نظرة معمّقة في سلسلة أجهزة Galaxy S26 الجديدة أعلى إمكانيات الذكاء الاصطناعي بين يديك
(MENAFN- Asdaa-amman) كشفت شركة سامسونج عن سلسلة أجهزة Galaxy S26 الجديدة خلال فعالية Galaxy Unpacked 2026، التي أقيمت في سان فرانسيسكو يوم 25 شباط 2026. وتدشّن الشركة الجيل الثالث من أجهزتها المعززة بالذكاء الاصطناعي، التي تجمع بين الأداء المتقدم لسلسلة Galaxy S، وتجارب استخدام الذكاء الاصطناعي الأسهل على الإطلاق.
التصميم: أقل سماكةً ووزناً من أي وقت مضى
تترك أجهزة Galaxy S26 انطباعاً مميزاً بفضل تصميمها العصري المتقن، الذي يتميز بانحناءات دائرية ناعمة ومجموعة ألوان متناسقة تعكس هوية تصميم موحدة عبر جميع الطرازات.
يبرز في السلسلة أيضاً التصميم الأخف وزناً والأقل سماكة، حيث تتميز أجهزة Galaxy S26 Ultra بكونها أقل سماكة بمقدار 0.3 ملم بالمقارنة مع الجيل السابق، فيما يبلغ وزن الجهاز 214 جرام. ويسهم هذا الهيكل الرقيق في تعزيز انسيابية وسهولة حمل الجهاز.
الشاشة: خصوصية كاملة
تظهر ميزة خصوصية الشاشة Privacy Display لأول مرة ضمن جهاز Galaxy S26 Ultra الجديد، لتحدّ من إمكانية رؤية محتوى الشاشة من الجانبين دون الحاجة إلى واقٍ إضافي. وبالتالي، تبقى الشاشة واضحة من الأمام وتقلّ إمكانية الرؤية من الجوانب، لمساعدة المستخدمين على حماية المحتوى المعروض من مسافة قريبة.
يمكن أيضاً استخدام خاصية الضغط المزدوج على الزر الجانبي لتفعيل Privacy Display بسهولة أكبر. وتسمح هذه الميزة بإبقاء المحتوى مخفياً حتى في حالة النظر من الجوانب، ما يجعلها ميزة جذابة بشكل خاص في وسائل النقل العام المزدحمة أو المصاعد.
ميزة Galaxy AI: مزايا ذكاء اصطناعي سهلة الاستخدام
توفّر سلسلة أجهزة Galaxy S26 ميزة Galaxy AI، التي تجمع بين فهم أكبر لسياق المهام واقتراحات استباقية، مما يسهم في تبسيط المهام اليومية للمستخدم.
أما ميزة Now Nudge، فإنها تسهم في الحد من ضرورة الانتقال بين التطبيقات من خلال تقديم اقتراحات ذكية في الوقت المناسب. فعندما يسأل صديقٌ عن خطط المساء عبر تطبيقات المراسلة، يتحقق Galaxy AI من التقويم لمعرفة احتمال تعارض المواعيد، ثم يعرض نافذة "Nudge" مخصصة.
ومنذ إطلاقها أول مرة ضمن سلسلةGalaxy S24 ، تطورت ميزة "دائرة البحث" المفضلة لدى الجمهور لتشمل دعم عمليات البحث متعددة العناصر. فمثلاً، يمكن تحديد زي أحد المشاهير للحصول على قطع منسّقة وإعادة ابتكار الإطلالة.
كما تعمل سلسلة أجهزة Galaxy S26 على توسيع نطاق منظومة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها عبر الاعتماد على كلٍ من Bixby وGemini وPerplexity، مما يعزز جوانب السلاسة والذكاء في تجربة المستخدم. فعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدمين التحكم في إعدادات أجهزتهم عبر أوامرٍ لغوية طبيعية، دون الحاجة لمعرفتهم بالأسماء الدقيقة للإعدادات أو الأوامر المحددة، إذ يمكن القول "عيني تشعر بالتعب" للحصول على اقتراح من Bixby بتفعيل ميزة العرض المريح للعين، مما يلغي الحاجة للتنقل بين العديد من قوائم الإعدادات. وتعمل هذه البرامج معاً على فهم احتياجات المستخدمين وسياق الاستخدام، لتبسيط العمليات اليومية وتقليل الخطوات لتحقيقها، وبالتالي تقديم تجربة أكثر كفاءة وانسيابية في استخدام الجهاز.
الكاميرا: تصوير احترافي مدعوم بالذكاء الاصطناعي
تمثل سلسلة أجهزة Galaxy S26 قفزة جديدة في عالم التصوير الفوتوغرافي على الأجهزة المحمولة. فهي مدعومة بتقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة، تتيح للمستخدمين، بمن فيهم المبتدئين، التقاط وتحرير المحتوى عالي الجودة بمنتهى السهولة.
وزودت سامسونج جهاز Galaxy S26 Ultra بكاميرا واسعة بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا بعيدة المدى بدقة 50 ميجابكسل مع تكبير بصري ×5 وتكبير بجودة بصرية ×10، بالإضافة إلى فتحة عدسة أوسع لتعزيز وضوح الصور في الإضاءة المنخفضة. ومع تطوير تقنية تصوير الفيديو الليلي Nightography، تمكّن السلسلة الجديدة التقاط صورة واضحة ومفصلة للمشاهد الليلية، رغم الإضاءة الخافتة. كما يظهر معالج إشارات الصور AI ISP، الذي خُصص سابقاً للكاميرا الخلفية، في الكاميرا الأمامية لالتقاط أدق التفاصيل، مثل خصل الشعر والحواجب، مع الحفاظ على ألوان البشرة الطبيعية.
تتجاوز سلسلة Galaxy S26 حدود التصوير التقليدي لتفتح آفاقاً جديدة للإبداع. فبفضل ميزة Galaxy AI، توفر هذه الأجهزة منظومة ذكية وسلسة تحوّل الأفكار المبتكرة إلى نتائج مكتملة خلال لحظاتٍ فقط.
وفي نسختها المُحسّنة، تتسع إمكانات ميزة Photo Assist لتشمل إزالة العناصر غير المرغوبة وإضافة أخرى جديدة بصورة طبيعية. فعلى سبيل المثال، عند طلب إعادة جزء من كعكة، يقوم الذكاء الاصطناعي بإعادة تكوينها بسلاسة لتبدو كما لو لم تُلمس أبداً. كما يمكن للميزة تحويل النهار إلى الليل أو تعديل تفاصيل الملابس لتتناسب مع تفضيلات المستخدمين، مما يعزز من سهولة وسرعة عملية التحرير.
أما مع ميزة Creative Studio، تتحول الصور المُحررة إلى محتوى بصري مصقول وجاهز للاستخدام، إذ يكفي كتابة أمر بسيط مثل "ارسم لي كلباً"، لتقوم الميزة بإنشاء مجموعة ملصقات قائمة على السياق الذي حدده المستخدم، جاهزة للاستخدام في الرسائل أو أثناء تحرير الصور. كما تدعم الميزة بطاقات الدعوات، وبطاقات الملفات الشخصية، وخلفيات الشاشة، مما يوسع نطاق الإمكانيات الإبداعية اليومية ويمنح المستخدمين أدوات أكثر ابتكاراً في المستقبل.
ومنذ إطلاق سلسلة Galaxy S24، فتحت أجهزة Galaxy S باب مرحلةٍ جديدة من الأجهزة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومع سلسلة Galaxy S26، تقدم سامسونج الجيل الثالث من أجهزتها الذكية المزودة بالذكاء الاصطناعي، لتوفّر من خلالها تجارب شخصية تتجاوز حدود قدرة التعرف على أنماط الاستخدام. وبوصفها المنظومة الأقوى أداءً وقدرة على التنبؤ، تدخل سلسلة Galaxy S26 فصلاً جديداً من الابتكار في الأجهزة المحمولة.
