انفجارات عنيفة تهز وسط إسرائيل

2026-03-04 12:02:32
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهدت مناطق واسعة في وسط إسرائيل اليوم الأربعاء سلسلة من الانفجارات بعد وصول دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية، فيما دوت صافرات إنذار في صحراء النقب وغلاف غزة.

