سيميوني: نواصل مسيرتنا ولا شيء يزعجنا

2026-03-06 08:02:36
مدريد‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يضع‭ ‬دييجو‭ ‬سيميوني،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد،‭ ‬تركيزه‭ ‬على‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬يسعى‭ ‬لتحقيقها،‭ ‬غير‭ ‬مبال‭ ‬بالانتقادات‭ ‬التي‭ ‬تلاحقه‭ ‬دائما،‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬قيادته‭ ‬فريقه‭ ‬لنهائي‭ ‬كأس‭ ‬ملك‭ ‬إسبانيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وتأهل‭ ‬أتلتيكو‭ ‬لنهائي‭ ‬كأس‭ ‬الملك،‭ ‬رغم‭ ‬خسارته‭ ‬صفر‭/‬3‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬برشلونة‭ ‬في‭ ‬إياب‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬للمسابقة،‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬فوزه‭ ‬4‭/ ‬صفر‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬الكتالوني‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الذهاب،‭ ‬ليضرب‭ ‬موعدا‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬للمسابقة،‭ ‬بمدينة‭ ‬أشبيلية،‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭.‬

ورد‭ ‬سيميوني‭ ‬على‭ ‬الانتقادات‭ ‬التي‭ ‬تلاحقه‭ ‬رغم‭ ‬إنجازه‭ ‬الأخير،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي،‭ ‬الذي‭ ‬عقده‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬قبل‭ ‬لقاء‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬سوسييداد‭ ‬بالدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬‮«‬أحترم‭ ‬جميع‭ ‬الآراء‭. ‬نحن‭ ‬نركز‭ ‬على‭ ‬مسيرتنا،‭ ‬وعلى‭ ‬هدفنا،‭ ‬ولن‭ ‬يثنينا‭ ‬شيء‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬التغيير‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يطرأ‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬لعب‭ ‬الفريق‭ ‬بين‭ ‬مباراتي‭ ‬أتلتيكو‭ ‬وسوسييداد‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬وكأس‭ ‬الملك،‭ ‬أوضح‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬سنغير‭ ‬الكثير‭ ‬في‭ ‬أسلوبنا‭. ‬سيكون‭ ‬الجهد‭ ‬المبذول‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الملك‭ ‬واضحا،‭ ‬لكن‭ ‬النهائي‭ ‬سيكون‭ ‬مختلفا‭ ‬لأنه‭ ‬نهائي‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬سيميوني‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كانوا‭ ‬ينافسون‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬للغاية‭ ‬منذ‭ ‬وصول‭ ‬مدربهم‭ ‬الجديد‭ ‬لم‭ ‬يخسروا‭ ‬معه‭ ‬سوى‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭. ‬ولديهم‭ ‬لاعبون‭ ‬شباب‭ ‬يقدمون‭ ‬أداء‭ ‬رائعا‮»‬‭. ‬وتحدث‭ ‬سيميوني‭ ‬عن‭ ‬جدول‭ ‬المباريات‭ ‬المزدحم‭ ‬لفريقه،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬اللاعبون‭ ‬معتادون‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬وخوض‭ ‬مباريات‭ ‬متتالية‭. ‬ستكون‭ ‬الأجواء‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬رائعة‭. ‬الجماهير‭ ‬سعيدة‭ ‬ببلوغ‭ ‬النهائي‭ ‬لأن‭ ‬الفريق‭ ‬ينافس‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭. ‬وفي‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬التحسن‭. ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬على‭ ‬قدر‭ ‬هذا‭ ‬الحماس‮»‬‭.‬

