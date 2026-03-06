فليك يشبِّه إسبارت بـ "لام"

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ مارس ٢٠٢٦ - 02:02

مدريد‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أشاد‭ ‬هانسي‭ ‬فليك،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬برشلونة،‭ ‬باللاعب‭ ‬الشاب‭ ‬تشافي‭ ‬إسبارت،‭ ‬خريج‭ ‬أكاديمية‭ ‬لاماسيا،‭ ‬والذي‭ ‬يتدرب‭ ‬حاليا‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭.‬

وربما‭ ‬يحظى‭ ‬الظهير‭ ‬الأيمن‭ ‬الشاب‭ ‬بفرصة‭ ‬الظهور‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬نظرا‭ ‬لأزمة‭ ‬الإصابات‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الظهير،‭ ‬بعد‭ ‬إصابة‭ ‬جول‭ ‬كوندي‭ ‬وأليخاندرو‭ ‬بالدي‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬النادي‭ ‬الكتالوني‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬بكأس‭ ‬ملك‭ ‬إسبانيا‭.‬

هذا‭ ‬يترك‭ ‬فليك‭ ‬أمام‭ ‬جواو‭ ‬كانسيلو‭ ‬وجيرارد‭ ‬مارتن‭ ‬فقط‭ ‬كخيارين‭ ‬طبيعيين‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الظهير،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬إريك‭ ‬جارسيا‭ ‬قد‭ ‬شغل‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬أيضا‭.‬

وعقب‭ ‬خروج‭ ‬برشلونة‭ ‬أمام‭ ‬أتلتيكو‭ ‬في‭ ‬قبل‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬الملك،‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي،‭ ‬بدأ‭ ‬فليك‭ ‬باختبار‭ ‬خياراته،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬إسبارت‭ ‬وكذلك‭ ‬ألفارو‭ ‬كورتيس‭ (‬قلب‭ ‬الدفاع‭) ‬وباتريسيو‭ ‬باسيفيكو‭ (‬الظهير‭ ‬الأيسر‭) ‬في‭ ‬تدريبات‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭.‬

وعندما‭ ‬سئل‭ ‬عن‭ ‬رأيه‭ ‬في‭ ‬إسبارت‭ ‬وكورتيس،‭ ‬قارن‭ ‬فليك‭ ‬الأول‭ ‬بأحد‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬وهو‭ ‬النجم‭ ‬الألماني‭ ‬السابق‭ ‬فيليب‭ ‬لام‭.‬

وصرح‭ ‬فليك‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي،‭ ‬الذي‭ ‬عقده‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬في‭ ‬حالة‭ ‬إسبارت،‭ ‬يعجبني‭ ‬ثقته‭ ‬بنفسه‭ ‬بالكرة،‭ ‬فهو‭ ‬يشبه‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما‭ ‬فيليب‭ ‬لام‭. ‬بإمكانه‭ ‬أيضا‭ ‬اللعب‭ ‬كلاعب‭ ‬ارتكاز‭ ‬أو‭ ‬قلب‭ ‬دفاع،‭ ‬وهو‭ ‬جيد‭ ‬سواء‭ ‬بالكرة‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬دونها‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬المدرب‭ ‬الألماني‭ ‬‮«‬أما‭ ‬ألفارو،‭ ‬فهو‭ ‬يتمتع‭ ‬بلياقة‭ ‬بدنية‭ ‬عالية،‭ ‬يلعب‭ ‬بقدمه‭ ‬اليسرى‭ ‬ويستطيع‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬مركزين‭. ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يتدرب‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭. ‬عاد‭ ‬تشافي‭ ‬من‭ ‬الإصابة،‭ ‬لكنه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬جيدة‭. ‬لقد‭ ‬أظهرا‭ ‬جودتهما،‭ ‬وأنا‭ ‬متشوق‭ ‬لرؤيتهما‭ ‬وهما‭ ‬يلعبان‮»‬‭.‬

كانت‭ ‬إحدى‭ ‬المفاجآت‭ ‬السارة‭ ‬لفليك‭ ‬أمام‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬هي‭ ‬أداء‭ ‬جواو‭ ‬كانسيلو،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬نجم‭ ‬المباراة،‭ ‬ونظرا‭ ‬للإصابات،‭ ‬فمن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬وقت‭ ‬لعب‭ ‬كبير‭ ‬لبقية‭ ‬لقاءات‭ ‬الفريق‭ ‬خلال‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭.‬

ورغم‭ ‬فقدان‭ ‬برشلونة‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬الملك،‭ ‬الذي‭ ‬توج‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬كان‭ ‬فليك‭ ‬ولاعبوه‭ ‬متفائلين‭ ‬بأدائهم‭.‬

ويستعد‭ ‬برشلونة‭ ‬لمواجهة‭ ‬مضيفه‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ (‬سان‭ ‬ماميس‭) ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬الـ27‭ ‬لبطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحل‭ ‬الفريق‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬نيوكاسل‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل،‭ ‬في‭ ‬ذهاب‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬لبطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬