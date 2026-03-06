إيرانيون يقولون إن السلطة تشدّد قبضتها الأمنية على السكان في خضم الحرب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ مارس ٢٠٢٦ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أفرغت‭ ‬الحرب‭ ‬شوارع‭ ‬طهران‭ ‬من‭ ‬سكانها،‭ ‬وغابت‭ ‬الاختناقات‭ ‬المرورية‭ ‬المعتادة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬لتحلّ‭ ‬محلّها‭ ‬حركة‭ ‬بطيئة‭ ‬ناجمة‭ ‬عن‭ ‬نقاط‭ ‬التفتيش‭ ‬العديدة‭ ‬التي‭ ‬نصبتها‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬لمنع‭ ‬أي‭ ‬تظاهرات‭ ‬ضد‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭. ‬وعلى‭ ‬طول‭ ‬الطرق‭ ‬الرئيسية،‭ ‬ينتشر‭ ‬مسلّحون‭ ‬بلباس‭ ‬مدني‭ ‬وآخرون‭ ‬يرتدون‭ ‬بزّات‭ ‬عسكرية‭ ‬وسترات‭ ‬واقية‭ ‬من‭ ‬الرصاص،‭ ‬ويقومون‭ ‬بتفتيش‭ ‬السيارات‭ ‬بشكل‭ ‬عشوائي‭ ‬عند‭ ‬الحواجز،‭ ‬فيما‭ ‬تتمركز‭ ‬آليات‭ ‬مدرّعة‭ ‬في‭ ‬الجوار،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬سكان‭ ‬تواصلت‭ ‬معهم‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬من‭ ‬باريس‭. ‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬السكان،‭ ‬وهو‭ ‬رجل‭ ‬في‭ ‬الثلاثين،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬يسيطر‭ ‬على‭ ‬معظم‭ ‬الشوارع‭ ‬الرئيسية‭ ‬بعناصر‭ ‬مسلحة‭ ‬ورشاشات‭ ‬ثقيلة‭ ‬لبثّ‭ ‬الرهبة‭ ‬بين‭ ‬السكان‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تعد‭ ‬هناك‭ ‬ازدحامات‭ ‬مرورية،‭ ‬إلا‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬يتسبب‭ ‬بها‭ ‬الحرس‭ ‬عبر‭ ‬نقاط‭ ‬التفتيش‭ ‬عند‭ ‬كل‭ ‬زاوية‮»‬‭. ‬ونُشرت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬بكثافة‭ ‬السبت،‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬قصفا‭ ‬أمريكيا‭ ‬إسرائيليا‭ ‬مكثفا‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬مسؤولي‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭. ‬وقال‭ ‬مهندس‭ ‬يقيم‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬إنه‭ ‬بات‭ ‬مضطرا‭ ‬إلى‭ ‬المرور‭ ‬عبر‭ ‬أربع‭ ‬إلى‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬تفتيش‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬المؤدية‭ ‬إلى‭ ‬مسقط‭ ‬رأسه‭ ‬كرج،‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬40‭ ‬كيلومترا‭ ‬من‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬تجوب‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬الشوارع‭ ‬كما‭ ‬تشاء،‭ ‬ناشرة‭ ‬الخوف‭ ‬والترهيب،‭ ‬وتدقق‭ ‬في‭ ‬الهواتف‭ ‬وتفتشها‮»‬‭. ‬

أقامت‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬جهازا‭ ‬أمنيا‭ ‬ضخما‭ ‬يُقدَّر‭ ‬أنه‭ ‬يضم‭ ‬نحو‭ ‬850‭ ‬ألف‭ ‬‮«‬عنصر‭ ‬قمع‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬الأربعاء‭ ‬بيار‭ ‬رازو،‭ ‬مدير‭ ‬الأبحاث‭ ‬في‭ ‬‮«‬المؤسسة‭ ‬المتوسطية‭ ‬للدراسات‭ ‬الاستراتيجية‮»‬،‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬استماع‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬الفرنسي‭. ‬ويتألف‭ ‬هذا‭ ‬الجهاز‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الباسيج،‭ ‬وهي‭ ‬‮«‬قوة‭ ‬التعبئة‮»‬‭ ‬المؤلفة‭ ‬من‭ ‬متطوعين‭ ‬ويُقدَّر‭ ‬عددهم‭ ‬بنحو‭ ‬600‭ ‬ألف‭ ‬عنصر،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬وحدات‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬نحو‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬عنصر‭. ‬ويمتد‭ ‬التوتر‭ ‬حتى‭ ‬إلى‭ ‬جزيرة‭ ‬كيش‭ ‬في‭ ‬الخليج،‭ ‬حيث‭ ‬الأجواء‭ ‬عادة‭ ‬أكثر‭ ‬هدوء‭ ‬مقارنة‭ ‬بطهران‭. ‬وقال‭ ‬أحد‭ ‬السكان‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬مساء،‭ ‬يبدأ‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الرقابة‭ ‬العسكرية‭. ‬يتم‭ ‬توقيف‭ ‬السيارات‭ ‬وتفتيشها،‭ ‬وأحيانا‭ ‬يفتشون‭ ‬حتى‭ ‬الهواتف‭ ‬المحمولة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لهذا‭ ‬السبب‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬كثيرون‭ ‬يجرؤون‭ ‬على‭ ‬الخروج‭. ‬وحتى‭ ‬خلال‭ ‬النهار،‭ ‬لا‭ ‬يخرجون‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬اضطروا‭ ‬لشراء‭ ‬الطعام‮»‬‭. ‬أما‭ ‬أمير،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬طهران،‭ ‬فقال‭ ‬إن‭ ‬الانتشار‭ ‬الكثيف‭ ‬لعناصر‭ ‬أمن‭ ‬مسلحين‭ ‬بلباس‭ ‬مدني‭ ‬‮«‬يجعل‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا‭ ‬التظاهر‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‮»‬‭. ‬

وحذرت‭ ‬منظمات‭ ‬حقوقية‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬القمع‭ ‬قد‭ ‬يتصاعد‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭. ‬وقال‭ ‬محمود‭ ‬أميري‭ ‬مقدم،‭ ‬مدير‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬إيران‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬النروج‭ ‬مقرا،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬التهديد‭ ‬الوجودي‭ ‬الرئيسي‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬ليس‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية،‭ ‬بل‭ ‬الإيرانيون‭ ‬الذين‭ ‬ينزلون‭ ‬إلى‭ ‬الشوارع‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هدف‭ ‬النظام‭ ‬الأول‭ ‬هو‭ ‬حماية‭ ‬نفسه‭. ‬لذلك‭ ‬هناك‭ ‬خطر‭ ‬أن‭ ‬نشهد‭ ‬مجزرة‭ ‬جديدة‭ ‬واعتقالات‭ ‬جماعية‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬يشير‭ ‬بذلك‭ ‬إلى‭ ‬حركة‭ ‬الاحتجاج‭ ‬الواسعة‭ ‬التي‭ ‬هزّت‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تقمعها‭ ‬السلطات‭ ‬بعنف‭. ‬

وعلى‭ ‬غرار‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬يناير،‭ ‬حجبت‭ ‬السلطات‭ ‬منذ‭ ‬السبت‭ ‬خدمة‭ ‬الإنترنت،‭ ‬ما‭ ‬أدخل‭ ‬البلاد‭ ‬مجددا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تعتيم‭ ‬معلوماتي‭. ‬وقال‭ ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬مدينة‭ ‬شيراز‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬إن‭ ‬الاحتفالات‭ ‬العفوية‭ ‬التي‭ ‬أعقبت‭ ‬إعلان‭ ‬مقتل‭ ‬خامنئي‭ ‬فرّقتها‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭. ‬وفي‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬التالي،‭ ‬خرج‭ ‬سكان‭ ‬آخرون‭ ‬إلى‭ ‬الشوارع‭ ‬ضمن‭ ‬تجمع‭ ‬سمحت‭ ‬به‭ ‬السلطات‭ ‬لتكريم‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭. ‬وبثّ‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬مشاهد‭ ‬عدة‭ ‬لتجمعات‭ ‬مماثلة،‭ ‬بينها‭ ‬حشد‭ ‬لوح‭ ‬بالأعلام‭ ‬الإيرانية‭ ‬وبكى‭ ‬القادة‭ ‬الذين‭ ‬قُتلوا‭ ‬بوصفهم‭ ‬‮«‬شهداء‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬إلنار،‭ ‬البالغة‭ ‬39‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬طهران‭ ‬‮«‬نبقى‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬نبقى‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬كي‭ ‬نتمكن‭ ‬فعلا‭ ‬من‭ ‬الرقص‭ ‬عندما‭ ‬نصبح‭ ‬أحرارا‮»‬‭. ‬