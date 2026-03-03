  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الذوق خلق الرقي وميزان الإنسانية

2026-03-03 11:14:03
(MENAFN- Al Watan) الذوقُ الاجتماعي خُلُقٌ عظيم، إذا استقرّ في النفوس استقامت الأحوال، وإذا غاب تهاوت القيم وإن كثرت الشعارات. هو ثمرةُ تربيةٍ راشدة، ودليلُ قلبٍ حيّ، ووعيٍ يدرك أن الإنسان لا يعيش وحده، وأن الحياة المشتركة لا تُدار بالقوة ولا بالصوت المرتفع، بل بحسن المعاملة، ولين الجانب، ومراعاة المشاعر، وصيانة الكرامات. وليس الذوق سلوكًا طارئًا يُستدعى عند الحاجة، بل سجيّةٌ راسخة، وأدبٌ دائم، وعبادةٌ خفيّة، يظهر أثرها في الصغيرة قبل الكبيرة، وفي الخفاء قبل العلن. وجوهر الذوق الاجتماعي انعكاسٌ لصحة الضمير، ونقاء السريرة، وحضور مراقبة الله في القول والعمل. فمن استشعر أن الله يسمع كلمته ويرى تعامله ويحاسبه على أذاه قبل إحسانه، رقّ لسانه، ولان طبعه، وتهذّب سلوكه، ولم يُطلق عبارته إلا بعد أن يزنها بميزان العدل والرحمة. فالذوق ليس مهارةً مكتسبة فحسب، بل ثمرةُ إيمانٍ يجعل صاحبه يخشى أن يجرح قلبًا، أو يكسر خاطرًا، أو يُثقل على إنسانٍ ما لا يحتمل. وفي الكلام تتجلّى أخلاق المرء، ويُعرَف معدنه، ويُقرأ باطنه قبل ظاهره. فالذوق يفرض على اللسان وقارًا، وعلى العبارة اتزانًا، وعلى الحديث مسؤولية. ليس كل ما يُعلَم يُقال، ولا كل ما يُقال يُناسب المقام، ولا كل صوابٍ يُقال بغير روية. وكم من كلمةٍ أفسدت وُدًّا، وكم من عبارةٍ قطعت وصلاً، وكم من صراحةٍ فظةٍ خلّفت في القلوب أثرًا لا يُنسى. فالذوق أن يُقال الحق بلطف، وأن يُبلّغ الصواب بحكمة، وأن تُراعى النفوس قبل أن تُنتصر الآراء. وفي المجالس يكون الذوق ميزان الحضور وحارس الهيبة. فالذوق أن يعرف الإنسان موضعه قبل أن يجلس، وحدّ حضوره قبل أن يتقدّم؛ فلا يتصدّر بغير حق، ولا يطغى بكلامه، ولا يستطيل بحديثه، ولا يفرض رأيه كأنه الحقيقة المطلقة. يعرف متى يتأخّر فيكون تأخّره أدبًا، ومتى يتقدّم فيكون حضوره إضافة لا إزعاجًا. فالمجلس أمانة، والجلوس فيه قراءة واعية للمكان والناس، لا استعراضًا ولا تزاحمًا. ويظهر الذوق بأجلى صوره عند الاختلاف، حين تتباين العقول وتحتدم النقاشات. فهنا يُختبر الحلم ويُقاس الرشد. فالذوق أن تُناقَش الفكرة لا الشخص، وأن يُحترم المخالف وإن أُخطئ، وألّا يتحوّل الحوار إلى خصومة، ولا الرأي إلى معركة. ومن لم يُحسن أدب الخلاف لم يُحسن نصرة الحق، بل شوّهه بسوء أسلوبه، وأساء إليه قبل أن يُسيء إلى غيره. ويمتدّ الذوق إلى تفاصيل الحياة اليومية، فيُرى في الطريق كما يُرى في المجلس. فالذوق أن يعرف المرء أين يُوقِف سيارته، فلا يحجب طريقًا، ولا يضيّق على الناس أرزاقهم، ولا يتعدّى على حقّ غيره بحجّة العجلة أو الاستحقاق. هو إدراكٌ عمليّ أن راحته لا تُبنى على أذى سواه، وأن حقّ الطريق خُلُقٌ يُمارَس لا شعارٌ يُرفع.
وكما يَظهر الذوق في الفعل، يظهر في الصمت كما في الكلام. فالذوق أن يعرف متى يتكلّم ومتى يمسك، وأن يزن كلمته قبل أن ينطق بها. فلا يقاطع، ولا يرفع صوته، ولا يُلقي عبارته ثم يمضي. يتكلّم بقدر الحاجة، وبقدر الفائدة، وبقدر ما تحتمل القلوب، عالمًا أن للكلمة مقامًا إن أُسيء اختياره انقلبت وبالًا على صاحبها.
وفي زمن وسائل التواصل اتسع ميدان الذوق واتسع معه الحساب. فالذوق أن يُحسن الإنسان ما ينشره، فلا يُشيع كل ما يسمع، ولا يعلّق على كل ما يرى، ولا يجعل المنصّات متنفسًا لغضبه أو ساحةً لتصفية خصوماته. هو أن يسأل نفسه قبل النشر: هل في هذا نفع؟ هل فيه حفظ لكرامة؟ هل يضيف وعيًا أم يضاعف ضجيجًا؟ فالذوق الرقمي امتداد للذوق الإنساني، والكلمة المكتوبة أبقى أثرًا وأشدّ مسؤولية.
ومن الذوق صيانة الخصوصيات، وحفظ الأسرار، واحترام المسافات التي جعلها الله بين الناس رحمة لا جفاء. فلا يُلاحَق الإنسان بأسئلة لا تعنيه، ولا يُستدرج إلى كشف ما أحب ستره، ولا يُحاسَب على اختياراته الشخصية ما لم يعتدِ بها على غيره. فالنفوس حرمات، ومن اقتحمها بغير إذن فقد أساء الأدب وإن ادّعى القرب. والذوق الاجتماعي ليس مجاملاتٍ جوفاء، ولا ألفاظًا منمّقة، بل خُلُقٌ يظهر عند الغضب، وفي لحظات التوتر، وفي المواطن التي يسقط فيها التكلّف ويظهر المعدن. هو أن يكفّ الإنسان أذاه قبل أن يُكثر إحسانه، وأن يُتقن فنّ الصمت كما يُتقن فنّ الكلام، وأن يعلم أن السلامة في كثير من الأحوال في التجاوز لا في الرد. والمجتمع الذي يسود فيه الذوق مجتمعٌ تُحفَظ فيه الكرامات، وتُدار فيه الاختلافات بعقلٍ راجح وقلبٍ واسع. أما إذا غاب الذوق، تكاثرت القسوة، وتحولت الكلمات العابرة إلى قطيعة، وضاقت القلوب وإن اتسعت الأماكن. إن الذوق الاجتماعي عبادةٌ صامتة، ودليل خشية، وحسن فهمٍ لمعنى العيش المشترك؛ أن تكون بين الناس رحيم الحضور، حسن الأثر، خفيفًا على القلوب. فمن راعى الذوق راعى الله في خلقه، ولا شيء أثقل في الميزان من قلبٍ سليم ولسانٍ مهذّب وسلوكٍ لا يؤذي.

