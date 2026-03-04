403
مجتمع الإمارات ... حين يكون أسرة متماسكة تكفل اليتيم
MENAFN
في كل مرحلة من مراحل تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، كان التلاحم الاجتماعي هو صمام الأمان والركيزة التي تستند إليها الدولة في مواجهة التحديات، وفي إتقانها لفنّ صناعة الفرص. فمنذ قيام الاتحاد، اختارت الإمارات أن تجعل من الأسرة نواة البناء الوطني، ومن التكافل والتضامن مبدأً تنطلق منه السياسات والمبادرات، واضعةً الإنسان في رأس قائمة الأولويات.
واليوم، في "عام الأسرة"، تتجدّد هذه الرؤية في سياق معاصر يؤكد أن استقرار المجتمع يبدأ من استقرار الأسرة وكل فرد فيها، وأن حماية الفئات الأكثر احتياجاً ليست عملاً خيرياً موسمياً، بل مسؤولية وطنية شاملة.
من هذا المنطلق، وإيماناً بضرورة الوقوف بجانب كافة فئات المجتمع ودعم الأقل حظاً منهم، تبرز رعاية الأيتام كواحدة من أسمى صور التكافل الاجتماعي، إذ تمثل اختباراً حقيقياً لمدى نضج المجتمعات وقدرتها على حماية أضعف حلقاتها.
من العطاء المؤقت إلى الأثر المستدام
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، أطلقت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر - أوقاف أبوظبي يوم 18 فبراير 2026 حملة "وقف أم الإمارات للأيتام"، في مبادرة تعكس هذا الفهم العميق لمعنى المسؤولية الاجتماعية المشتركة.
والحملة، لا تقوم على منطق التبرع الآني، بل تؤسس نموذجاً وقفياً مستداماً يكفل تحويل المساهمات إلى أصول تُستثمر وتُدار بعقلية مؤسسية، بحيث تضمن استمرارية الدعم للأيتام في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والعيش الكريم.
وهي رؤية تنسجم مع ما أكدته الهيئة في مختلف منصاتها الإعلامية من أن الوقف يمثل نقلة نوعية من الدعم المؤقت إلى منظومة تنموية طويلة الأمد، تعزز التماسك الاجتماعي وتؤسس لأثر دائم تنعم بخيراته الأجيال.
القيم السامية برؤية قيادية
أكد معالي عبدالحميد محمد سعيد، رئيس هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر، أن "عام الأسرة" ليس مجرد عنوان رمزي، بل دعوة متجددة لاستحضار جوهر الهوية الإماراتية القائمة على الرحمة والتكافل. وأضاف: "أطلّ عام 2026 على دولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار 'عام الأسرة'، ليهديها معنى جديداً للدفء الإنساني، ويذكّرنا بأن الأسرة ليست مجرد إطار اجتماعي، بل هي الحاضنة الأولى التي تتشكل فيها أولى ملامح الأمان والانتماء وتزهر فيها مبادئ الولاء".
ولفت إلى أنه "في قلب هذه المنظومة الأخلاقية العميقة، تظهر رعاية اليتيم كقيمة إنسانية لا يعادلها فضل. إذ إن صون كرامة اليتيم ورعاية شؤونه وتدبير أمور حياته، هو تجلٍّ حيّ لروح العدل التي ينبض بها المجتمع الإماراتي. من هذا المعين الإنساني المتدفّق، أطلقت الهيئة حملة "وقف أم الإمارات للأيتام" في بادرة نبيلة تتخطى أهميتها مجرد تأمين الدعم المادي، سعياً لبناء حياة كاملة: سكن وتعليم ورعاية وفرص تمكين".
وهكذا تأتي حملة "وقف أم الإمارات للأيتام" امتداداً لمسيرة عطاءٍ لا ينقطع، تثبت أن الأيتام في الإمارات ليسوا على أطراف المشهد، بل في قلبه النابض.
ويستحضر معاليه في كلمته القيم التي غرسها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي تمضي في رعايتها وترسيخها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، في جعل الرعاية الأسرية والاحتواء المجتمعي نهجاً وطنياً متكاملاً.
التلاحم في مختلف الظروف
لقد أثبت المجتمع الإماراتي، في محطات متعددة، أن تماسكه ليس ظرفياً، بل بنيوي. وفي أوقات التحديات، تتكثف صور التضامن، وتتعزز مبادرات العطاء، ويبرز الشعور الجمعي بأن الجميع مسؤول عن الجميع. من هنا، تأتي حملة "وقف أم الإمارات للأيتام" كتجسيد عملي لفكرة أن المجتمع بأسره هو الأسرة الحاضنة لليتيم، وأن الاستثمار في استقراره النفسي والتعليمي والاجتماعي هو استثمار في توازن المجتمع ككل.
ونوّه معاليه بأن النصوص الشرعية جاءت شاهدة على عظمة هذه الرسالة؛ إذ قال الله تعالى في سورة البقرة: «يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنَ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ» ورسول الرحمة صلى الله عليه وسلم يقول: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة»، مشيراً بإصبعيه السبابة والوسطى، ليجعل من هذه الكفالة سلّماً يرقى به الإنسان إلى جوار المصطفى، ومن العطاء طريقاً يجمع بين الدنيا والآخرة.
عام الأسرة… التزام يتجاوز العام
وإذا كان عام 2026 يحمل عنوان "عام الأسرة"، فإن المبادرات التي تنبثق عنه تؤكد أن القيم التي يجسدها هذا الشعار لا ترتبط بزمن محدد، بل تؤسس لمرحلة تتعزز فيها الشراكة بين الأفراد والمؤسسات، ويتحول فيها العطاء إلى نظام مستدام.
وهكذا، فإن حملة "وقف أم الإمارات للأيتام" لا تمثل مجرد مبادرة خيرية، بل أبهى تعبير ممكن عن رؤية وطنية تؤمن بأن الوقف أداة تنموية، وترى التكافل كقوة مجتمعية، وتثق بأن الأسرة هي إطار أوسع يحتضن كل من يحتاج إلى الأمان والانتماء.
وفي الإمارات، كما قال معالي رئيس الهيئة، الأيتام ليسوا على أطراف المشهد، بل في قلبه النابض، موضحاً أن حملة "وقف أم الإمارات للأيتام" تأتي امتداداً لمسيرة عطاءٍ لا ينقطع، إيماناً بأن الأيتام هم نبتة أمل، وجذوة مستقبل، وقطعة مضيئة من صورة وطن اختار أن يكون إنسانياً أولاً، وأن يبقى البيت الكبير الذي لا يُغادره أحد مهما اشتدت عليه الأيام.
