تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأربعاء

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأربعاء

2026-03-04 12:02:33
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الأربعاء، باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال ضعيف في ساعات المساء لهطول زخات خفيفة من المطر ولفترة قصيرة في أجزاء محدودة من شمال المملكة والبادية الشمالية الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر مثيرة للغبار لاسيما في المناطق الشرقية.


وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية والسهول، ومن تدني مدى الرؤية الافقية أحياناً بسبب الغبار، خصوصاً في المناطق الشرقية ، و﻿من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

