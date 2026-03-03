  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
إتلاف طن لحوم وأسماك فاسدة بجدة

2026-03-03 11:17:49
(MENAFN- Al Watan) أتلفت أمانة محافظة جدة نحو 1.100 كيلوجرام من اللحوم والأسماك الفاسدة، إضافة إلى أكثر من 4.000 عبوة من الألبان والمعلبات المنتهية الصلاحية، ضمن حملة ميدانية مشتركة نُفذت شرق المحافظة، أسفرت عن ضبط موقع مخالف يُدار داخل مبنى تحت الإنشاء وإغلاقه فورًا. وأوضح المدير العام للإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بأمانة جدة ياسر بن سراج بخش، أن الفرق الميدانية باشرت الموقع، وهو مبنى مكوّن من دور واحد ومزوّد بعداد كهرباء، استُخدم لتخزين وبيع مواد غذائية في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية المعتمدة.
وأفاد أن المعاينات كشفت عن وجود 800 كيلوجرام من اللحوم و300 كيلوجرام من الأسماك مجهولة المصدر في حالة تلف تام، إلى جانب أكثر من 4.700 عبوة متنوعة من الألبان والمعلبات والمنتجات الغذائية، فضلًا عن كميات من الحلويات والبهارات ومواد استهلاكية أخرى غير مطابقة للاشتراطات. وبيّن أن الحملة نُفذت بدعم من بلدية أم السلم الفرعية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إذ جرى إتلاف جميع المواد مجهولة المصدر في الموقع، فيما تم فرز المواد الصالحة وتسليمها إلى جمعية حفظ النعمة الأهلية ((استدامة)) وفق الإجراءات النظامية.

