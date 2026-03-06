البيت الأبيض يتحدث عن إرسال قوات برية إلى إيران

403
البيت الأبيض يتحدث عن إرسال قوات برية إلى إيران
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة "إن بي سي نيوز" الأمريكية أن البيت الأبيض نفى وجود نية لإرسال قوات برية إلى إيران.
وقال البيت الأبيض إن التقارير المتداولة عن إمكان إرسال قوات برية لإيران مبنية على افتراضات واهية.
وأضاف أن مروجو تسريبات التدخل البري بإيران ليسوا أعضاء بفريق الأمن القومي.
