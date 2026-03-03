صحفيو الطائف يقيمون السحور الرمضاني الإعلامي السنوي

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
صحفيو الطائف يقيمون السحور الرمضاني الإعلامي السنوي
(MENAFN- Al Watan) في أمسيةٍ عانق فيها السحابُ ضبابَ "الشفا" الكثيف ووسط أجواء شتوية باردة وفعالية دافئة بمحتواها النبيل نظّم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمحافظة الطائف السحور الرمضاني الإعلامي السنوي برعاية "منتجع المساكن الفاخرة لبيوت العطلات".
ورحب المشرف على فرع الهيئة بمحافظة الطائف ومديرها بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ فهد الإحيوي بأعضاء الفرع وكافة الإعلاميين والإعلاميات مؤكداً على أهمية هذه اللقاءات السنوية التي تأتي بتوجيه ومتابعة من رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين الأستاذ عضوان الأحمري.
وأوضح الإحيوي أن الفعالية تهدف إلى تحقيق تطلعات الهيئة في تعزيز التلاحم والتآخي بين رفقاء المهنة تحت مظلة واحدة مشيراً إلى أن الفرع بصدد إطلاق حزمة من الأنشطة التدريبية والبرامج النوعية خلال العام الحالي كما قدّم شكره لـ "شركاء النجاح" الشيخ زميم السفياني، رئيس مجلس إدارة منتجع المساكن الفاخرة، مثمناً حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وكذلك الشيخ راشد القرشي لدوره الرائد والسابق مع الفرع وأنشطته
من جانبه استعرض الإعلامي حماد السالمي المردود الإيجابي لهذه اللقاءات معرباً عن اعتزازه بنهج الهيئة في مثل هذه المناسبات البناءة كما أثرى الأمسية بسرد مواقف تاريخية من مسيرة الصحافة في المحافظة والمملكة بشكل عام.
كما أعرب الإعلامي محمد سعد الثبيتي عن أهمية هذه اللقاءات وسعادته الغامرة بالمشاركة في هذه المناسبة العزيزة و التي تجسد مدى التلاحم بين الصحفيين ومثمنا الجهود التي ساهمت في نجاح هذه الفعالية.
وفي سياق متصل أعرب الشيخ زميم السفياني عن فخره باستضافة هذا الجمع الإعلامي مشيداً بالدور الحيوي الذي يؤديه رجال الصحافة في خدمة المجتمع ومؤكداً اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع فرع الهيئة.
وفي ختام الأمسية كرّم فرع الهيئة بالطائف شركاء النجاح الشيخ زميم السفياني على جهوده الفعالة والمميزة في نجاح الأمسية الرمضانية والشيخ راشد القرشي تقديراً لدوره السابق والرائد في دعم مناشط الفرع.
ورحب المشرف على فرع الهيئة بمحافظة الطائف ومديرها بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ فهد الإحيوي بأعضاء الفرع وكافة الإعلاميين والإعلاميات مؤكداً على أهمية هذه اللقاءات السنوية التي تأتي بتوجيه ومتابعة من رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين الأستاذ عضوان الأحمري.
وأوضح الإحيوي أن الفعالية تهدف إلى تحقيق تطلعات الهيئة في تعزيز التلاحم والتآخي بين رفقاء المهنة تحت مظلة واحدة مشيراً إلى أن الفرع بصدد إطلاق حزمة من الأنشطة التدريبية والبرامج النوعية خلال العام الحالي كما قدّم شكره لـ "شركاء النجاح" الشيخ زميم السفياني، رئيس مجلس إدارة منتجع المساكن الفاخرة، مثمناً حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وكذلك الشيخ راشد القرشي لدوره الرائد والسابق مع الفرع وأنشطته
من جانبه استعرض الإعلامي حماد السالمي المردود الإيجابي لهذه اللقاءات معرباً عن اعتزازه بنهج الهيئة في مثل هذه المناسبات البناءة كما أثرى الأمسية بسرد مواقف تاريخية من مسيرة الصحافة في المحافظة والمملكة بشكل عام.
كما أعرب الإعلامي محمد سعد الثبيتي عن أهمية هذه اللقاءات وسعادته الغامرة بالمشاركة في هذه المناسبة العزيزة و التي تجسد مدى التلاحم بين الصحفيين ومثمنا الجهود التي ساهمت في نجاح هذه الفعالية.
وفي سياق متصل أعرب الشيخ زميم السفياني عن فخره باستضافة هذا الجمع الإعلامي مشيداً بالدور الحيوي الذي يؤديه رجال الصحافة في خدمة المجتمع ومؤكداً اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع فرع الهيئة.
وفي ختام الأمسية كرّم فرع الهيئة بالطائف شركاء النجاح الشيخ زميم السفياني على جهوده الفعالة والمميزة في نجاح الأمسية الرمضانية والشيخ راشد القرشي تقديراً لدوره السابق والرائد في دعم مناشط الفرع.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment