  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
NASA تحول الكواكب إلى موسيقى

NASA تحول الكواكب إلى موسيقى

2026-03-03 11:15:40
(MENAFN- Al Watan) حوّلت ناسا بيانات ظاهرة ((موكب الكواكب)) إلى مقاطع صوتية تتيح للجمهور سماع تمثيل موسيقي لبيانات المشتري وزحل وأورانوس، في تجربة تجمع بين العلم والفن.
واعتمد فريق مرصد تشاندرا للأشعة السينية على تقنية ((الترجمة الصوتية))، التي تحول القيم الرقمية مثل السطوع والطاقة والموقع إلى درجات صوتية، وحجم ونوعية آلات موسيقية، ما ينتج مؤلفات متعددة الطبقات مستندة إلى بيانات حقيقية. وتبدأ العملية برصد الأشعة السينية المنعكسة عن الكواكب، ثم دمجها مع صور من تلسكوبات أخرى، مثل تلسكوب هابل الفضائي لتكوين مشهد متعدد الأطوال الموجية، قبل تحويله إلى تسلسل سمعي عبر مسح رقمي للصورة. وتعكس النغمات المتلألئة الشفق القطبي للمشتري، فيما تجسد التدرجات الصاعدة والهابطة حلقات زحل، بينما يأتي أورانوس بإيقاع أكثر هدوءًا. وتؤكد ناسا أن المشروع يهدف إلى إتاحة استكشاف الفضاء بوسائط تتجاوز الرؤية، وتوسيع وصول البيانات العلمية إلى جمهور أوسع.

MENAFN03032026000089011017ID1110815254

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث