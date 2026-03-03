NASA تحول الكواكب إلى موسيقى

403
NASA تحول الكواكب إلى موسيقى
(MENAFN- Al Watan) حوّلت ناسا بيانات ظاهرة ((موكب الكواكب)) إلى مقاطع صوتية تتيح للجمهور سماع تمثيل موسيقي لبيانات المشتري وزحل وأورانوس، في تجربة تجمع بين العلم والفن.
واعتمد فريق مرصد تشاندرا للأشعة السينية على تقنية ((الترجمة الصوتية))، التي تحول القيم الرقمية مثل السطوع والطاقة والموقع إلى درجات صوتية، وحجم ونوعية آلات موسيقية، ما ينتج مؤلفات متعددة الطبقات مستندة إلى بيانات حقيقية. وتبدأ العملية برصد الأشعة السينية المنعكسة عن الكواكب، ثم دمجها مع صور من تلسكوبات أخرى، مثل تلسكوب هابل الفضائي لتكوين مشهد متعدد الأطوال الموجية، قبل تحويله إلى تسلسل سمعي عبر مسح رقمي للصورة. وتعكس النغمات المتلألئة الشفق القطبي للمشتري، فيما تجسد التدرجات الصاعدة والهابطة حلقات زحل، بينما يأتي أورانوس بإيقاع أكثر هدوءًا. وتؤكد ناسا أن المشروع يهدف إلى إتاحة استكشاف الفضاء بوسائط تتجاوز الرؤية، وتوسيع وصول البيانات العلمية إلى جمهور أوسع.
