحيى لخدمة ضيوف الرحمن التابعة لشركة أشرقت.وسرد نائب الـرئيس الاستاذ موفق خوج الأدوار الرئيسية والجليلة للمهام والخدمات التي سيتم تنفيذها لراحة ضيوف الرحمن
وفي ختام الحفل قدّم فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة إهداءات خاصة لرئيس مجلس إدارة شركة أشرقت ونائبه والرئيس التنفيذي تقديراً لرعايتهم الكريمة لهذا الاحتفاء الإعلامي.
وقدم فقرات الحفل رئيس تحرير صحيفة شاهد عضو هيئة الصحفيين بمنطقة مكة المكرمة الاستاذ محمد برناوي.

