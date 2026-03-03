الفياغرا وأدوية أخرى تكافح ألزهايمر

403
الفياغرا وأدوية أخرى تكافح ألزهايمر
(MENAFN- Al Watan) يتجه العلماء إلى تسريع تطوير علاجات الأمراض التنكسية العصبية عبر إعادة توظيف أدوية معتمدة أصلًا لحالات مرضية أخرى، في خطوة تُعد أقل كلفة وأسرع من تطوير مركبات جديدة بالكامل.
ويعتمد هذا النهج على الاستفادة من بيانات السلامة والفعالية المتراكمة، ما يسمح بالانتقال مباشرة إلى مراحل متقدمة من الاختبارات السريرية.
وفي مراجعة علمية حديثة، برز علاج ضعف الانتصاب فياغرا، إلى جانب لقاح الهربس النطاقي زوستافاكس ودواء ريلوزول، كأكثر الخيارات الواعدة للوقاية من مرض ألزهايمر أو إبطاء تطوره.
تقييم علمي
استندت النتائج إلى مراجعة أجرتها لجنة ضمت 21 خبيرًا، اعتمدوا منهج ((توافق آراء دلفي))، وهو أسلوب منظم يُستخدم للتوصل إلى قرارات علمية مدعومة بإجماع واسع، وجرى تحليل ترشيحات مجهولة المصدر، إضافة إلى أدلة سريرية وبيانات وبائية، قبل تصنيف 80 دواءً مرشحًا، تصدّر ثلاثة منها القائمة.
ورأى الخبراء أن هذه الأدوية تمتلك أساسًا علميًا مقبولًا، سواء من خلال دراسات ما قبل سريرية أو مؤشرات أولية لدى البشر، فضلًا عن سجل أمان يسمح بإجراء تجارب إضافية تستهدف كبار السن الأكثر عرضة للإصابة بالخرف.
آليات محتملة
تشير دراسات سابقة إلى أن سيلدينافيل، المادة الفعالة في فياغرا، قد يسهم في تقليل تراكم بروتين ((تاو)) السام في الدماغ، وهو أحد العلامات المميزة لألزهايمر، ويُعتقد أن تحسين تدفق الدم الدماغي قد يؤدي دورًا إضافيًا في دعم الوظائف العصبية.
أما زوستافاكس، فقد أظهرت بيانات وبائية ارتباطًا بين تلقي اللقاح وانخفاض معدلات الإصابة بالخرف، ورغم أن الآلية الدقيقة لا تزال غير محسومة، فإن فرضيات علمية ترجّح أن تعزيز الجهاز المناعي قد يحد من العمليات الالتهابية المرتبطة بتدهور الخلايا العصبية.
وبالنسبة إلى ريلوزول، المستخدم في علاج التصلب الجانبي الضموري، فيُعتقد أنه يحمي الخلايا العصبية عبر تعديل مسارات بيولوجية، وخفض مستويات مواد كيميائية في الدماغ ارتبطت بالأمراض التنكسية.
الاعتماد الرسمي
ورغم هذه المؤشرات، يشدد الباحثون على أن الطريق لا يزال طويلًا قبل اعتماد أي من هذه العلاجات رسميًا لمكافحة ألزهايمر، فالمرحلة المقبلة تتطلب تجارب سريرية واسعة ومُحكمة لتحديد الفعالية الحقيقية والجرعات المناسبة، وضمان السلامة على المدى الطويل.
ويظل ألزهايمر تحديًا علميًا معقدًا بسبب تعدد العوامل المساهمة في ظهوره، ما يجعل أي تقدم (even) تدريجي محط اهتمام عالمي، خاصة في ظل تزايد أعداد المصابين مع تقدم السكان في العمر.
مراجعة علمية رشحت ثلاثة أدوية معتمدة.
التقييم اعتمد منهج ((توافق آراء دلفي)).
فياغرا قد تقلل تراكم بروتين ((تاو)).
زوستافاكس يرتبط بانخفاض محتمل لمخاطر الخرف.
ريلوزول يُظهر إمكانات لحماية الخلايا العصبية.
تجارب سريرية واسعة مطلوبة قبل أي اعتماد رسمي.
