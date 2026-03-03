  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الهلال يختبر تمبكتي

2026-03-03 11:15:52
(MENAFN- Al Watan) خضع مدافع الهلال، الدولي حسان تمبكتي، لفحوصات قبل دخوله في التدريبات الجماعية، للتأكد من سلامته من الإصابة العضلية في الفخذ، التي عانى منها خلال مواجهة التعاون، لحساب الجولة العاشرة المؤجلة، لدوري روشن السعودي للمحترفين، التي غاب على إثرها عن المشاركة مع الهلال أمام الشباب، الجمعة الماضي، وكان الغياب سيستمر حتى عن ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا للنخبة أمام السد في الدوحة، قبل أن يعلن الاتحاد القاري تأجيلها إلى وقت لاحق بسبب الأحداث الجارية.
ميدانيًا، واصل لاعبو الفريق تدريباتهم اليومية، وفتح مدرب الزعيم، الإيطالي سيموني إنزاجي استعداداته لمباراة النجمة، بعد غد، لحساب الجولة الـ25، لدوري روشن السعودي للمحترفين.

