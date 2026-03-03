403
1.4 مليون جلسة صلح في 2025
(MENAFN- Al Watan) سجلت وزارة العدل أكثر من 1.4 مليون جلسة صلح خلال عام 2025، أدارها 953 مصلحاً معتمداً في مركز المصالحة بالوزارة، فيما اتسمت جلسات المصالحة بالسرية والحياد والمهنية، باعتبار ذلك من القيم التي يتبناها مركز المصالحة.
وتمكن المركز خلال النصف الأول من العام المنصرم، من تسجيل 73 ألف وثيقة صلح، مما يعكس جهود المركز في تعزيز ثقافة التسوية الودية وحل النزاعات خارج أروقة المحاكم، فيما بلغ عدد جلسات الصلح خلال النصف الأول من العام المنصرم أكثر من 455 ألف جلسة صلح، فيما بلغ عدد المستفيدين أكثر من 733 ألف مستفيد.
وجهات النظر
يعد مركز المصالحة النموذجي أحد مبادرات برنامج التحول الوطني التي أطلقتها وزارة العدل ضمن نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ويهدف إلى تقريب وجهات النظر بين المتخاصمين، والحد من تدفق القضايا على المحاكم، كما يهدف إلى الإسهام في نشر ثقافة الصلح في المجتمع بشكل واسع وبطرق مبتكرة، وتتوزع مسارات الصلح على أربعة مسارات تشمل: الأحوال الشخصية، والتجاري، والجزائي، والحقوقي والمروري.
حجية الصلح
تعد محاضر الصلح الصادرة عن المركز بمثابة سندات تنفيذية، أي أنها تتضمن حقاً ثابتاً، حال الأداء، ومحدد المقدار، وتمنح صاحبها ـ صاحب الحق ـ الحق في التوجه مباشرة إلى محكمة التنفيذ لاقتضاء حقه جبراً، دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية جديدة، وهو ما يسهل الوقت والجهد في الحصول على الحق.
