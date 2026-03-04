  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
أسهم آسيا تتراجع بعد موجة البيع في وول ستريت

2026-03-04 12:02:21
(MENAFN- Al-Bayan) ">تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل أكبر اليوم الأربعاء بعد موجة البيع العالمية التي ضربت وول ستريت، حيث هبط المؤشر القياسي في كوريا الجنوبية بنسبة 10%، بينما ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات أعلى.

وتصدر مؤشر كوسبي الكوري الخسائر الإقليمية، حيث تراجع بنسبة تصل إلى 10% مع تعليق التداول مؤقتا، بينما لم تنجح المخاوف المتعلقة بالأمن الطاقي في تحييد التفاؤل الذي منحه الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل سامسونج إلكترونيكس وسكاي هاينيكس، وبحلول منتصف اليوم، سجل المؤشر انخفاضا بنسبة 6ر9% عند 72ر5235 نقطة.

