الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير 9 مسيرات وصاروخي كروز
(MENAFN- Al-Bayan) ">أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، فجر اليوم "الأربعاء" عن اعتراض وتدمير 9 مسيرات فور دخولها أجواء المملكة.
جاء ذلك في بيان أدلى به اللواء الركن المالكي على صفحة وزارة الدفاع السعودية بمنصة "إكس".
كما أعلن المالكي، اعتراض وتدمير صاروخين من نوع كروز بمحافظة الخرج.
