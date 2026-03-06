  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الأمم المتحدة تعلن "أزمة إنسانية كبرى" في الشرق الأوسط

2026-03-06 08:02:20
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ مارس ٢٠٢٦ - 02:00

جنيف‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬مفوضية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لشؤون‭ ‬اللاجئين‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬تشكل‭ ‬حالة‭ ‬طوارئ‭ ‬إنسانية‭ ‬كبرى‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬ضمان‭ ‬ممر‭ ‬آمن‭ ‬لجميع‭ ‬المدنيين‭ ‬الفارين‭. ‬

وقالت‭ ‬المفوضية‭: ‬إن‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬عندما‭ ‬شنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ضربات‭ ‬على‭ ‬إيران،‭ ‬واتسعت‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬قد‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬نزوح‭ ‬أعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬السكان‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الطوارئ‭ ‬ومنسق‭ ‬شؤون‭ ‬اللاجئين‭ ‬الإقليمي‭ ‬في‭ ‬المفوضية‭ ‬أياكي‭ ‬إيتو‭ ‬للصحفيين‭ ‬في‭ ‬جنيف‭: ‬إن‭ ‬‮«‬مفوضية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السامية‭ ‬لشؤون‭ ‬اللاجئين‭ ‬أعلنت‭ ‬الأزمة‭ ‬المتفاقمة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬حالة‭ ‬طوارئ‭ ‬إنسانية‭ ‬كبرى‭ ‬تتطلب‭ ‬استجابة‭ ‬فورية‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أدى‭ ‬التصعيد‭ ‬الأخير‭ ‬للأعمال‭ ‬الحربية‭ ‬والهجمات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬إلى‭ ‬حركة‭ ‬سكانية‭ ‬كبيرة،‭ ‬فيما‭ ‬أرغمت‭ ‬الاشتباكات‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬أفغانستان‭ ‬وباكستان‭ ‬آلاف‭ ‬العائلات‭ ‬على‭ ‬الفرار‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬إيتو‭ ‬أن‭ ‬المناطق‭ ‬المتضررة‭ ‬تستقبل‭ ‬أساسا‭ ‬نحو‭ ‬25‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬اللاجئين‭ ‬والنازحين‭ ‬والعائدين‭ ‬حديثا‭ ‬من‭ ‬الخارج‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬المفوضية‭ ‬تسعى‭ ‬لإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬المنقذة‭ ‬للحياة‭ ‬إلى‭ ‬الدول‭ ‬المتضررة‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‭. ‬

وقال‭ ‬إيتو‭: ‬إن‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬يجد‭ ‬جميع‭ ‬المدنيين‭ ‬الذين‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬التنقل‭ ‬أو‭ ‬عبور‭ ‬الحدود‭ ‬‮«‬السلامة‭ ‬والمرور‭ ‬الآمن‮»‬‭. ‬

وجاءت‭ ‬تصريحاته‭ ‬بموازاة‭ ‬هجمات‭ ‬جديدة‭ ‬طالت‭ ‬إيران‭ ‬ولبنان‭ ‬امس‭ ‬الجمعة‭ ‬مع‭ ‬توعّد‭ ‬إسرائيل‭ ‬بتصعيد‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬

