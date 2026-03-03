  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
1.4 مليون جلسة صلح في 2025

2026-03-03 11:17:48
(MENAFN- Al Watan) سجلت وزارة العدل أكثر من 1.4 مليون جلسة صلح خلال عام 2025، أدارها 953 مصلحاً معتمداً في مركز المصالحة بالوزارة، فيما اتسمت جلسات المصالحة بالسرية والحياد والمهنية، باعتبار ذلك من القيم التي يتبناها مركز المصالحة.
وتمكن المركز خلال النصف الأول من العام المنصرم، من تسجيل 73 ألف وثيقة صلح، مما يعكس جهود المركز في تعزيز ثقافة التسوية الودية وحل النزاعات خارج أروقة المحاكم، فيما بلغ عدد جلسات الصلح خلال النصف الأول من العام المنصرم أكثر من 455 ألف جلسة صلح، فيما بلغ عدد المستفيدين أكثر من 733 ألف مستفيد.
وجهات النظر
يعد مركز المصالحة النموذجي أحد مبادرات برنامج التحول الوطني التي أطلقتها وزارة العدل ضمن نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ويهدف إلى تقريب وجهات النظر بين المتخاصمين، والحد من تدفق القضايا على المحاكم، كما يهدف إلى الإسهام في نشر ثقافة الصلح في المجتمع بشكل واسع وبطرق مبتكرة، وتتوزع مسارات الصلح على أربعة مسارات تشمل: الأحوال الشخصية، والتجاري، والجزائي، والحقوقي والمروري.
حجية الصلح
تعد محاضر الصلح الصادرة عن المركز بمثابة سندات تنفيذية، أي أنها تتضمن حقاً ثابتاً، حال الأداء، ومحدد المقدار، وتمنح صاحبها ـ صاحب الحق ـ الحق في التوجه مباشرة إلى محكمة التنفيذ لاقتضاء حقه جبراً، دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية جديدة، وهو ما يسهل الوقت والجهد في الحصول على الحق.

