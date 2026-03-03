  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
أوكرانيا تعرض خبرتها في صد المسيرات

2026-03-03 11:18:03
(MENAFN- Al Watan) أعلنت أوكرانيا استعدادها لنقل خبرتها القتالية في مواجهة الطائرات المسيّرة الإيرانية إلى حلفائها، بعد سنوات من التصدي لهجمات روسية مكثفة باستخدام طائرات ((شاهد)).
وأكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي ضرورة تعزيز التعاون الأوروبي وتطوير القدرات الدفاعية المشتركة، مشددًا على أهمية التنسيق متعدد الطبقات بين الصواريخ، والطائرات الاعتراضية، وأنظمة الحرب الإلكترونية.
وأوضح نائب رئيس الاستخبارات الدفاعية أن الجيش الأوكراني اكتسب معرفة دقيقة بأنماط إطلاق الطائرات ومساراتها، مؤكدًا الحاجة لإنتاج أنظمة دفاع جوي حديثة بشكل عاجل.

