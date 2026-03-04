أسهم آسيا تتراجع بعد موجة البيع في وول ستريت

أسهم آسيا تتراجع بعد موجة البيع في وول ستريت
وتصدر مؤشر كوسبي الكوري الخسائر الإقليمية، حيث تراجع بنسبة تصل إلى 10% مع تعليق التداول مؤقتا، بينما لم تنجح المخاوف المتعلقة بالأمن الطاقي في تحييد التفاؤل الذي منحه الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل سامسونج إلكترونيكس وسكاي هاينيكس، وبحلول منتصف اليوم، سجل المؤشر انخفاضا بنسبة 6ر9% عند 72ر5235 نقطة.
