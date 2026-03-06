مسؤولون: حرب إيران تعيق جهود الإغاثة العالمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ مارس ٢٠٢٦ - 02:00

جنيف‭ - (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬عشرة‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإغاثة‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬مسارات‭ ‬جوية‭ ‬وبحرية‭ ‬وبرية‭ ‬رئيسية‭ ‬لإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬تواجه‭ ‬عراقيل‭ ‬بسبب‭ ‬الاضطرابات‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬مما‭ ‬يؤخر‭ ‬شحنات‭ ‬إغاثة‭ ‬ضرورية‭ ‬لإنقاذ‭ ‬الأرواح‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬أسوأ‭ ‬الأزمات‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬ودخلت‭ ‬الحرب‭ ‬الأمريكية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ضد‭ ‬إيران‭ ‬يومها‭ ‬السابع‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬اضطراب‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭ ‬وتعطيل‭ ‬سلاسل‭ ‬الإمداد‭ ‬بسبب‭ ‬إغلاق‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬ووقف‭ ‬الشحن‭ ‬‌عبر‭ ‬مضيق‭ ‬هرمز‭ ‬الحيوي‭. ‬

وتوقفت‭ ‬مساعدات‭ ‬متجهة‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والسودان،‭ ‬وارتفعت‭ ‬تكاليف‭ ‬مساعدة‭ ‬مئات‭ ‬الملايين‭ ‬ممن‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬أزمات‭ ‬جوع‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬وقال‭ ‬جان‭-‬مارتن‭ ‬باوير‭ ‬مدير‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬‮«‬سيضطر‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬في‭ ‬أمس‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬المساعدات‭ ‬للانتظار‭ ‬فترة‭ ‬أطول‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الغذاء‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭ ‬إن‭ ‬مستلزمات‭ ‬مثل‭ ‬الخيام‭ ‬والمصابيح‭ ‬الموجهة‭ ‬إلى‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭ ‬أصبحت‭ ‬معطلة‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬التوريد‭. ‬

تقول‭ ‬منظمات‭ ‬الإغاثة‭ ‬إن‭ ‬ارتفاع‭ ‬كلفة‭ ‬العمليات‭ ‬يضغط‭ ‬على‭ ‬الميزانيات‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬خفض‭ ‬مساهمات‭ ‬المانحين‭ ‬بالفعل‭. ‬وقالت‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭ ‬إن‭ ‬شركات‭ ‬الشحن‭ ‬تطلب‭ ‬رسوما‭ ‬إضافية‭ ‬طارئة‭ ‬تبلغ‭ ‬حوالي‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬دولار‭ ‬لكل‭ ‬حاوية‭. ‬كما‭ ‬تواجه‭ ‬منظمات‭ ‬إغاثة‭ ‬تخزن‭ ‬بضائع‭ ‬في‭ ‬مستودعات‭ ‬منطقة‭ (‬دبي‭ ‬الإنسانية‭) ‬لإيصالها‭ ‬بسرعة‭ ‬الى‭ ‬أماكن‭ ‬الأزمات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬تحديات‭ ‬جمة‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬الإمدادات‭ ‬عبر‭ ‬مسارات‭ ‬بديلة‭. ‬وقالت‭ ‬سيسيل‭ ‬تيراز‭ ‬مديرة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لجمعيات‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬والهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬إن‭ ‬الاتحاد‭ ‬لا‭ ‬يمكنه‭ ‬نقل‭ ‬معدات‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬لمساعدة‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬والإنقاذ‭ ‬من‭ ‬مركزه‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬مخزون‭ ‬طوارئ‭ ‬بقيمة‭ ‬مليون‭ ‬فرنك‭ ‬سويسري‭ (‬1.28‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭). ‬

ولا‭ ‬يمكن‭ ‬للاتحاد‭ ‬أيضا‭ ‬شحن‭ ‬هذا‭ ‬المخزون‭ ‬عبر‭ ‬ميناء‭ ‬جبل‭ ‬علي،‭ ‬أكبر‭ ‬محطة‭ ‬حاويات‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬بعد‭ ‬اندلاع‭ ‬حريق‭ ‬فيه‭ ‬نتيجة‭ ‬حطام‭ ‬صاروخ‭ ‬جرى‭ ‬اعتراضه‭. ‬وهو‭ ‬الميناء‭ ‬الذي‭ ‬تنقل‭ ‬عبره‭ ‬الشحنات‭ ‬عادة‭ ‬إلى‭ ‬الطائرات‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬مضيق‭ ‬هرمز‭. ‬وقالت‭ ‬حنان‭ ‬‌بلخي‭ ‬المديرة‭ ‬الإقليمية‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬إن‭ ‬عمليات‭ ‬مركز‭ ‬دبي‭ ‬التابع‭ ‬للمنظمة‭ ‬متوقفة‭ ‬أيضا،‭ ‬مما‭ ‬يعرقل‭ ‬50‭ ‬طلبا‭ ‬طارئا‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬دولة‭ ‬ويؤخر‭ ‬عمليات‭ ‬مثل‭ ‬التطعيم‭ ‬ضد‭ ‬شلل‭ ‬الأطفال‭. ‬ومن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تداعيات‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬أبعد‭. ‬

وقالت‭ ‬المفوضية‭ ‬السامية‭ ‬لشؤون‭ ‬اللاجئين‭ ‬إن‭ ‬السودان‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬المجاعة‭ ‬يواجه‭ ‬مخاطر‭ ‬متزايدة‭ ‬بسبب‭ ‬تعطل‭ ‬منذ‭ ‬28‭ ‬فبراير‭ ‬لمسارات‭ ‬عبور‭ ‬من‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬ومضيق‭ ‬باب‭ ‬المندب‭ ‬عند‭ ‬المدخل‭ ‬الجنوبي‭ ‬للبحر‭ ‬الأحمر‭. ‬وقالت‭ ‬متحدثة‭ ‬باسم‭ ‬المفوضية‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬قلقون‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬على‭ ‬أفريقيا‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الشحنات‭ ‬ستضطر‭ ‬لقطع‭ ‬الطريق‭ ‬الأطول‭ ‬عبر‭ ‬رأس‭ ‬الرجاء‭ ‬الصالح،‭ ‬وهو‭ ‬طريق‭ ‬يستغرق‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬إضافية‭. ‬ومع‭ ‬ارتفاع‭ ‬تكاليف‭ ‬الوقود‭ ‬والنقل‭ ‬‌والتأمين،‭ ‬قالت‭ ‬تيراز‭ ‬إن‭ ‬الاتحاد‭ ‬قد‭ ‬‌يضطر‭ ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬شحناته‭ ‬الموجهة‭ ‬إلى‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الإيراني‭. ‬

وقالت‭ ‬إيما‭ ‬ماسبيرو،‭ ‬المديرة‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬الإمدادات‭ ‬بمنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للطفولة‭ (‬اليونيسف‭) ‬في‭ ‬كوبنهاجن،‭ ‬إنها‭ ‬تأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تحظى‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬التي‭ ‬تنقل‭ ‬مواد‭ ‬إنسانية‭ ‬قابلة‭ ‬للتلف،‭ ‬مثل‭ ‬اللقاحات،‭ ‬بالأولوية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬إغلاق‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬