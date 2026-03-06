  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
رافا مير يواجه عقوبة السجن مدة طويلة

2026-03-06 08:02:35
مدريد‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يخضع‭ ‬رافا‭ ‬مير،‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬إلتشي‭ ‬الإسباني،‭ ‬المعار‭ ‬من‭ ‬أشبيلية،‭ ‬للتحقيق‭ ‬حاليا‭ ‬بعد‭ ‬اتهامه‭ ‬بالاعتداء‭ ‬الجنسي‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬عام‭ ‬2024‭. ‬

وقد‭ ‬ألقت‭ ‬الشرطة‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬الإسباني‭ ‬آنذاك،‭ ‬ورغم‭ ‬إطلاق‭ ‬سراحه‭ ‬بكفالة،‭ ‬فإن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تنظر‭ ‬في‭ ‬القضية‭. ‬

وكان‭ ‬مير‭ ‬معارا‭ ‬إلى‭ ‬بلنسية‭ ‬الإسباني‭ ‬خلال‭ ‬توجيه‭ ‬الاتهام‭ ‬إليه،‭ ‬وتم‭ ‬استبعاده‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬بعدها،‭ ‬علما‭ ‬بأنه‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬مباراة‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الأندلسي‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الموسم،‭ ‬وسجل‭ ‬سبعة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬مباراة‭ ‬مع‭ ‬إلتشي‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭. ‬

وقد‭ ‬جرى‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬القضية‭ ‬سرا،‭ ‬والآن‭ ‬ظهرت‭ ‬تطورات‭ ‬جديدة‭. ‬وبحسب‭ ‬إذاعة‭ (‬كادينا‭ ‬سير‭)‬،‭ ‬طالبت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بسجن‭ ‬مير‭ ‬لمدة‭ ‬عشرة‭ ‬أعوام‭ ‬ونصف‭ ‬العام،‭ ‬تسع‭ ‬سنوات‭ ‬منها‭ ‬بتهمة‭ ‬الاعتداء‭ ‬الجنسي،‭ ‬و18‭ ‬شهرا‭ ‬أخرى‭ ‬للتعويض‭ ‬عن‭ ‬الإصابات‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بالضحية‭. ‬

علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬اقترحت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬منع‭ ‬مير‭ ‬من‭ ‬الاقتراب‭ ‬من‭ ‬ضحيته‭ ‬المزعومة‭ ‬لمسافة‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬500‭ ‬متر‭ ‬لمدة‭ ‬13‭ ‬عاما،‭ ‬ثم‭ ‬إخضاعه‭ ‬للمراقبة‭ ‬لمدة‭ ‬سبع‭ ‬سنوات،‭ ‬ومنعه‭ ‬لمدة‭ ‬ثمانية‭ ‬أعوام‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬أي‭ ‬نشاط‭ ‬له‭ ‬علاقة‭ ‬بالقاصرين‭. ‬

وكان‭ ‬مير،‭ ‬الذي‭ ‬نفى‭ ‬هذه‭ ‬الاتهامات‭ ‬عند‭ ‬اعتقاله‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬العلاقة‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬الضحية‭ ‬المزعومة‭ ‬كانت‭ ‬بالتراضي،‭ ‬قد‭ ‬تورط‭ ‬في‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الجدل‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬السبعة‭ ‬الماضية‭. ‬

ووجهت‭ ‬اتهامات‭ ‬لمير‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المغربي‭ ‬عمر‭ ‬الهلالي،‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬إسبانيول‭ ‬الإسباني،‭ ‬بتوجيه‭ ‬عبار‭ ‬عنصرية‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬الفريقين‭ ‬بالدوري‭ ‬الإسباني،‭ ‬ليتم‭ ‬إحالة‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬رابطة‭ ‬المسابقة،‭ ‬التي‭ ‬تستعد‭ ‬لإجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬الواقعة،‭ ‬قبل‭ ‬إصدار‭ ‬قرارها‭ ‬بحق‭ ‬مهاجم‭ ‬إلتشي‭. ‬

