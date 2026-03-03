  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الشنقيطي يثير الجدل

2026-03-03 11:15:52
(MENAFN- Al Watan) أثار لاعب الاتحاد، الدولي مهند الشنقيطي، جدلا واسعا خلال الأيام الماضية، بعد أنباء تحدثت عن فتح الهلال باب التفاوض معه تمهيدا لضمه، خلال الفترة المقبلة، ما أشعل حالة من الترقب بين جماهير الناديين.
وتداولت أنباء أخرى تفيد بتقدم إدارة الاتحاد بشكوى رسمية ضد الهلال، بدعوى التفاوض مع اللاعب رغم عدم دخوله الفترة الحرة في عقده، وهو ما قد يعد مخالفة للوائح المعتمدة حال ثبوت ذلك، لكن وكيل أعمال اللاعب نفى صحة ما يتم تداوله، مؤكدا أن كل ما أثير لا يتجاوز كونه شائعات، لا أساس لها من الصحة، وأنه لا توجد حاليا أي مفاوضات مباشرة مع اللاعب خارج الفترة النظامية كما يتداول، كما أن لا صحة لما يقال عن تفاوض أحد الإداريين معه، ليبقى ملف الشنقيطي بعيدًا عن أي تصعيد رسمي في الوقت الحالي، في ظل تمسك الاتحاد بلاعبه، وانتظار ما ستكشفه الفترة المقبلة بشأن مستقبله مع العميد.

MENAFN03032026000089011017ID1110815256

