بنجلاديش تغلق مصانع الأسمدة مع تزايد الضغط على إمدادات الغاز بسبب أزمة الشرق الأوسط

2026-03-06 11:19:56
(MENAFN- Al-Borsa News) أغلقت بنجلاديش أربعًا من أصل خمس مصانع للأسمدة وسط تفاقم أزمة الغاز الناتجة عن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وفق ما أفاد به مسؤولون يوم الخميس.

وتوقفت عمليات الإنتاج في عدد من المصانع الحكومية – من بينها مصنع شيتاجونج لليوريا وشركة كارنوفولي للأسمدة – حتى إشعار آخر، بموجب توجيهات حكومية تهدف إلى ترشيد الإمدادات المتناقصة من الغاز. وفق صحيفة“ذي بيزنيس ستاندارد”.

وقال أوتام شودري، كبير الكيميائيين ورئيس الإنتاج في مصنع شيتاجونج لليوريا، إن المصنعين كانا يحصلان على ما بين 70 و80 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا قبل الإغلاق، مضيفا أن“الإنتاج يمكن أن يُستأنف بمجرد عودة الإمدادات”.

ويأتي التعليق بعد أن أوقفت قطر إنتاج الغاز الطبيعي المسال في وقت سابق من الأسبوع، فيما أدت المواجهات المرتبطة بإيران إلى تعطيل شحنات النفط والغاز عبر مضيق هرمز؛ ما رفع تكاليف الطاقة والشحن عالميًا. وقد ضيقت هذه الاضطرابات الإمدادات في دول مثل بنجلاديش التي تعتمد بشكل كبير على واردات الغاز الطبيعي المسال.

وتبلغ الطاقة اليومية لمصنع شيتاجونج لليوريا نحو 1100 طن من اليوريا و800 طن من الأمونيا، وتتطلب ما بين 48 و52 مليون قدم مكعب من الغاز للتشغيل بكامل طاقتها. ويحذر مسئولون من أن استمرار الإغلاق قد يدفع البلاد إلى زيادة واردات اليوريا بأسعار دولية أعلى بكثير.

ولمواجهة مخاطر الإمدادات الفورية، أصدرت بنجلاديش مناقصة لشراء شحنتين من الغاز الطبيعي المسال للتسليم في منتصف مارس 2026.

وفي الوقت نفسه، دعت وزارة الكهرباء والطاقة والموارد المعدنية المؤسسات الحكومية والخاصة والأسر إلى تبني إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة، بما في ذلك خفض استخدام الغاز المنزلي، وفحص خطوط الأنابيب، والاعتماد على النقل العام، وتجنب السفر غير الضروري.

وحذر المسئولون من أن استمرار عدم الاستقرار في المناطق المصدّرة للطاقة قد يعرقل إنتاج الكهرباء، ويبطئ النشاط الصناعي، ويهدد أمن الطاقة في البلاد.

