جيه بي مورجان: تكاليف حرب إيران تفاقم عجز موازنة إسرائيل وتدفع التضخم للصعود

MENAFN - Al-Borsa News) قال بنك جيه بي مورجان العالمي، إن الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران ستفرض ضغوطاً مالية متزايدة على الاقتصاد الإسرائيلي، متوقعاً ارتفاع العجز في الموازنة إلى نحو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة زيادة تكاليف الصراع.

كما توقع عملاق الخدمات المصرفية الأمريكي في أحدث تقييماته الصادرة اليوم الجمعة، تباطؤاً قصير الأجل للاقتصاد، الإسرائيلي وارتفاع العجز من الناتج المحلي الإجمالي مع تزايد تكاليف الحرب قبل أي تعاف محتمل.

وتشير تقديرات بنك جيه بي مورجان إلى أن عجز الموازنة في عام 2026 سيرتفع إلى حوالي 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتوقعات ما قبل الحرب البالغة 3.8%، مما سيضيف نحو 9 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار) إلى العجز.

وعدل البنك توقعاته للنمو لتعكس تباطؤاً متوقعاً أن يبلغ النمو في الربع الأول من عام 2026 نسبة 1% سنوياً، بانخفاض حاد عن التوقعات السابقة البالغة 5%، ويعود ذلك في معظمه إلى الاضطرابات الناجمة عن القتال والقيود المفروضة على النشاط الاقتصادي.

وخفض جيه بي مورجان توقعاته للنمو لعام 2026 بشكل عام إلى 4.5%، متوقعاً أن تبلغ معدلات النمو لعام 2027 نحو 3.7%.

كما توقع البنك ارتفاع التضخم بشكل طفيف على المدى القريب نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية، لكنه أبقى على توقعاته لنهاية عام 2026 عند 2.1%.

وإسرائيل مستورد رئيسي للنفط، مما يعني أن أسعار البنزين تميل إلى التأثر بأسعار النفط الخام العالمية. وقدر بنك جيه بي مورجان أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 30% سيرفع أسعار الوقود في محطات البنزين بنحو 8%، ما يضيف حوالي 0.2 نقطة مئوية إلى مؤشر أسعار المستهلك.

ولفت إلى أن الحرب تعقد قرارات السياسة النقدية لبنك إسرائيل. ففي العادة، يُسهم تباطؤ النشاط الاقتصادي في دعم خفض أسعار الفائدة، لكن ارتفاع أسعار الطاقة قد يدفع التضخم نحو الارتفاع.

وأعلن بنك جيه بي مورجان أن البنك المركزي الإسرائيلي من المرجح أن يتبنى نهجاً أكثر حذراً متوقعاً عدم خفض أسعار الفائدة في مارس ومتوقعاً خفضها التالي في مايو.

وتابع:“بينما لا يزال البنك يتوقع خفضا إجماليا لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال العام، تشير المخاطر الآن إلى انخفاض عدد التخفيضات بسبب حالة عدم اليقين”.

وخلص التقرير قائلا إن الشكوك الرئيسية لا تزال تتمثل في طول أمد الحرب ومدة بقاء أسعار الطاقة العالمية مرتفعة، الأمر الذي قد يؤثر على التضخم والأداء الاقتصادي.

جيه بي مورجان تشيس هو أحد أكبر وأهم البنوك في العالم، ويقع مقره الرئيسي في نيويورك بالولايات المتحدة. تعود جذور البنك إلى أكثر من 200 عام، ويُعد اليوم أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث الأصول.