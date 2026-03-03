التعاون يمنح جيروتو الضوء الأخضر

403
التعاون يمنح جيروتو الضوء الأخضر
(MENAFN- Al Watan) منح الجهاز الطبي بنادي التعاون، مدافع الذئاب، البرازيلي أندريه جيروتو، الضوء الأخضر للمشاركة في المباريات المقبلة، ودخل اللاعب، تدريبات السكري الجماعية، تدريجيًا بعد تعافيه من إصابة عضلية، داهمته أمام الرياض، في الـ18 من يناير الماضي لحساب الجولة الـ16 لدوري روشن السعودي للمحترفين؛ ليغيب عن قائمة الذئاب خلال 9 مواجهات متتالية، آخرها أمام القادسية، السبت الماضي.
وبينت مصادر، أن جيروتو بات جاهزًا للعودة إلى قائمة الفريق، بدءًا من مواجهة الفتح، الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ25 للدوري.
وفي غياب جيروتو، استعان البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب الفريق، بمتعب المفرج، ومحمد الدوسري، وقاسم لاجامي في مركز قلب الدفاع.
