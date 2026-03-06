خام برنت العالمي يتجاوز 90 دولاراً للبرميل وسط حرب إيران وأمريكا

خام برنت العالمي يتجاوز 90 دولاراً للبرميل وسط حرب إيران وأمريكا
وذكرت شبكة“سي إن بي سي” الأمريكية أن عقود خام برنت الآجلة ارتفعت بنسبة 5.41% لتصل إلى 90.03 دولار للبرميل، بينما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 8.02% لتسجل 87.51 دولار للبرميل.موضوعات متعلقة جيه بي مورجان: تكاليف حرب إيران تفاقم عجز موازنة إسرائيل وتدفع التضخم للصعود صندوق النقد يمهد لبرنامج دعم جديد لزامبيا بعد الانتخابات خلال أغسطس بنجلاديش تغلق مصانع الأسمدة مع تزايد الضغط على إمدادات الغاز بسبب أزمة الشرق الأوسط
ويأتي الارتفاع في ظل اتساع نطاق الصراع بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط، الأمر الذي أدى إلى تعطيل إنتاج الطاقة وتراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الشحن النفطية في العالم، إلى شبه توقف.
