مصادر إيرانية تؤكد مقتل علي شمخاني

2026-03-01 12:03:47
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أعلنت وسائل إعلام إيرانية، فجر الأحد، مقتل وزير الدفاع السابق و مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي الجنرال علي شمخاني.

وتزامن الإعلان مع الإعلان عن مقتل خامنئي.

وأعلنت السلطات الإيرانية، الحداد العام لمدة 40 يومًا وعطلة رسمية لمدة 7 أيام بعد تأكيد خبر مقتل المرشد علي خامنئي بضربة أمريكية إسرائيلية.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن المرشد علي خامنئي قُتل في مقر إقامته، حيث كان يؤدي مهامه في مكتبه وقت مقتله.

