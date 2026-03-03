  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الشهري يرمم دفاع النواخذة

الشهري يرمم دفاع النواخذة

2026-03-03 11:15:51
(MENAFN- Al Watan) كثف الاتفاق تحضيراته لمواجهة الشباب، السبت المقبل، على ملعب إيجو، لحساب الجولة الـ25 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وركز مدربه الوطني سعد الشهري خلال التدريبات الأخيرة، على تصحيح الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها لاعبوه خلال مواجهة الحزم، الجمعة الماضي، التي خسرها النواخذة 3/1، كما عمل على تفعيل النواحي الهجومية، وأخضع لاعبيه لمناورة فنية، طبق خلالها النهج الفني الذي سيخوض به موقعة الليث الصعبة.

MENAFN03032026000089011017ID1110815255

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث