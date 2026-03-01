مصادر إيرانية تؤكد مقتل علي شمخاني

مصادر إيرانية تؤكد مقتل علي شمخاني
خبرني - أعلنت وسائل إعلام إيرانية، فجر الأحد، مقتل وزير الدفاع السابق و مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي الجنرال علي شمخاني.
وتزامن الإعلان مع الإعلان عن مقتل خامنئي.
وأعلنت السلطات الإيرانية، الحداد العام لمدة 40 يومًا وعطلة رسمية لمدة 7 أيام بعد تأكيد خبر مقتل المرشد علي خامنئي بضربة أمريكية إسرائيلية.
وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن المرشد علي خامنئي قُتل في مقر إقامته، حيث كان يؤدي مهامه في مكتبه وقت مقتله.
