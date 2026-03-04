الذهب يرتفع مع تزايد الطلب على الملاذات الآمنة

MENAFN - Al-Bayan) ">ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم ​الأربعاء، لتصعد من أدنى مستوى لها في أكثر من ‌أسبوع المسجل ​في الجلسة السابقة، إذ أدى تصعيد الغارات الجوية الأمريكية الإسرائيلية على إيران وزيادة عدم اليقين الجيوسياسي إلى دعم الطلب على الملاذات الآمنة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 5168.69 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0249 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الأمريكية ⁠الآجلة للذهب تسليم أبريل 1.1 بالمئة إلى 5178.40 دولارا.

وانخفض الذهب أمس الثلاثاء بأكثر من أربعة بالمئة إلى أدنى مستوى منذ 20 فبراير، متأثرا بارتفاع الدولار وتراجع احتمالات خفض ‌أسعار الفائدة مع تزايد القلق بشأن التضخم بسبب مخاوف من احتمال استمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة طويلة.

وقال إيليا سبيفاك ‌رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف "أعتقد أنه ‌لن يكون من المستغرب أن يتجاهل الذهب هذا على ‌مدار عدة أيام لأنه يميل ‌إلى اتباع مساره الخاص ويبقى مرنا بغض النظر عن أداء الدولار".

وارتفعت أسعار النفط والغاز ​العالمية مع تعطل ‌صادرات الطاقة ​من الشرق الأوسط بسبب الحرب الأمريكية ⁠الإسرائيلية على إيران، إذ هاجمت طهران سفنا ومنشآت طاقة.

وانخفضت أسواق الأسهم العالمية ​مع ⁠تفاقم مخاوف المستثمرين ⁠حيال التضخم بسبب تعطل إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وقال كريستوفر وونج المحلل في أو.سي.بي.سي "أدى ارتفاع أسعار النفط نتيجة لتصاعد التوترات الجيوسياسية ⁠في إيران إلى زيادة المخاوف حيال التضخم وتعقيد التوقعات بشأن التيسير النقدي".

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي المشغلة لبورصات العقود الآجلة الأمريكية، يتوقع المستثمرون أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماعه ‌المقبل الذي يستمر يومين في 18 مارس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة ​في المعاملات الفورية 3.5 بالمئة إلى 84.92 دولارا للأوقية اليوم الأربعاء، بعد انخفاضها بأكثر من ثمانية بالمئة في الجلسة السابقة.

وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 2.7 بالمئة إلى 2139.56 دولارا للأوقية، بينما ارتفع ​البلاديوم 1.6 بالمئة ‌إلى 1673.87 دولارا.