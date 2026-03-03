تغطية الإصدار السابع من صكوك الإجارة والمرابحة الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل

تغطية الإصدار السابع من صكوك الإجارة والمرابحة الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل
أعلن مصرف البحرين المركزي أنه تمت تغطية الإصدار رقم 6 IM /7 ( ISIN BH 0009936814) من صكوك الإجارة والمرابحة الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل لفترة استحقاق 6 أشهر التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
تبلغ قيمة الإصدار 50 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوماً، تبدأ في 5 مارس 2026 إلى 3 سبتمبر 2026. ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 4.98% مقارنة بسعر العائد 4.79% بتاريخ 29 يناير 2026، علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 100%.
