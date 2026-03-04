أسهم آسيا تتراجع بعد موجة البيع في وول ستريت

وتصدر مؤشر كوسبي الكوري الخسائر الإقليمية، حيث تراجع بنسبة تصل إلى 10% مع تعليق التداول مؤقتا، بينما لم تنجح المخاوف المتعلقة بالأمن الطاقي في تحييد التفاؤل الذي منحه الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل سامسونج إلكترونيكس وسكاي هاينيكس، وبحلول منتصف اليوم، سجل المؤشر انخفاضا بنسبة 6ر9% عند 72ر5235 نقطة.

