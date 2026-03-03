تغطية الإصدار السابع من صكوك الإجارة والمرابحة الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ مارس ٢٠٢٦ - 02:00

أعلن‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬أنه‭ ‬تمت‭ ‬تغطية‭ ‬الإصدار‭ ‬رقم‭ ‬6 IM ‭/‬7‭ (‬ ISIN ‭ ‬ BH 0009936814‭) ‬من‭ ‬صكوك‭ ‬الإجارة‭ ‬والمرابحة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الحكومية‭ ‬قصيرة‭ ‬الأجل‭ ‬لفترة‭ ‬استحقاق‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬التي‭ ‬يصدرها‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

تبلغ‭ ‬قيمة‭ ‬الإصدار‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لفترة‭ ‬استحقاق‭ ‬182‭ ‬يوماً،‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬مارس‭ ‬2026‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬سبتمبر‭ ‬2026‭. ‬ويبلغ‭ ‬العائد‭ ‬المتوقع‭ ‬لهذه‭ ‬الصكوك‭ ‬4‭.‬98‭%‬‭ ‬مقارنة‭ ‬بسعر‭ ‬العائد‭ ‬4‭.‬79‭%‬‭ ‬بتاريخ‭ ‬29‭ ‬يناير‭ ‬2026،‭ ‬علماً‭ ‬بأنه‭ ‬قد‭ ‬تمت‭ ‬تغطية‭ ‬الإصدار‭ ‬بنسبة‭ ‬100‭%‬‭.‬