  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
تغطية الإصدار السابع من صكوك الإجارة والمرابحة الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل

تغطية الإصدار السابع من صكوك الإجارة والمرابحة الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل

2026-03-03 11:18:24
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ مارس ٢٠٢٦ - 02:00

أعلن‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬أنه‭ ‬تمت‭ ‬تغطية‭ ‬الإصدار‭ ‬رقم‭ ‬6 IM ‭/‬7‭ (‬ ISIN ‭ ‬ BH 0009936814‭) ‬من‭ ‬صكوك‭ ‬الإجارة‭ ‬والمرابحة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الحكومية‭ ‬قصيرة‭ ‬الأجل‭ ‬لفترة‭ ‬استحقاق‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬التي‭ ‬يصدرها‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

تبلغ‭ ‬قيمة‭ ‬الإصدار‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لفترة‭ ‬استحقاق‭ ‬182‭ ‬يوماً،‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬مارس‭ ‬2026‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬سبتمبر‭ ‬2026‭. ‬ويبلغ‭ ‬العائد‭ ‬المتوقع‭ ‬لهذه‭ ‬الصكوك‭ ‬4‭.‬98‭%‬‭ ‬مقارنة‭ ‬بسعر‭ ‬العائد‭ ‬4‭.‬79‭%‬‭ ‬بتاريخ‭ ‬29‭ ‬يناير‭ ‬2026،‭ ‬علماً‭ ‬بأنه‭ ‬قد‭ ‬تمت‭ ‬تغطية‭ ‬الإصدار‭ ‬بنسبة‭ ‬100‭%‬‭.‬

MENAFN03032026000055011008ID1110815276

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث