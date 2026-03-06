  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مسؤولون: حرب إيران تعيق جهود الإغاثة العالمية

مسؤولون: حرب إيران تعيق جهود الإغاثة العالمية

2026-03-06 08:02:25
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ مارس ٢٠٢٦ - 02:00

جنيف‭ - (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬عشرة‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإغاثة‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬مسارات‭ ‬جوية‭ ‬وبحرية‭ ‬وبرية‭ ‬رئيسية‭ ‬لإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬تواجه‭ ‬عراقيل‭ ‬بسبب‭ ‬الاضطرابات‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬مما‭ ‬يؤخر‭ ‬شحنات‭ ‬إغاثة‭ ‬ضرورية‭ ‬لإنقاذ‭ ‬الأرواح‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬أسوأ‭ ‬الأزمات‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬ودخلت‭ ‬الحرب‭ ‬الأمريكية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ضد‭ ‬إيران‭ ‬يومها‭ ‬السابع‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬اضطراب‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭ ‬وتعطيل‭ ‬سلاسل‭ ‬الإمداد‭ ‬بسبب‭ ‬إغلاق‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬ووقف‭ ‬الشحن‭ ‬‌عبر‭ ‬مضيق‭ ‬هرمز‭ ‬الحيوي‭. ‬

وتوقفت‭ ‬مساعدات‭ ‬متجهة‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والسودان،‭ ‬وارتفعت‭ ‬تكاليف‭ ‬مساعدة‭ ‬مئات‭ ‬الملايين‭ ‬ممن‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬أزمات‭ ‬جوع‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬وقال‭ ‬جان‭-‬مارتن‭ ‬باوير‭ ‬مدير‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬‮«‬سيضطر‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬في‭ ‬أمس‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬المساعدات‭ ‬للانتظار‭ ‬فترة‭ ‬أطول‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الغذاء‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭ ‬إن‭ ‬مستلزمات‭ ‬مثل‭ ‬الخيام‭ ‬والمصابيح‭ ‬الموجهة‭ ‬إلى‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭ ‬أصبحت‭ ‬معطلة‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬التوريد‭. ‬

تقول‭ ‬منظمات‭ ‬الإغاثة‭ ‬إن‭ ‬ارتفاع‭ ‬كلفة‭ ‬العمليات‭ ‬يضغط‭ ‬على‭ ‬الميزانيات‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬خفض‭ ‬مساهمات‭ ‬المانحين‭ ‬بالفعل‭. ‬وقالت‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭ ‬إن‭ ‬شركات‭ ‬الشحن‭ ‬تطلب‭ ‬رسوما‭ ‬إضافية‭ ‬طارئة‭ ‬تبلغ‭ ‬حوالي‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬دولار‭ ‬لكل‭ ‬حاوية‭. ‬كما‭ ‬تواجه‭ ‬منظمات‭ ‬إغاثة‭ ‬تخزن‭ ‬بضائع‭ ‬في‭ ‬مستودعات‭ ‬منطقة‭ (‬دبي‭ ‬الإنسانية‭) ‬لإيصالها‭ ‬بسرعة‭ ‬الى‭ ‬أماكن‭ ‬الأزمات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬تحديات‭ ‬جمة‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬الإمدادات‭ ‬عبر‭ ‬مسارات‭ ‬بديلة‭. ‬وقالت‭ ‬سيسيل‭ ‬تيراز‭ ‬مديرة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لجمعيات‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬والهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬إن‭ ‬الاتحاد‭ ‬لا‭ ‬يمكنه‭ ‬نقل‭ ‬معدات‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬لمساعدة‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬والإنقاذ‭ ‬من‭ ‬مركزه‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬مخزون‭ ‬طوارئ‭ ‬بقيمة‭ ‬مليون‭ ‬فرنك‭ ‬سويسري‭ (‬1.28‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭). ‬

ولا‭ ‬يمكن‭ ‬للاتحاد‭ ‬أيضا‭ ‬شحن‭ ‬هذا‭ ‬المخزون‭ ‬عبر‭ ‬ميناء‭ ‬جبل‭ ‬علي،‭ ‬أكبر‭ ‬محطة‭ ‬حاويات‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬بعد‭ ‬اندلاع‭ ‬حريق‭ ‬فيه‭ ‬نتيجة‭ ‬حطام‭ ‬صاروخ‭ ‬جرى‭ ‬اعتراضه‭. ‬وهو‭ ‬الميناء‭ ‬الذي‭ ‬تنقل‭ ‬عبره‭ ‬الشحنات‭ ‬عادة‭ ‬إلى‭ ‬الطائرات‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬مضيق‭ ‬هرمز‭. ‬وقالت‭ ‬حنان‭ ‬‌بلخي‭ ‬المديرة‭ ‬الإقليمية‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬إن‭ ‬عمليات‭ ‬مركز‭ ‬دبي‭ ‬التابع‭ ‬للمنظمة‭ ‬متوقفة‭ ‬أيضا،‭ ‬مما‭ ‬يعرقل‭ ‬50‭ ‬طلبا‭ ‬طارئا‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬دولة‭ ‬ويؤخر‭ ‬عمليات‭ ‬مثل‭ ‬التطعيم‭ ‬ضد‭ ‬شلل‭ ‬الأطفال‭. ‬ومن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تداعيات‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬أبعد‭. ‬

وقالت‭ ‬المفوضية‭ ‬السامية‭ ‬لشؤون‭ ‬اللاجئين‭ ‬إن‭ ‬السودان‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬المجاعة‭ ‬يواجه‭ ‬مخاطر‭ ‬متزايدة‭ ‬بسبب‭ ‬تعطل‭ ‬منذ‭ ‬28‭ ‬فبراير‭ ‬لمسارات‭ ‬عبور‭ ‬من‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬ومضيق‭ ‬باب‭ ‬المندب‭ ‬عند‭ ‬المدخل‭ ‬الجنوبي‭ ‬للبحر‭ ‬الأحمر‭. ‬وقالت‭ ‬متحدثة‭ ‬باسم‭ ‬المفوضية‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬قلقون‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬على‭ ‬أفريقيا‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الشحنات‭ ‬ستضطر‭ ‬لقطع‭ ‬الطريق‭ ‬الأطول‭ ‬عبر‭ ‬رأس‭ ‬الرجاء‭ ‬الصالح،‭ ‬وهو‭ ‬طريق‭ ‬يستغرق‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬إضافية‭. ‬ومع‭ ‬ارتفاع‭ ‬تكاليف‭ ‬الوقود‭ ‬والنقل‭ ‬‌والتأمين،‭ ‬قالت‭ ‬تيراز‭ ‬إن‭ ‬الاتحاد‭ ‬قد‭ ‬‌يضطر‭ ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬شحناته‭ ‬الموجهة‭ ‬إلى‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الإيراني‭. ‬

وقالت‭ ‬إيما‭ ‬ماسبيرو،‭ ‬المديرة‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬الإمدادات‭ ‬بمنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للطفولة‭ (‬اليونيسف‭) ‬في‭ ‬كوبنهاجن،‭ ‬إنها‭ ‬تأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تحظى‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬التي‭ ‬تنقل‭ ‬مواد‭ ‬إنسانية‭ ‬قابلة‭ ‬للتلف،‭ ‬مثل‭ ‬اللقاحات،‭ ‬بالأولوية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬إغلاق‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

MENAFN06032026000055011008ID1110829721

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث