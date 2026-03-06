  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
فليك يشبِّه إسبارت بـ "لام"

فليك يشبِّه إسبارت بـ "لام"

2026-03-06 08:02:37
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ مارس ٢٠٢٦ - 02:02

مدريد‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أشاد‭ ‬هانسي‭ ‬فليك،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬برشلونة،‭ ‬باللاعب‭ ‬الشاب‭ ‬تشافي‭ ‬إسبارت،‭ ‬خريج‭ ‬أكاديمية‭ ‬لاماسيا،‭ ‬والذي‭ ‬يتدرب‭ ‬حاليا‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭.‬

وربما‭ ‬يحظى‭ ‬الظهير‭ ‬الأيمن‭ ‬الشاب‭ ‬بفرصة‭ ‬الظهور‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬نظرا‭ ‬لأزمة‭ ‬الإصابات‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الظهير،‭ ‬بعد‭ ‬إصابة‭ ‬جول‭ ‬كوندي‭ ‬وأليخاندرو‭ ‬بالدي‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬النادي‭ ‬الكتالوني‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬بكأس‭ ‬ملك‭ ‬إسبانيا‭.‬

هذا‭ ‬يترك‭ ‬فليك‭ ‬أمام‭ ‬جواو‭ ‬كانسيلو‭ ‬وجيرارد‭ ‬مارتن‭ ‬فقط‭ ‬كخيارين‭ ‬طبيعيين‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الظهير،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬إريك‭ ‬جارسيا‭ ‬قد‭ ‬شغل‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬أيضا‭.‬

وعقب‭ ‬خروج‭ ‬برشلونة‭ ‬أمام‭ ‬أتلتيكو‭ ‬في‭ ‬قبل‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬الملك،‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي،‭ ‬بدأ‭ ‬فليك‭ ‬باختبار‭ ‬خياراته،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬إسبارت‭ ‬وكذلك‭ ‬ألفارو‭ ‬كورتيس‭ (‬قلب‭ ‬الدفاع‭) ‬وباتريسيو‭ ‬باسيفيكو‭ (‬الظهير‭ ‬الأيسر‭) ‬في‭ ‬تدريبات‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭.‬

وعندما‭ ‬سئل‭ ‬عن‭ ‬رأيه‭ ‬في‭ ‬إسبارت‭ ‬وكورتيس،‭ ‬قارن‭ ‬فليك‭ ‬الأول‭ ‬بأحد‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬وهو‭ ‬النجم‭ ‬الألماني‭ ‬السابق‭ ‬فيليب‭ ‬لام‭.‬

وصرح‭ ‬فليك‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي،‭ ‬الذي‭ ‬عقده‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬في‭ ‬حالة‭ ‬إسبارت،‭ ‬يعجبني‭ ‬ثقته‭ ‬بنفسه‭ ‬بالكرة،‭ ‬فهو‭ ‬يشبه‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما‭ ‬فيليب‭ ‬لام‭. ‬بإمكانه‭ ‬أيضا‭ ‬اللعب‭ ‬كلاعب‭ ‬ارتكاز‭ ‬أو‭ ‬قلب‭ ‬دفاع،‭ ‬وهو‭ ‬جيد‭ ‬سواء‭ ‬بالكرة‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬دونها‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬المدرب‭ ‬الألماني‭ ‬‮«‬أما‭ ‬ألفارو،‭ ‬فهو‭ ‬يتمتع‭ ‬بلياقة‭ ‬بدنية‭ ‬عالية،‭ ‬يلعب‭ ‬بقدمه‭ ‬اليسرى‭ ‬ويستطيع‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬مركزين‭. ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يتدرب‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭. ‬عاد‭ ‬تشافي‭ ‬من‭ ‬الإصابة،‭ ‬لكنه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬جيدة‭. ‬لقد‭ ‬أظهرا‭ ‬جودتهما،‭ ‬وأنا‭ ‬متشوق‭ ‬لرؤيتهما‭ ‬وهما‭ ‬يلعبان‮»‬‭.‬

كانت‭ ‬إحدى‭ ‬المفاجآت‭ ‬السارة‭ ‬لفليك‭ ‬أمام‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬هي‭ ‬أداء‭ ‬جواو‭ ‬كانسيلو،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬نجم‭ ‬المباراة،‭ ‬ونظرا‭ ‬للإصابات،‭ ‬فمن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬وقت‭ ‬لعب‭ ‬كبير‭ ‬لبقية‭ ‬لقاءات‭ ‬الفريق‭ ‬خلال‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭.‬

ورغم‭ ‬فقدان‭ ‬برشلونة‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬الملك،‭ ‬الذي‭ ‬توج‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬كان‭ ‬فليك‭ ‬ولاعبوه‭ ‬متفائلين‭ ‬بأدائهم‭.‬

ويستعد‭ ‬برشلونة‭ ‬لمواجهة‭ ‬مضيفه‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ (‬سان‭ ‬ماميس‭) ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬الـ27‭ ‬لبطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحل‭ ‬الفريق‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬نيوكاسل‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل،‭ ‬في‭ ‬ذهاب‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬لبطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

MENAFN06032026000055011008ID1110829725

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث