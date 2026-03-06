البيت الأبيض يتحدث عن إرسال قوات برية إلى إيران

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة "إن بي سي نيوز" الأمريكية أن البيت الأبيض نفى وجود نية لإرسال قوات برية إلى إيران.

وقال البيت الأبيض إن التقارير المتداولة عن إمكان إرسال قوات برية لإيران مبنية على افتراضات واهية.

وأضاف أن مروجو تسريبات التدخل البري بإيران ليسوا أعضاء بفريق الأمن القومي.