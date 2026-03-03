403
الشهري يرمم دفاع النواخذة
(MENAFN- Al Watan) كثف الاتفاق تحضيراته لمواجهة الشباب، السبت المقبل، على ملعب إيجو، لحساب الجولة الـ25 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وركز مدربه الوطني سعد الشهري خلال التدريبات الأخيرة، على تصحيح الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها لاعبوه خلال مواجهة الحزم، الجمعة الماضي، التي خسرها النواخذة 3/1، كما عمل على تفعيل النواحي الهجومية، وأخضع لاعبيه لمناورة فنية، طبق خلالها النهج الفني الذي سيخوض به موقعة الليث الصعبة.
