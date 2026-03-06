فليك يشبِّه إسبارت بـ "لام"

فليك يشبِّه إسبارت بـ "لام"
مدريد - (د ب أ): أشاد هانسي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، باللاعب الشاب تشافي إسبارت، خريج أكاديمية لاماسيا، والذي يتدرب حاليا مع الفريق الأول.
وربما يحظى الظهير الأيمن الشاب بفرصة الظهور الأول مع الفريق الأول نظرا لأزمة الإصابات في مركز الظهير، بعد إصابة جول كوندي وأليخاندرو بالدي في مباراة النادي الكتالوني أتلتيكو مدريد بكأس ملك إسبانيا.
هذا يترك فليك أمام جواو كانسيلو وجيرارد مارتن فقط كخيارين طبيعيين في مركز الظهير، على الرغم من أن إريك جارسيا قد شغل هذا المركز أيضا.
وعقب خروج برشلونة أمام أتلتيكو في قبل نهائي كأس الملك، يوم الثلاثاء الماضي، بدأ فليك باختبار خياراته، حيث شارك إسبارت وكذلك ألفارو كورتيس (قلب الدفاع) وباتريسيو باسيفيكو (الظهير الأيسر) في تدريبات الفريق الأول.
وعندما سئل عن رأيه في إسبارت وكورتيس، قارن فليك الأول بأحد أفضل اللاعبين في هذا المركز على الإطلاق، وهو النجم الألماني السابق فيليب لام.
وصرح فليك في المؤتمر الصحفي، الذي عقده أمس الجمعة «في حالة إسبارت، يعجبني ثقته بنفسه بالكرة، فهو يشبه إلى حد ما فيليب لام. بإمكانه أيضا اللعب كلاعب ارتكاز أو قلب دفاع، وهو جيد سواء بالكرة أو من دونها».
أضاف المدرب الألماني «أما ألفارو، فهو يتمتع بلياقة بدنية عالية، يلعب بقدمه اليسرى ويستطيع اللعب في مركزين. كما أنه يتدرب بشكل جيد. عاد تشافي من الإصابة، لكنه في حالة جيدة. لقد أظهرا جودتهما، وأنا متشوق لرؤيتهما وهما يلعبان».
كانت إحدى المفاجآت السارة لفليك أمام أتلتيكو مدريد هي أداء جواو كانسيلو، الذي كان نجم المباراة، ونظرا للإصابات، فمن المتوقع أن يحصل على وقت لعب كبير لبقية لقاءات الفريق خلال الشهر الجاري.
ورغم فقدان برشلونة لقب كأس الملك، الذي توج به في الموسم الماضي، كان فليك ولاعبوه متفائلين بأدائهم.
ويستعد برشلونة لمواجهة مضيفه أتلتيك بلباو على ملعب (سان ماميس) اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الـ27 لبطولة الدوري الإسباني، قبل أن يحل الفريق ضيفا على نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment