صندوق النقد يمهد لبرنامج دعم جديد لزامبيا بعد الانتخابات خلال أغسطس

MENAFN - Al-Borsa News) كشف صندوق النقد الدولي، بأن المحادثات الفنية مع السلطات في زامبيا بشأن برنامج دعم مالي جديد قد تبدأ في أبريل المقبل، إلا أن التوصل إلى اتفاق نهائي يُرجح أن يتم بعد الانتخابات المقررة في أغسطس.

وتنطلق في 11 أغسطس القادم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في زامبيا بموجب دستور جديد.

وكان برنامج الدعم السابق بين الصندوق وزامبيا قد انتهى في يناير الماضي، بعدما قدم الصندوق تمويلاً إجمالياً قدره 1.7 مليار دولار لمساندة الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا خلال فترة خروجها من عملية إعادة هيكلة ديون استمرت لفترة طويلة.

وتسعى زامبيا، وفق شبكة سي إن بي سي أفريكا إلى مواصلة مسار التعافي الاقتصادي بعد سنوات من أزمة الديون.

وأوضح الصندوق -في بيان – أن المشاورات الأولية قد تنطلق في وقت مبكر من أواخر أبريل، على أن تتكثف المباحثات بعد الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة.

وكان برنامج الدعم السابق لزامبيا مع صندوق النقد الدولي قد ساعد الاقتصاد الزامبي على تجاوز مرحلة طويلة ومعقدة من إعادة هيكلة الديون، التي شكلت أحد أكبر التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وأكد الصندوق أن زامبيا أحرزت تقدما ملحوظا في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي خلال فترة البرنامج الأخير، وهو ما انعكس في تحسن المؤشرات المالية والنقدية، رغم استمرار بعض التحديات المرتبطة بإدارة الإنفاق العام والضغوط على المالية العامة.

وفي ما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن آفاق الاقتصاد الزامبي ما زالت إيجابية، لكنه خفض تقديراته لمعدلات النمو خلال العامين المقبلين، متوقعًا أن يسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 4.5% في عام 2025 و5.5% في عام 2026.