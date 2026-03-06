403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
صحفيو مكة يحتفلون بزملاء الحرف في قلب التاريخ
(MENAFN- Al Watan) احتفى فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة بسحوره الرمضاني الإعلامي السنوي لهذا العام الذي أقيم في خاصرة عين زبيدة برعاية شركة أشرقت وبحضور لافت من الإعلاميين والإعلاميات والمسؤولين.
ورحب مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة فهد الإحيوي بالحضور كافة معرباً عن اعتزازه بهذا اللقاء الذي يجمع زملاء الحرف في ليلة رمضانية يفوح منها عبق التاريخ وفي مَعلم جليل يمتد أثره لأكثر من 1200 عام.
وأشار الإحيوي إلى أن هذه المناسبة تأتي ضمن فعاليات الفرع لتحقيق أهداف الهيئة وتوطيد الروابط المهنية قائلاً: نجتمع بقلوب ممتنة لنعمة الأمن والأمان التي تحظى بها هذه البلاد المباركة بفضل الله أولاً، ثم بفضل الرعاية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة أيدها الله لاستقرار ونماء هذا الوطن ومقدما شكره لكافة الحضور ولشركة أشرقت على رعايتها للحفل.
من جانبه رحب الرئيس التنفيذي لشركة أشرقت المهندس محمد بادغيش بالمشاركين مؤكداً اعتزاز الشركة برعاية هذه المناسبة في هذا الموقع التاريخي العريق مستعرضاً الدور المميز الذي تقوم به الشركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وضيوف الرحمن.
وتخلل الحفل عرض مرئي تناول التاريخ العريق لـ "خاصرة عين زبيدة" وآخر سلط الضوء على الجهود الفعالة لشركة "أشرقت". كما شهدت المناسبة إطلاق "شركة الإسناد" برئاسة الاستاذ أحمد يحيى لخدمة ضيوف الرحمن التابعة لشركة أشرقت.وسرد نائب الـرئيس الاستاذ موفق خوج الأدوار الرئيسية والجليلة للمهام والخدمات التي سيتم تنفيذها لراحة ضيوف الرحمن
وفي ختام الحفل قدّم فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة إهداءات خاصة لرئيس مجلس إدارة شركة أشرقت ونائبه والرئيس التنفيذي تقديراً لرعايتهم الكريمة لهذا الاحتفاء الإعلامي.
وقدم فقرات الحفل رئيس تحرير صحيفة شاهد عضو هيئة الصحفيين بمنطقة مكة المكرمة الاستاذ محمد برناوي.
ورحب مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة فهد الإحيوي بالحضور كافة معرباً عن اعتزازه بهذا اللقاء الذي يجمع زملاء الحرف في ليلة رمضانية يفوح منها عبق التاريخ وفي مَعلم جليل يمتد أثره لأكثر من 1200 عام.
وأشار الإحيوي إلى أن هذه المناسبة تأتي ضمن فعاليات الفرع لتحقيق أهداف الهيئة وتوطيد الروابط المهنية قائلاً: نجتمع بقلوب ممتنة لنعمة الأمن والأمان التي تحظى بها هذه البلاد المباركة بفضل الله أولاً، ثم بفضل الرعاية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة أيدها الله لاستقرار ونماء هذا الوطن ومقدما شكره لكافة الحضور ولشركة أشرقت على رعايتها للحفل.
من جانبه رحب الرئيس التنفيذي لشركة أشرقت المهندس محمد بادغيش بالمشاركين مؤكداً اعتزاز الشركة برعاية هذه المناسبة في هذا الموقع التاريخي العريق مستعرضاً الدور المميز الذي تقوم به الشركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وضيوف الرحمن.
وتخلل الحفل عرض مرئي تناول التاريخ العريق لـ "خاصرة عين زبيدة" وآخر سلط الضوء على الجهود الفعالة لشركة "أشرقت". كما شهدت المناسبة إطلاق "شركة الإسناد" برئاسة الاستاذ أحمد يحيى لخدمة ضيوف الرحمن التابعة لشركة أشرقت.وسرد نائب الـرئيس الاستاذ موفق خوج الأدوار الرئيسية والجليلة للمهام والخدمات التي سيتم تنفيذها لراحة ضيوف الرحمن
وفي ختام الحفل قدّم فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة إهداءات خاصة لرئيس مجلس إدارة شركة أشرقت ونائبه والرئيس التنفيذي تقديراً لرعايتهم الكريمة لهذا الاحتفاء الإعلامي.
وقدم فقرات الحفل رئيس تحرير صحيفة شاهد عضو هيئة الصحفيين بمنطقة مكة المكرمة الاستاذ محمد برناوي.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment