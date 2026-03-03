  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
التعاون يمنح جيروتو الضوء الأخضر

2026-03-03 11:15:53
(MENAFN- Al Watan) منح الجهاز الطبي بنادي التعاون، مدافع الذئاب، البرازيلي أندريه جيروتو، الضوء الأخضر للمشاركة في المباريات المقبلة، ودخل اللاعب، تدريبات السكري الجماعية، تدريجيًا بعد تعافيه من إصابة عضلية، داهمته أمام الرياض، في الـ18 من يناير الماضي لحساب الجولة الـ16 لدوري روشن السعودي للمحترفين؛ ليغيب عن قائمة الذئاب خلال 9 مواجهات متتالية، آخرها أمام القادسية، السبت الماضي.
وبينت مصادر، أن جيروتو بات جاهزًا للعودة إلى قائمة الفريق، بدءًا من مواجهة الفتح، الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ25 للدوري.
وفي غياب جيروتو، استعان البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب الفريق، بمتعب المفرج، ومحمد الدوسري، وقاسم لاجامي في مركز قلب الدفاع.

