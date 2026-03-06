ريال مدريد يعود إلى سكة الانتصارات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ مارس ٢٠٢٦ - 02:02

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعاد‭ ‬القائد‭ ‬الأوروغوياني‭ ‬فيديريكو‭ ‬فالفيردي‭ ‬فريقه‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بتسجيله‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬القاتل‭ ‬والصعب‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬سلتا‭ ‬فيغو‭ ‬2‭-‬1‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬بالايدوس‮»‬‭ ‬في‭ ‬فيغو‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬إسبانيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وكان‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬اللقاء‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬مباراتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬البادئ‭ ‬بالتسجيل‭ ‬عبر‭ ‬الفرنسي‭ ‬أوريليان‭ ‬تشواميني‭ (‬11‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬سلتا‭ ‬فيغو‭ ‬أدرك‭ ‬التعادل‭ ‬عبر‭ ‬مهاجمه‭ ‬المخضرم‭ ‬بورخا‭ ‬إيغليسياس‭ (‬25‭).‬

وكان‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬قاب‭ ‬قوسين‭ ‬أو‭ ‬أدنى‭ ‬من‭ ‬تلقي‭ ‬الخسارة‭ ‬الثالثة‭ ‬تواليا‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬منذ‭ ‬أكتوبر‭ ‬2018‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬خولين‭ ‬لوبيتيغي،‭ ‬لكن‭ ‬القائم‭ ‬الايسر‭ ‬حرم‭ ‬قائده‭ ‬البديل‭ ‬المخضرم‭ ‬ياغو‭ ‬أسباس‭ ‬من‭ ‬هز‭ ‬الشباك‭ ‬برده‭ ‬تسديدته‭ ‬القوية‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭.‬

وفعلها‭ ‬فالفيردي‭ ‬عندما‭ ‬استغل‭ ‬كرة‭ ‬أبعدها‭ ‬ماركوس‭ ‬ألونسو‭ ‬الى‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬فهيأها‭ ‬لنفسه‭ ‬وسددها‭ ‬قوية‭ ‬ارتطمت‭ ‬بالاخير‭ ‬وعانقت‭ ‬الشباك‭ (‬90+4‭).‬

وخاض‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬تسعة‭ ‬لاعبين‭ ‬اساسيين‭ ‬للإصابة‭ ‬والايقاف‭ ‬أبرزهم‭ ‬هدافه‭ ‬الدولي‭ ‬الفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬وجناحه‭ ‬البرازيلي‭ ‬رودريغو‭ ‬والانكليزي‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام،‭ ‬لكنه‭ ‬حقق‭ ‬الاهم‭ ‬وعزز‭ ‬موقعه‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬63‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬خلف‭ ‬غريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬برشلونة‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الذي‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬السبت‭.‬

وجاء‭ ‬فوز‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬في‭ ‬توقيت‭ ‬مناسب‭ ‬قبل‭ ‬استضافته‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الانجليزي‭ ‬الاربعاء‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬ذهاب‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬ابطال‭ ‬اوروبا‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬مني‭ ‬سلتا‭ ‬فيغو‭ ‬بخسارته‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الاربع‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬والاولى‭ ‬بعد‭ ‬فوزين‭ ‬متتاليين‭ ‬في‭ ‬الليغا،‭ ‬فتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬40‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭.‬