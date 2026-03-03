  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
صحفيو الطائف يقيمون السحور الرمضاني الإعلامي السنوي

2026-03-03 11:15:26
(MENAFN- Al Watan) في أمسيةٍ عانق فيها السحابُ ضبابَ "الشفا" الكثيف ووسط أجواء شتوية باردة وفعالية دافئة بمحتواها النبيل نظّم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمحافظة الطائف السحور الرمضاني الإعلامي السنوي برعاية "منتجع المساكن الفاخرة لبيوت العطلات".
ورحب المشرف على فرع الهيئة بمحافظة الطائف ومديرها بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ فهد الإحيوي بأعضاء الفرع وكافة الإعلاميين والإعلاميات مؤكداً على أهمية هذه اللقاءات السنوية التي تأتي بتوجيه ومتابعة من رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين الأستاذ عضوان الأحمري.
وأوضح الإحيوي أن الفعالية تهدف إلى تحقيق تطلعات الهيئة في تعزيز التلاحم والتآخي بين رفقاء المهنة تحت مظلة واحدة مشيراً إلى أن الفرع بصدد إطلاق حزمة من الأنشطة التدريبية والبرامج النوعية خلال العام الحالي كما قدّم شكره لـ "شركاء النجاح" الشيخ زميم السفياني، رئيس مجلس إدارة منتجع المساكن الفاخرة، مثمناً حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وكذلك الشيخ راشد القرشي لدوره الرائد والسابق مع الفرع وأنشطته
من جانبه استعرض الإعلامي حماد السالمي المردود الإيجابي لهذه اللقاءات معرباً عن اعتزازه بنهج الهيئة في مثل هذه المناسبات البناءة كما أثرى الأمسية بسرد مواقف تاريخية من مسيرة الصحافة في المحافظة والمملكة بشكل عام.
كما أعرب الإعلامي محمد سعد الثبيتي عن أهمية هذه اللقاءات وسعادته الغامرة بالمشاركة في هذه المناسبة العزيزة و التي تجسد مدى التلاحم بين الصحفيين ومثمنا الجهود التي ساهمت في نجاح هذه الفعالية.
وفي سياق متصل أعرب الشيخ زميم السفياني عن فخره باستضافة هذا الجمع الإعلامي مشيداً بالدور الحيوي الذي يؤديه رجال الصحافة في خدمة المجتمع ومؤكداً اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع فرع الهيئة.
وفي ختام الأمسية كرّم فرع الهيئة بالطائف شركاء النجاح الشيخ زميم السفياني على جهوده الفعالة والمميزة في نجاح الأمسية الرمضانية والشيخ راشد القرشي تقديراً لدوره السابق والرائد في دعم مناشط الفرع.

