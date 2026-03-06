خام برنت العالمي يتجاوز 90 دولاراً للبرميل وسط حرب إيران وأمريكا

MENAFN - Al-Borsa News) قفز سعر خام برنت القياسي العالمي متجاوزاً مستوى 90 دولاراً للبرميل اليوم /الجمعة/، بعد أن حذر وزير الطاقة القطري من أن الحرب في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى توقف صادرات النفط من دول الخليج خلال أيام.

وذكرت شبكة“سي إن بي سي” الأمريكية أن عقود خام برنت الآجلة ارتفعت بنسبة 5.41% لتصل إلى 90.03 دولار للبرميل، بينما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 8.02% لتسجل 87.51 دولار للبرميل.

ويأتي الارتفاع في ظل اتساع نطاق الصراع بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط، الأمر الذي أدى إلى تعطيل إنتاج الطاقة وتراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الشحن النفطية في العالم، إلى شبه توقف.