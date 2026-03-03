أوكرانيا تعرض خبرتها في صد المسيرات

403
أوكرانيا تعرض خبرتها في صد المسيرات
(MENAFN- Al Watan) أعلنت أوكرانيا استعدادها لنقل خبرتها القتالية في مواجهة الطائرات المسيّرة الإيرانية إلى حلفائها، بعد سنوات من التصدي لهجمات روسية مكثفة باستخدام طائرات ((شاهد)).
وأكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي ضرورة تعزيز التعاون الأوروبي وتطوير القدرات الدفاعية المشتركة، مشددًا على أهمية التنسيق متعدد الطبقات بين الصواريخ، والطائرات الاعتراضية، وأنظمة الحرب الإلكترونية.
وأوضح نائب رئيس الاستخبارات الدفاعية أن الجيش الأوكراني اكتسب معرفة دقيقة بأنماط إطلاق الطائرات ومساراتها، مؤكدًا الحاجة لإنتاج أنظمة دفاع جوي حديثة بشكل عاجل.
