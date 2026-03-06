الأمم المتحدة تعلن "أزمة إنسانية كبرى" في الشرق الأوسط

الأمم المتحدة تعلن "أزمة إنسانية كبرى" في الشرق الأوسط
جنيف - (أ ف ب): أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس أن الحرب في الشرق الأوسط تشكل حالة طوارئ إنسانية كبرى مشددة على ضرورة ضمان ممر آمن لجميع المدنيين الفارين.
وقالت المفوضية: إن الحرب في الشرق الأوسط التي بدأت السبت الماضي عندما شنت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات على إيران، واتسعت منذ ذلك الحين، قد تسببت في نزوح أعداد كبيرة من السكان.
وقال رئيس قسم الطوارئ ومنسق شؤون اللاجئين الإقليمي في المفوضية أياكي إيتو للصحفيين في جنيف: إن «مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أعلنت الأزمة المتفاقمة في الشرق الأوسط حالة طوارئ إنسانية كبرى تتطلب استجابة فورية في أنحاء المنطقة».
وأضاف: «أدى التصعيد الأخير للأعمال الحربية والهجمات في الشرق الأوسط إلى حركة سكانية كبيرة، فيما أرغمت الاشتباكات على الحدود بين أفغانستان وباكستان آلاف العائلات على الفرار».
وأوضح إيتو أن المناطق المتضررة تستقبل أساسا نحو 25 مليون شخص من اللاجئين والنازحين والعائدين حديثا من الخارج. وأكد أن المفوضية تسعى لإيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى الدول المتضررة في أنحاء المنطقة.
وقال إيتو: إن من الضروري أن يجد جميع المدنيين الذين يحتاجون إلى التنقل أو عبور الحدود «السلامة والمرور الآمن».
وجاءت تصريحاته بموازاة هجمات جديدة طالت إيران ولبنان امس الجمعة مع توعّد إسرائيل بتصعيد الحرب في الشرق الأوسط.
