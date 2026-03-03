  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
أدوات التقييم اللحظي لأداء الطلبة داخل الفصول

2026-03-03 11:14:03
(MENAFN- Al Watan) حين كان التعليم فرديا من معلم أو من شيخ في كُتّاب القرية؛ كان التقييم فرديا ومبنيا على رؤية المعلم نفسه، حيث كانت أغلب التقييمات شفهية غير مكتوبة، وبدخول المدرسة كمبان تعليمية، تغيرت النظرة لتقييم التعليم من التقييم الشفهي إلى التقييم الكتابي، والتقييم التكويني، والتقييم بالمشاريع،... وغيرها من أنواع التقييمات، كل هذه التقييمات تركز على التحصيل الختامي للطالب، وتفتقد التتبع اللحظي لمدى التطور المعرفي للطالب سواء داخل الفصل أو خارج الفصل.
في عصر يتميز بسرعة تطور المعرفة وتشعبها، وعدم قدرة المجتمع التعليمي بأسره من معلمين وطلبة وإداريين على تتبع ومواكبة هذه السرعة؛ يظهر دور التقييم اللحظي للمعرفة، سواء أكانت مدرجة ضمن المقررات الدراسية، أم خارجها ولا يمكن للمعلم إغفالها أو انتظار إدراجها في المقرر الدراسي، فيعمل المعلم خلال الحصة أو خارجها على إيضاح المفاهيم، وشرح التراكيب المعرفية لهؤلاء الطلبة، وتقتضي الحاجة إلى تقييم سريع لهذه المعرفة لاستكمال عملية البناء التراكمي للمعرفة، وهذا القياس يحتاج إلى أدوات ربما لا تتوفر في أدوات القياس المتاحة حاليا، أو غير متاحة لدى المدرسة.
للتقييم أهمية كبيرة جدا- ليس في التعليم وحسب، ولكن في كافة مناشط حياتنا، وخاصة في الجانب الديني- حيث يضمن استمرارية تطوير الحركة التعليمية، ويساعد في قياس مدى تحقيق الأهداف التربوية المنشودة، وتعتبر أدوات القياس اللحظي لأداء الطلبة داخل الفصول من العوامل الأساسية لتعزيز العملية التعليمية، حيث تساعد هذه الأدوات المعلمين على تقييم فهم الطلبة وتجاوز الفجوات التعليمية بشكل فوري.
تتنوع أدوات التقييم اللحظي بحيث تشمل التقييمات الإلكترونية مثل الاختبارات القصيرة عبر الإنترنت التي يمكن للطلاب إكمالها في نهاية الدروس، والتطبيقات التعليمية مثل Kahoot و Quizlet التي توفر أدوات للتقييم الفوري والتفاعلي للأداء، والملاحظات الصفية التي تعتمد على مراقبة سلوك الطلبة وكيفية تفاعلهم مع المحتوى التعليمي سواء من خلال المعلمين أنفسهم، أو من خلال الأدوات التقنية مثل الكاميرات الذكية المدمجة مع الذكاء الاصطناعي، حيث تُعد هذه الكاميرات أداة أمنية وتعليمية متطورة تهدف إلى تعزيز سلامة الطلبة، الانضباط، وجودة التعليم من خلال المراقبة الحية والتحليل الذكي.
توفر هذه الأنظمة التقنية من الكاميرات مميزات متعددة مثل: رصد التنمر-آفة العصر وكل عصر-، تحسين التفاعل مع المعلم، ومع الأقران، ومراقبة مستوى انتباه الطلبة، مع الالتزام بمعايير أمنية عالية، وقد أصبحت إلزامية في العديد من المدارس لضمان بيئة آمنة. وأيضا تقييم الأقران، حيث يقوم الطلبة بتقييم أداء بعضهم البعض، مما يعزز التعلم التعاوني.
لجوء المدرسة، أو المعلم بأدواته الذاتية إلى استخدام وتطبيق التقييم اللحظي، يعود على العملية التعليمية بأسرها بفوائد عدة لعل من أهمها:
تحسين تجربة التعلم: تقدم هذه الأدوات تغذية راجعة فورية للطلبة، مما يمكنهم من تعديل أساليبهم الدراسية.
تخصيص التعلم: يساعد المعلمون على تكييف المناهج الدراسية بناءً على احتياجات الطلبة الفردية.
تعزيز الدافعية: يساهم استخدام الألعاب التعليمية وأدوات القياس في تحفيز الطلبة وزيادة مشاركتهم.
تجارب ناجحة عالمياً
تجربة سنغافورة: استخدمت سنغافورة أدوات قياس فوري مثل تطبيقات التقييم الفوري في الفصول الدراسية. حيث أظهرت دراسة أن ما يقرب من 85% من الطلبة الذين استخدموا هذه التطبيقات أبلغوا عن تحسن ملحوظ في فهمهم للمادة (Tan. 2020).
تجربة الولايات المتحدة: استخدم المعلمون في بعض المدارس أدوات تقييم ذات شكلين، تضمين الاختبارات الإلكترونية مع التقييمات الشخصية، مما أدى إلى زيادة عدد الطلبة الذين يسجلون درجات أعلى من 75% بشكل ملحوظ (Smith & Jones. 2019).
تجارب ناجحة إقليمياً
تجربة الإمارات العربية المتحدة: نفذت وزارة التربية والتعليم في الإمارات تطبيقات قياس أداء الطلبة أثناء الدروس، الأمر الذي ساهم في تحسين نتائج الفصول بنسبة 30% في العلوم والرياضيات (Al-Mansoori. 2021).
تجربة مصر: تم إدخال أدوات قياس الأداء في المدارس التجريبية، حيث ساعدت هذه الأدوات في رفع مستويات الطلبة في المواد الأساسية بمتوسط 20% في نهاية العام الدراسي (Hassan. 2020).
يواجه التقييم اللحظي العديد من التحديات التي تقف عائقا أمام تنفيذه بشكل عام، والاعتماد على مخرجاته الرقمية والمعرفية بشكل خاص، حيث تعد كل من:
الاحتياجات التقنية: يعتمد القياس اللحظي بشكل كبير على توفر التكنولوجيا، التي قد تكون غير متاحة في بعض المدارس، خصوصًا في المناطق النائية.
مقاومة التغيير: قد يتردد بعض المعلمين في اعتماد أدوات جديدة، مما يتطلب دعمًا وثيقًا وتدريبًا كافيًا.
تحليل البيانات: يتطلب استخدام أدوات القياس تحليل بيانات الطلبة بشكل فعّال، وهو ما قد يمثل تحديًا للمعلمين غير المدربين.
الوقت: يمكن أن تستغرق أدوات القياس اللحظي وقتًا إضافيًا في الفصول الدراسية، مما يتطلب تخطيطًا دقيقًا للوقت.
تعتبر أدوات التقييم اللحظي ضرورية لتحقيق كفاءة أكبر في العملية التعليمية. فمن خلال التجارب العالمية والإقليمية، يتضح أن هذه الأدوات ليست مجرد إضافات، بل ضرورة لتعزيز التعلم والتحصيل الدراسي. سيكون من المهم مواصلة الاستثمار في تطوير واستخدام هذه الأدوات لضمان تحسين مستمر في التعليم.

