ضمان الأمن في مضيق هرمز طموح أمريكي وأوروبي تعترضه "تعقيدات"

2026-03-06 08:02:21
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ مارس ٢٠٢٦ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬نوايا‭ ‬إيران‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬مضيق‭ ‬هرمز‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬غامضة،‭ ‬إلا‭ ‬أنّها‭ ‬بألغامها‭ ‬وصواريخها‭ ‬ومسيّراتها‭ ‬وغوّاصاتها‭ ‬تطرح‭ ‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬مخاطر‭ ‬عديدة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الممر‭ ‬البحري‭ ‬الأساسي،‭ ‬فيما‭ ‬يؤكد‭ ‬الرئيسان‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬والفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬عزمهما‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬سلامة‭ ‬الملاحة‭ ‬فيه‭.‬

وتشن‭ ‬طهران‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬السفن‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المضيق‭ ‬الحيوي‭ ‬الذي‭ ‬يمر‭ ‬عبره‭ ‬نحو‭ ‬20‭% ‬من‭ ‬إمدادات‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬المسال‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬ما‭ ‬يثير‭ ‬مخاوف‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭.‬

وكان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬قد‭ ‬أكد‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬طهران‭ ‬لم‭ ‬تتخذ‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬قرارا‭ ‬بإغلاق‭ ‬مضيق‭ ‬هرمز‭.‬

إلا‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬معرفة‭ ‬نوايا‭ ‬إيران‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬هي‭ ‬نفسها‭ ‬المضيق‭ ‬لتصدير‭ ‬نفطها،‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬التصريحات‭ ‬المتناقضة‭ ‬الصادرة‭ ‬في‭ ‬الايام‭ ‬الأخيرة‭ ‬عن‭ ‬القيادات‭ ‬السياسية‭ ‬والعسكرية‭.‬

وكان‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنه‭ ‬يسيطر‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬على‭ ‬المضيق،‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬سفن‭ ‬تحاول‭ ‬المرور‭ ‬ستتعرض‭ ‬لخطر‭ ‬القصف‭ ‬بالصواريخ‭ ‬أو‭ ‬المسيرات‭.‬

وإزاء‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬اليقين‭ ‬المخيمة‭ ‬على‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية،‭ ‬أكد‭ ‬ترامب‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬حال‭ ‬الضرورة،‭ ‬ستبدأ‭ ‬البحرية‭ ‬الأمريكية‭ ‬بمرافقة‭ ‬الناقلات‭ ‬عبر‭ ‬مضيق‭ ‬هرمز‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭. ‬مهما‭ ‬كان‭ ‬الأمر،‭ ‬ستضمن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التدفق‭ ‬الحر‭ ‬للطاقة‭ ‬إلى‭ ‬العالم‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬ماكرون‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يبادر‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬ائتلاف‭ ‬بهدف‭ ‬جمع‭ ‬كل‭ ‬الوسائل‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬العسكرية،‭ ‬لاستعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الملاحة‭ ‬وضمان‭ ‬أمنها‭ ‬في‭ ‬الممرين‭ ‬البحريّين‭ ‬الأساسيّين‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬مضيق‭ ‬هرمز‭ ‬وقناة‭ ‬السويس‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬بالبحر‭ ‬المتوسط‭.‬

لكن‭ ‬ديرك‭ ‬سيبلز‭ ‬من‭ ‬مكتب‭ ‬‮«‬ريسك‭ ‬إنتليجنس‮»‬‭ ‬للدراسات‭ ‬قال‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يحصل‭ ‬إي‭ ‬شيء‭ ‬إطلاقا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر‮»‬‭ ‬بهذا‭ ‬الصدد،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬للغاية‭ ‬تنفيذ‮»‬‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭.‬ورأى‭ ‬المحلل‭ ‬قيس‭ ‬مخلوف‭ ‬من‭ ‬مكتب‭ ‬‮«‬ريسك‭ ‬إنتليجنس‮»‬،‭ ‬أنه‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬الأمريكيون‭ ‬والأوروبيون‭ ‬يدرسون‭ ‬تأمين‭ ‬مواكبة‭ ‬أو‭ ‬قوافل‭ ‬أو‭ ‬فرض‭ ‬مراقبة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬فإن‭ ‬ضمان‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬مضيق‭ ‬هرمز‭ ‬يبقى‭ ‬‮«‬مسألة‭ ‬معقدة‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تتوافر‭ ‬عناصر‭ ‬عديدة‭... ‬قبل‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬هناك‭ ‬واقع‭ ‬أن‭ ‬الموارد‭ ‬العسكرية‭ ‬تمت‭ ‬تعبئتها‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬الحربية،‭ ‬ما‭ ‬يحدّ‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬الوسائل‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬تخصيصها‭ ‬لمواكبة‭ ‬السفن‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الباحث‭ ‬أليسيو‭ ‬باتالانو‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬‮«‬كينغز‭ ‬كولدج‮»‬‭ ‬البريطانية‭: ‬‮«‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تمتلك‭ ‬كما‭ ‬تؤكد‭ ‬التفوق‭ ‬الجوي‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬ودمّرت‭ ‬الأسطول‭ ‬الإيراني،‭ ‬تبقى‭ ‬هناك‭ ‬تهديدات‭ ‬غير‭ ‬متكافئة‮»‬‭.‬

وأورد‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬أوروبي‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التهديدات‭ ‬‮«‬أربعة‭ ‬أنواع‮»‬،‭ ‬معددا‭ ‬‮«‬الجويّة‭ ‬بواسطة‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيّرة‭ ‬والصواريخ‭ ‬والذخائر‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تشغيلها‭ ‬عن‭ ‬بعد،‭ ‬والسطحية‭ ‬بواسطة‭ ‬المسيّرات‭ ‬أيضا‭ ‬ومئات‭ ‬الزوارق‭ ‬الصغيرة‭ ‬التابعة‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬تجهيزها‭ ‬بصواريخ‭ ‬أو‭ ‬استخدامها‭ ‬لزرع‭ ‬عبوات‭ ‬ناسفة‭ ‬على‭ ‬هياكل‭ ‬السفن،‭ ‬وتحت‭ ‬مائية‭ ‬بواسطة‭ ‬غواصات‭ ‬‮«‬الجيب‮»‬‭ ‬الإيرانية‭ ‬التي‭ ‬نجهل‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬دمرت‭ ‬بالكامل‭ ‬ومسيّرات،‭ ‬والألغام‮»‬‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬عائمة‭ ‬أو‭ ‬مغناطيسيّة،‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬ستشكل‭ ‬على‭ ‬قوله‭ (‬أسوأ‭ ‬سيناريو‭)‬‮»‬‭.‬

واعتبر‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬عدة‭ ‬خيارات‭ ‬لضمان‭ ‬أمن‭ ‬المضيق،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬دوريات‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬فرقاطات‭ ‬بدون‭ ‬مواكبة‭ ‬محددة،‭ ‬أو‭ ‬مواكبة‭ (‬السفن‭) ‬بواسطة‭ ‬قطع‭ ‬تسمح‭ ‬بالتصدي‭ ‬للتهديدات‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى،‭ ‬مع‭ ‬إمكان‭ ‬استكمال‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬بوسائل‭ ‬جوية‭ ‬أو‭ ‬بحرية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬حال‭ ‬تلغيم‭ ‬المضيق،‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬اللجوء‭ ‬حكما‭ ‬إلى‭ ‬قوافل‭ ‬تتقدّمها‭ ‬كاسحات‭ ‬ألغام‭ ‬أو‭ ‬إقامة‭ ‬ممرّات‭ ‬آمنة‭ ‬بواسطة‭ ‬كاسحات‭ ‬الألغام‭ ‬قبل‭ ‬السماح‭ ‬بعبور‭ ‬سفن‭ ‬تجارية‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬عدا‭ ‬مسألة‭ ‬الألغام،‭ ‬فإن‭ ‬الوضع‭ ‬برأي‭ ‬باتالانو‭ ‬‮«‬مشابه‭ ‬إلى‭ ‬حدّ‭ ‬ما‭ ‬للوضع‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬تقوم‭ ‬البحريّتان‭ ‬الأمريكية‭ ‬والأوروبية‭ ‬بحماية‭ ‬السفن‭ ‬من‭ ‬هجمات‭ ‬الجماعة‭ ‬الحوثية‭ ‬في‭ ‬اليمن‭.‬

