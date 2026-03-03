403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الهلال يختبر تمبكتي
(MENAFN- Al Watan) خضع مدافع الهلال، الدولي حسان تمبكتي، لفحوصات قبل دخوله في التدريبات الجماعية، للتأكد من سلامته من الإصابة العضلية في الفخذ، التي عانى منها خلال مواجهة التعاون، لحساب الجولة العاشرة المؤجلة، لدوري روشن السعودي للمحترفين، التي غاب على إثرها عن المشاركة مع الهلال أمام الشباب، الجمعة الماضي، وكان الغياب سيستمر حتى عن ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا للنخبة أمام السد في الدوحة، قبل أن يعلن الاتحاد القاري تأجيلها إلى وقت لاحق بسبب الأحداث الجارية.
ميدانيًا، واصل لاعبو الفريق تدريباتهم اليومية، وفتح مدرب الزعيم، الإيطالي سيموني إنزاجي استعداداته لمباراة النجمة، بعد غد، لحساب الجولة الـ25، لدوري روشن السعودي للمحترفين.
