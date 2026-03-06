سيميوني: نواصل مسيرتنا ولا شيء يزعجنا
مدريد - (د ب أ): يضع دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، تركيزه على الأهداف التي يسعى لتحقيقها، غير مبال بالانتقادات التي تلاحقه دائما، حتى بعد قيادته فريقه لنهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.
وتأهل أتلتيكو لنهائي كأس الملك، رغم خسارته صفر/3 أمام مضيفه برشلونة في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة، مستفيدا من فوزه 4/ صفر على الفريق الكتالوني في مباراة الذهاب، ليضرب موعدا مع ريال سوسييداد في المباراة النهائية للمسابقة، بمدينة أشبيلية، الشهر المقبل.
ورد سيميوني على الانتقادات التي تلاحقه رغم إنجازه الأخير، حيث قال في المؤتمر الصحفي، الذي عقده أمس الجمعة، قبل لقاء أتلتيكو مع ضيفه سوسييداد بالدوري الإسباني «أحترم جميع الآراء. نحن نركز على مسيرتنا، وعلى هدفنا، ولن يثنينا شيء».
وعن التغيير الذي من الممكن أن يطرأ على طريقة لعب الفريق بين مباراتي أتلتيكو وسوسييداد في الدوري وكأس الملك، أوضح المدرب الأرجنتيني «لا أعتقد أننا سنغير الكثير في أسلوبنا. سيكون الجهد المبذول في كأس الملك واضحا، لكن النهائي سيكون مختلفا لأنه نهائي».
أضاف سيميوني «لقد كانوا ينافسون بشكل جيد للغاية منذ وصول مدربهم الجديد لم يخسروا معه سوى مباراة واحدة. ولديهم لاعبون شباب يقدمون أداء رائعا». وتحدث سيميوني عن جدول المباريات المزدحم لفريقه، قائلا «اللاعبون معتادون على المنافسة وخوض مباريات متتالية. ستكون الأجواء في الملعب رائعة. الجماهير سعيدة ببلوغ النهائي لأن الفريق ينافس أيضا في دوري أبطال أوروبا. وفي الدوري الإسباني نحتاج إلى مواصلة التحسن. نأمل أن نكون على قدر هذا الحماس».
