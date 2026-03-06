  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
خام برنت العالمي يتجاوز 90 دولاراً للبرميل وسط حرب إيران وأمريكا

خام برنت العالمي يتجاوز 90 دولاراً للبرميل وسط حرب إيران وأمريكا

2026-03-06 11:19:56
(MENAFN- Al-Borsa News) قفز سعر خام برنت القياسي العالمي متجاوزاً مستوى 90 دولاراً للبرميل اليوم /الجمعة/، بعد أن حذر وزير الطاقة القطري من أن الحرب في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى توقف صادرات النفط من دول الخليج خلال أيام.

وذكرت شبكة“سي إن بي سي” الأمريكية أن عقود خام برنت الآجلة ارتفعت بنسبة 5.41% لتصل إلى 90.03 دولار للبرميل، بينما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 8.02% لتسجل 87.51 دولار للبرميل.

موضوعات متعلقة جيه بي مورجان: تكاليف حرب إيران تفاقم عجز موازنة إسرائيل وتدفع التضخم للصعود صندوق النقد يمهد لبرنامج دعم جديد لزامبيا بعد الانتخابات خلال أغسطس بنجلاديش تغلق مصانع الأسمدة مع تزايد الضغط على إمدادات الغاز بسبب أزمة الشرق الأوسط

ويأتي الارتفاع في ظل اتساع نطاق الصراع بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط، الأمر الذي أدى إلى تعطيل إنتاج الطاقة وتراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الشحن النفطية في العالم، إلى شبه توقف.

MENAFN06032026000202011048ID1110829907

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث