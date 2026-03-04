تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأربعاء

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأربعاء
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الأربعاء، باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال ضعيف في ساعات المساء لهطول زخات خفيفة من المطر ولفترة قصيرة في أجزاء محدودة من شمال المملكة والبادية الشمالية الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر مثيرة للغبار لاسيما في المناطق الشرقية.
وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية والسهول، ومن تدني مدى الرؤية الافقية أحياناً بسبب الغبار، خصوصاً في المناطق الشرقية ، ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment