أجاويد عسير تكتب قصتها بلسان أبنائها

2026-03-03 11:15:26
(MENAFN- Al Watan) في زمن تصنع فيه الصورة الذهنية الفارق بين الوجهات، لم تعد التنمية مقتصرة على المشروعات والبنية التحتية، بل امتدت لتشمل بناء الإنسان وتفعيل دوره في سرد حكاية المكان. ومن هنا تبرز أهمية الدبلوماسية الشعبية، التي تعكس صورة الوطن الحقيقية عبر الثقافة والمبادرات والمحتوى.
مبادرة أجاويد، التي تنفذها هيئة تطوير منطقة عسير في عامها الرابع، نموذج وطني ملهم يجمع بين الهوية والتنمية، ويحوّل البرنامج التنموي إلى منصة حراك مجتمعي تمنح أبناء المنطقة مساحة للتعبير عن إمكاناتهم ومواهبهم.
في هذا الإطار، شاركت جمعية الإعلام السياحي، مؤمنة بأن الصورة الذهنية للوجهات تُبنى بالمحتوى الصادق والتجربة الحقيقية والمشاركة المجتمعية، فالإعلام السياحي أصبح أداة لصناعة الهوية وتعزيز التنافسية وربط المجتمع بمستقبله.
تجلّت المشاركة في أمسيات ثرية الأولى ،بالشراكة مع ديوانية الرحالة بعسير، ضمن فعالية احتفاء باليوم العربي للسياحة وذكرى ميلاد الرحالة ابن بطوطة. لم تكن الفعالية رمزية فحسب، بل استحضرت معنى الرحلة كجسر حضاري وإنساني، واستضافت الجالية اليمنية لتجسد عمق الروابط الإنسانية، مؤكدة أن السياحة تواصل بين الشعوب قبل أن تكون نشاطًا اقتصاديًا.
والأمسية الثانية بعنوان ((محايل عسير.. ميزات نسبية تصنع تجارب استثنائية))، ركزت على المقومات الثقافية والسياحية للمحافظة، وحوّلت هذه المقومات إلى محتوى وتجارب قابلة للتسويق والاستثمار. وأكدت الأمسية أن الوجهة الناجحة هي التي تدرك ميزاتها النسبية، ويرتبط الإنسان بالمكان ليحكي للزائر قصته الخاصة به.
وتكتسب أجاويد 4 أهميتها من مساراتها الستة:
الوجهات السياحية، الاستثمار، التنمية المجتمعية، الثقافة والتراث، الاستدامة البيئية، والتصميم الحضري، لتجسد تنمية مستدامة متكاملة بين الإنسان والمكان والاقتصاد.
ما يميز أجاويد هو تحفيز المجتمع ليكون شريكًا في التنمية لا مجرد متلق لها. حين يُمنح المجتمع الثقة ويُدعم بالمبادرات، تتحول عسير إلى قصة نجاح تُروى وتجربة تُحتذى.
وهكذا، لم تعد عسير مجرد وجهة طبيعية خلابة، بل منصة دبلوماسية شعبية حديثة، تُحوّل روح المكان إلى رسالة، وتجارب المجتمع المحلية إلى جسور تواصل تمتد أثرًا وصورة إلى ما هو أبعد من حدود الجغرافيا.

