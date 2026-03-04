تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأربعاء

وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية والسهول، ومن تدني مدى الرؤية الافقية أحياناً بسبب الغبار، خصوصاً في المناطق الشرقية ، و﻿من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.

