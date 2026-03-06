مصر للطيران: الأنباء المتداولة بشأن أسعار تذاكر العودة من الخليج غير دقيقة

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت شركة مصر للطيران أن الأنباء المتداولة بشأن ارتفاع أسعار تذاكر العودة من دول الخليج إلى القاهرة تفتقر إلى الدقة، مشيرة إلى أن ما يجري تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي وعدد من الوسائل الإعلامية لا يعبر بشكل صحيح عن آلية عمل الشركة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.

وقالت الشركة إن تحركاتها الحالية تأتي في إطار دورها الوطني ومسؤوليتها تجاه المصريين العالقين بالخارج، موضحة أنها وضعت خطة تشغيل استثنائية لتسهيل عودة المواطنين الذين ألغيت حجوزات سفرهم من بعض دول الخليج، وذلك عبر تشغيل رحلات يومية استثنائية إلى عدد من الوجهات.

وأضافت أن عدد الرحلات المشغلة يظل محدودا، التزاما بتعليمات سلطات الطيران المدني في الدول المعنية، إلى جانب القيود المرتبطة بالأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، وهو ما يؤثر على حجم التشغيل والسعة المتاحة.

وأوضحت مصر للطيران أن هذه الرحلات تستهدف في المقام الأول نقل الركاب الذين لديهم حجوزات مؤكدة بالفعل على رحلات الشركة، دون تحميلهم أي تكاليف أو رسوم إضافية، بما يضمن إعادتهم إلى مصر في أسرع وقت، لافتة إلى أن هذه الشريحة تمثل النسبة الأكبر من المقاعد المتاحة على الرحلات الاستثنائية.

كما أشارت إلى اتخاذ حزمة من التيسيرات لدعم المسافرين خلال الفترة الحالية، من بينها إلغاء غرامات تغيير التذاكر، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المرتبطة بتداعيات التطورات الجارية في المنطقة.

وفي ما يتعلق بالمقاعد التي قد تطرح للبيع على تلك الرحلات، أوضحت الشركة أنها محدودة للغاية حال توافر أماكن شاغرة، ولا تتجاوز 5% من إجمالي السعة المقعدية، مؤكدة أن تسعيرها يتم وفقا لمستويات السوق السائدة مقارنة بشركات الطيران المصرية والأجنبية.

وأرجعت الشركة هذا التسعير إلى الزيادة غير المتوقعة في تكاليف التأمين الناتجة عن مخاطر التشغيل في وجهات تشهد توترات جيوسياسية، وتندرج حاليا ضمن المناطق عالية المخاطر، فضلا عن تحمل مصر للطيران تكلفة تشغيل رحلات الذهاب من دون ركاب.

وشددت مصر للطيران على أنها ستواصل أداء دورها باعتبارها الناقل الوطني للدولة المصرية في أوقات الأزمات، مع استمرار التزامها بخدمة المصريين في الداخل والخارج وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية.