الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير 9 مسيرات وصاروخي كروز

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، فجر اليوم "الأربعاء" عن اعتراض وتدمير 9 مسيرات فور دخولها أجواء المملكة.

جاء ذلك في بيان أدلى به اللواء الركن المالكي على صفحة وزارة الدفاع السعودية بمنصة "إكس".

كما أعلن المالكي، اعتراض وتدمير صاروخين من نوع كروز بمحافظة الخرج.