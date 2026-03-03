الفياغرا وأدوية أخرى تكافح ألزهايمر

  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
2026-03-03 11:14:03
(MENAFN- Al Watan) يتجه العلماء إلى تسريع تطوير علاجات الأمراض التنكسية العصبية عبر إعادة توظيف أدوية معتمدة أصلًا لحالات مرضية أخرى، في خطوة تُعد أقل كلفة وأسرع من تطوير مركبات جديدة بالكامل.
ويعتمد هذا النهج على الاستفادة من بيانات السلامة والفعالية المتراكمة، ما يسمح بالانتقال مباشرة إلى مراحل متقدمة من الاختبارات السريرية.
وفي مراجعة علمية حديثة، برز علاج ضعف الانتصاب فياغرا، إلى جانب لقاح الهربس النطاقي زوستافاكس ودواء ريلوزول، كأكثر الخيارات الواعدة للوقاية من مرض ألزهايمر أو إبطاء تطوره.
تقييم علمي
استندت النتائج إلى مراجعة أجرتها لجنة ضمت 21 خبيرًا، اعتمدوا منهج ((توافق آراء دلفي))، وهو أسلوب منظم يُستخدم للتوصل إلى قرارات علمية مدعومة بإجماع واسع، وجرى تحليل ترشيحات مجهولة المصدر، إضافة إلى أدلة سريرية وبيانات وبائية، قبل تصنيف 80 دواءً مرشحًا، تصدّر ثلاثة منها القائمة.
ورأى الخبراء أن هذه الأدوية تمتلك أساسًا علميًا مقبولًا، سواء من خلال دراسات ما قبل سريرية أو مؤشرات أولية لدى البشر، فضلًا عن سجل أمان يسمح بإجراء تجارب إضافية تستهدف كبار السن الأكثر عرضة للإصابة بالخرف.
آليات محتملة
تشير دراسات سابقة إلى أن سيلدينافيل، المادة الفعالة في فياغرا، قد يسهم في تقليل تراكم بروتين ((تاو)) السام في الدماغ، وهو أحد العلامات المميزة لألزهايمر، ويُعتقد أن تحسين تدفق الدم الدماغي قد يؤدي دورًا إضافيًا في دعم الوظائف العصبية.
أما زوستافاكس، فقد أظهرت بيانات وبائية ارتباطًا بين تلقي اللقاح وانخفاض معدلات الإصابة بالخرف، ورغم أن الآلية الدقيقة لا تزال غير محسومة، فإن فرضيات علمية ترجّح أن تعزيز الجهاز المناعي قد يحد من العمليات الالتهابية المرتبطة بتدهور الخلايا العصبية.
وبالنسبة إلى ريلوزول، المستخدم في علاج التصلب الجانبي الضموري، فيُعتقد أنه يحمي الخلايا العصبية عبر تعديل مسارات بيولوجية، وخفض مستويات مواد كيميائية في الدماغ ارتبطت بالأمراض التنكسية.
الاعتماد الرسمي
ورغم هذه المؤشرات، يشدد الباحثون على أن الطريق لا يزال طويلًا قبل اعتماد أي من هذه العلاجات رسميًا لمكافحة ألزهايمر، فالمرحلة المقبلة تتطلب تجارب سريرية واسعة ومُحكمة لتحديد الفعالية الحقيقية والجرعات المناسبة، وضمان السلامة على المدى الطويل.
ويظل ألزهايمر تحديًا علميًا معقدًا بسبب تعدد العوامل المساهمة في ظهوره، ما يجعل أي تقدم (even) تدريجي محط اهتمام عالمي، خاصة في ظل تزايد أعداد المصابين مع تقدم السكان في العمر.
تجارب سريرية واسعة مطلوبة قبل أي اعتماد رسمي.

