طائرة F-47 الخارقة.. الأكثر قوة في العالم ترى النور قريباً

MENAFN - Al-Bayan) ">كشفت شركة پرات آند ويتني مؤخرا عن فيديو قد يمنح العالم أول لمحة عن الطائرة المقاتلة الأمريكية من الجيل السادس F-47 التابعة لشركة بوينغ، والتي يتم تطويرها حاليا لصالح سلاح الجو الأمريكي.

ومن المتوقع أن تصبح F-47 البديل الرئيسي لمقاتلات F-22 رابتور، مع ميزات محسنة من حيث المدى والسرعة والتقنيات الحديثة للذكاء الاصطناعي، وفقا لـ interestingengineering.

وتأتي الطائرة ضمن برنامج الهيمنة الجوية للجيل القادم (NGAD)، ومن المخطط أن تحلق النسخة التجريبية الأولى في عام 2028.

ويخطط سلاح الجو الأمريكي وبوينغ لإنتاج نحو 185 طائرة من هذا الطراز لتحل محل أسطول F-22 الحالي، فيما يظل معظم تفاصيل الطائرة تحت طي السرية العسكرية.

وتشير المعلومات المتاحة إلى أن F-47 ستكون مقاتلة طويلة المدى للهيمنة الجوية، قادرة على الوصول إلى سرعة قصوى تقارب ماخ 2، وبمدى يتجاوز 1000 ميل بحري (1852 كيلومترا).

لمحة من الفيديو

ركز الفيديو الذي أطلقته پرات آند ويتني والذي بلغت مدته 30 ثانية، على محرك XA-103، والذي يُعد المرشح الرئيسي لتشغيل F-47.

ويستعرض الفيديو استخدام استراتيجية التوأم الرقمي لتسريع تطوير المحرك، مع إظهار نموذج ثلاثي الأبعاد يعتقد أنه يمثل الطائرة.

ويبدو أن F-47 في هذا النموذج تتميز بجناح دلتا معدل، وتصميم بدون ذيل، ومقصورة مرتفعة، رغم أن بعض المحللين يعتقدون أن هذه اللقطات قد تكون تضليلاً مقصوداً من قبل سلاح الجو الأمريكي لإخفاء التصميم الحقيقي للطائرة.

ومن المتوقع أن يزيد محرك XA-103 من مدى الطائرة بنسبة 25٪ مقارنة بالأجيال السابقة، مع توليد قوة دفع إضافية بنسبة 10٪ مقارنة بمحرك طائرة F-35.

ويتميز المحرك أيضا بأنظمة إدارة حرارية متقدمة، حيث يتم تبريد أنظمته الداخلية عبر نظام تدفق هواء خاص يخفي توقيعه الحراري، ضمن برنامج الدفع التكيفي للجيل القادم (NGAP).

تقنيات الذكاء الاصطناعي

بالإضافة إلى تحسينات الأداء، تشير التحديثات الأخيرة من شركة لوكهيد مارتن إلى ترقية قدرات الذكاء الاصطناعي في مقاتلات الجيل السابق لتمنحها "قدرات الجيل السادس"، ما يوحي بأن F-47 ستستخدم برامج ذكاء اصطناعي متقدمة تسمح للطيارين بتحديد الأهداف البعيدة بسرعة ودقة، حتى خارج نطاق رؤيتهم المباشرة.

يمثل هذا التطور جزءا من جهود الولايات المتحدة للحفاظ على تفوقها الجوي، مع دمج أحدث تقنيات الدفع والذكاء الاصطناعي لتعزيز أداء المقاتلات المستقبلية، بما في ذلك سرعة الاستجابة وتوسيع نطاق العمليات الجوية والتخفي الحراري.