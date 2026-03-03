403
الشنقيطي يثير الجدل
(MENAFN- Al Watan) أثار لاعب الاتحاد، الدولي مهند الشنقيطي، جدلا واسعا خلال الأيام الماضية، بعد أنباء تحدثت عن فتح الهلال باب التفاوض معه تمهيدا لضمه، خلال الفترة المقبلة، ما أشعل حالة من الترقب بين جماهير الناديين.
وتداولت أنباء أخرى تفيد بتقدم إدارة الاتحاد بشكوى رسمية ضد الهلال، بدعوى التفاوض مع اللاعب رغم عدم دخوله الفترة الحرة في عقده، وهو ما قد يعد مخالفة للوائح المعتمدة حال ثبوت ذلك، لكن وكيل أعمال اللاعب نفى صحة ما يتم تداوله، مؤكدا أن كل ما أثير لا يتجاوز كونه شائعات، لا أساس لها من الصحة، وأنه لا توجد حاليا أي مفاوضات مباشرة مع اللاعب خارج الفترة النظامية كما يتداول، كما أن لا صحة لما يقال عن تفاوض أحد الإداريين معه، ليبقى ملف الشنقيطي بعيدًا عن أي تصعيد رسمي في الوقت الحالي، في ظل تمسك الاتحاد بلاعبه، وانتظار ما ستكشفه الفترة المقبلة بشأن مستقبله مع العميد.
